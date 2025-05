Najlepši enodnevni izleti z Dunaja

Na enodnevnih izletih z Dunaja se z vlakom in avtobusom odpravite v naravo, kulturo in uživanje zunaj mesta. Hitro in brez stresa ter polni novih perspektiv.

Dunaj je živahen, navdihujoč in poln življenja – a včasih pokliče narava. Okoli mesta se razprostira zelena oaza z nežnimi griči, gostimi gozdovi in slikovitimi rečnimi pokrajinami. Tukaj se prepletajo doživetja v naravi in kulturni užitki, zgodovinske znamenitosti in idilični vinogradi ter pohodniške poti in kulinarična odkritja. Enodnevni izleti z Dunaja so povabilo, da doživite okolico v vsej njeni raznolikosti – sproščeno in trajnostno dostopno z javnim prevozom.

Le kratek izlet z vlakom ali avtobusom že se vam izven Dunaja razprostirata dunajski gozd (Wienerwald) in dunajske Alpe (Wiener Alpen). Pohodniške poti, gorski grebeni in samostani vabijo na oddih. Še nekoliko južneje pa vabijo mehki griči vinogradov na sprehode med trtami, ki jih lahko zaključite s prijetnim postankom v vinotoču (Heuriger).

Med Kremsom in Dürnsteinom se v regiji Wachau Donava vije skozi vinogradniške terase, medtem ko kuliso oblikujejo grajske ruševine in baročni samostani. Ne glede na to, ali se odločite za vožnjo z ladjo po vodi, kolesarski izlet ob Donavi ali pokušino regionalnih specialitet – tukaj užitek postane pravo doživetje. Tudi tisti, ki si želijo kulturnega potovanja, bodo v okolici Dunaja našli navdihujoče kraje. Gradovi, zdraviliška mesta in priljubljeni kotički umetnikov – vse to združuje zgodovino s sedanjostjo.

Enodnevni izleti z Dunaja razkrivajo drugo plat regije: Vstopite, se odpeljite in potopite v občutek, ki brez truda združuje naravo, kulturo in avstrijski čar.