Альпийские вершины, холмы и кристально чистые озера — природа Австрии сочетает в себе разнообразие. От величественных гор до виноградников: чистое наслаждение природой.

Австрия очаровывает разнообразием ландшафтов: от высоких Альп до живописных озер и холмов. На западе страны Альпы со своими величественными вершинами и обширными альпийскими лугами внизу. Пешеходные тропы ведут через нетронутую природу, мимо водопадов и лесов, где вы можете отдохнуть. Природные и национальные парки особенно выделяются разнообразием флоры и фауны и создают непревзойденные впечатления от природы.

На востоке простирается Паннонская равнина с озером Нойзидль, а альпийские предгорья на севере и юге манят посетителей своими садами и виноградниками. Традиции и природа здесь гармонично сливаются воедино. Пологие холмы южной Штирии и просторы Бургенланда — идеальное место для отдыха любителям природы.

Через всю природу Австрии проходит стихия воды: через чистые озера, реки и водопады. Водоемы известны не только своей красотой, но и отличным качеством воды. Особенно выделяют альпийские озера, расположенные в глубине горных ландшафтов. Помимо озер для купания, здесь есть множество водопадов и рек, где можно искупаться.