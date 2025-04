Odpnite smuči, snežne deske in krplje, ustavite se v prijetnih smučarskih kočah in uživajte v topli gostoljubnosti!

Užitek v gorah

Še zadnji zavoj, smučarske vezi se odpnejo in pričakovanje, da se bomo po dnevu smučanja ustavili v eni od smučarskih koč v Zgornji Avstriji, je veliko. Ne glede na to, ali gre za pikantne polnjene cmoke, začinjene sirne specle, hrustljav dunajski zrezek ali puhasti carski praženec: po gibanju na svežem zimskem zraku so klasične jedi avstrijske kuhinje še posebej okusne.

Prijetne smučarske koče

Udobne sobe z nizkimi stropi – na sredini je običajno lončena peč – so značilne za rustikalne koče. Prijetno je tudi v novozgrajenih ali posodobljenih gorskih gostilnah, kjer les ustvari prijetno vzdušje. Za posedanje zunaj so na voljo terase s pogledom na zasnežene gore.

V smučarskih kočah se srečujejo ljubitelji zime: otroci in njihovi učitelji smučanja, družine, pari ali prijatelji, ki skupaj jedo in pijejo, se zbližajo in uživajo v brezskrbnem oddihu v prisrčnem gostoljubju v Alpah.