Najlepše znamenitosti na Gradiščanskem

Narava, voda in sonce Naravna doživetja na Gradiščanskem

UNESCO svetovna dediščina: Kulturna krajina Nežidersko jezero

Edinstvena na svetu in vredna zaščite: Največje stepsko jezero v Srednji Evropi in okoliška pokrajina tvorita neprimerljivo naravno okolje – z neskončnimi pasovi trstičja, slanimi mlakami ter edinstvenimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Umirjene vasi, značilne domačije in dvorci ter gričevnati vinogradi tvorijo med Avstrijo in Madžarsko 8.000 let star edinstven mozaik kulture in narave.

Osrčje UNESCO svetovne dediščine je 300 kvadratnih kilometrov velik Narodni park Nežidersko jezero – Seewinkel. Tukaj uspeva bogato živalsko in rastlinsko življenje, ki je značilno za alpske, azijske in sredozemske regije – na obsežnih pašnikih pasejo sivo govedo in bele osle. Privlačnost parka pa je več kot 340 vrst ptic.

Ob obali jezera se vrstijo slikovite vasi. S svojimi idiličnimi vaškimi trgi, štorkljinimi gnezdi na dimnikih, prostranimi plažami in prijetnimi vinotoči ti biseri ob jezeru zagotavljajo sprostitev vstran od vsakdanjega vrveža.