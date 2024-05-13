Национальный парк Высокий Тауэрн

Пейзажи и природа Австрии

Альпийские вершины, холмы и кристально чистые озера — природа Австрии сочетает в себе разнообразие. От величественных гор до виноградников: чистое наслаждение природой.

Австрия очаровывает разнообразием ландшафтов: от высоких Альп до живописных озер и холмов. На западе страны Альпы со своими величественными вершинами и обширными альпийскими лугами внизу. Пешеходные тропы ведут через нетронутую природу, мимо водопадов и лесов, где вы можете отдохнуть. Природные и национальные парки особенно выделяются разнообразием флоры и фауны и создают непревзойденные впечатления от природы.

На востоке простирается Паннонская равнина с озером Нойзидль, а альпийские предгорья на севере и юге манят посетителей своими садами и виноградниками. Традиции и природа здесь гармонично сливаются воедино. Пологие холмы южной Штирии и просторы Бургенланда идеальное место для отдыха любителям природы.

Через всю природу Австрии проходит стихия воды: через чистые озера, реки и водопады. Водоемы известны не только своей красотой, но и отличным качеством воды. Особенно выделяют альпийские озера, расположенные в глубине горных ландшафтов. Помимо озер для купания, здесь есть множество водопадов и рек, где можно искупаться.

Альпы

Известняковые Альпы занимают две трети территории Австрии. Вершины, ледники, альпийские пастбища и долины образуют мощный ландшафт. Альпы — это место уединения, приключений и наслаждения природой в одном лице. В шести федеральных землях есть альпийские регионы.

Предгорья Альп

Альпийские предгорья лежат между Альпами и Дунаем: холмы, широкие поля, плодородные почвы, реки и чудесные озера. Культурный ландшафт с сельским характером, фруктовые сады, фермы и виды, излучающие покой и простор одновременно.

Гранитно-гнейсовое нагорье

На севере Австрии расположено гранитно-гнейсовое нагорье — древнее, тихое и суровое. Пологие вершины холмов, густые леса, болотистые впадины и мощные валуны характеризуют этот ландшафт. Здесь ощущается глубокий покой.

Паннонская низменность

Паннонская низменность на востоке это: соленые болота, тростниковые заросли, широкие поля и виноградники, сочетающиеся с континентальным климатом. Степной пейзаж, ветер и простор — идеальное место для редких птиц и ценителей тишины.

Венская котловина

Венская котловина лежит между Альпами и Карпатами — обширная равнина с плодородными почвами, лессовыми холмами и термальными источниками. Здесь смешиваются город и сельская местность, виноградники и промышленность, прошлое и настоящее.

