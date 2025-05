2. dan na Dunaju

Dopoldan

Vsedite se na podzemno linijo U4 in začnite svoj dan v palači Schönbrunn, nekdanji poletni rezidenci Habsburžanov, ki je danes del Unescove svetovne dediščine. Baročna razkošnost palače in njeni obsežni vrtovi so osupljivi. Na vodenem ogledu Grand Tour z avdiovodnikom lahko začutite vsakdanjik cesarskega življenja in izveste, kako so se tukaj prepletali politika, zasebno življenje in dvorni bonton.

Grajski park je znamenitost zase: Geometrično urejene gredice, vodnjaki in skulpture ga spremenijo v muzej na prostem. Pogled na mesto vas nagradi po sprehodu do Gloriette – popolnega kraja za odmor ob dunajskih sladicah in melange kavi. Le nekaj minut hoje stran se nahaja najstarejši živalski vrt na svetu, prvotno ustanovljen kot cesarski zverinjak, danes pa sodoben živalski vrt z zgodovinskim pridihom.

Opoldne se ustavite v klasični dunajsk krčmi (nem. Beislel), kjer strežejo pristno dunajsko kuhinjo brez olepšav, ali pa ostanite na območju gradu in se odpravite v gostilno Tirolergarten.

Popoldan

Popoldne je namenjeno dunajski visoki kulturi: Dunajska državna opera spada med vodilne operne hiše na svetu – program se spreminja vsak dan, na repertoarju vsake sezone je več kot 50 opernih in baletnih del. Če si zvečer ne želite ogledati predstave, vam voden ogled omogoča zanimiv vpogled v zakulisje tega templja glasbe.

Pot se nadaljuje po ulici Ringstraße, veličastni glavni aveniji Dunaja. Tukaj si arhitekturne mojstrovine sledijo ena za drugo. Parlament navdušuje z neoklasicističnimi stebri in kipom Atene Pallas. Ena izmed najbolj prepoznavnih stavb ob aveniji Ringstraße je neogotska mestna hiša z značilnim osrednjim stolpom in petimi manjšimi stolpi. Posebej izstopa 98 metrov visok stolp mestne hiše s slovitim kipom »Rathausmann«, ki je viden iz mnogih delov mesta.

Večer

Dunaj brez glasbe? Nepredstavljivo! Naj gre za klasične koncerte, eksperimentalne zvočne svetove ali mednarodne gostujoče predstave – glasba je tu več kot umetnost, je del identitete. Vsako leto se v svetovni prestolnici glasbe zvrsti na tisoče predstav.

Pri večerji imate na voljo več izbir: Če si želite pravega kulinaričnega razvajanja, lahko obiščete vrhunsko gurmansko restavracijo svetovnega razreda. Najboljši kuharski mojstri tukaj kažejo pogum in ustvarjajo inovativno dunajsko kuhinjo. Restaurant Steirereck sodi med najboljše restavracije na Dunaju: dve Michelinova zvezdici, pet kuharskih kap oz. čepic Gault-Millau in 12. mesto na lestvici "World's 50 Best Restaurants".

Tisti, ki se raje potopite v dunajski vsakdan, pa lahko dan zaključijo s postankom ob stojnici s klobasami. Stojnica s klobasami Bitzinger Würstelstand je v neposredni bližini Albertine in Državne opere. Tu se srečujejo vsi – od nočnih ptic do obiskovalcev opere – s kozarcem špricerja v roki. To je odličen kraj za druženje z domačini.