Kultura, valček in svetovno znan koncert

Novoletna pot ob prelomu leta vabi s prazničnimi stojnicami, glasbo in bleščečimi lučmi, ulice pa zapolnjuje vonj po punču in praženih mandljih. Svetovno znani Novoletni koncert Dunajskih filharmonikov je vrhunec in simbolizira začetek novega leta – doživetje, ki odlično združuje dunajsko kulturo in veselje do življenja.

Toda še pred tem se praznuje: ljudje se zberejo na silvestrski poti, da sklenejo staro leto s plesom in živo glasbo. Malo pred polnočjo se ljudje odpravijo na najlepše razgledne točke, da bi občudovali ognjemet nad mestom in skupaj pozdravili novo leto – trenutek, ki izžareva čisto dunajsko veselje do življenja.