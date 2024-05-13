Är du nyfiken på Österrikes mer dramatiska natur? Här hittar du allt om aktiviteter i, på och runt is- och glaciärvatten.

Året runt visar Alperna upp sin vilda och överraskande sida. För den som fascineras av is och vatten i alla former väntar äventyr på glaciärer, sjöar och i bergen.

Från året-runt-paddling i Nature Ice Palace på Hintertux-glaciären och forsränning i Ötztaler Ache-floden till vandringar vid glaciärsjöar och vinterdyk i Weissensee – upplevelserna är lika varierade som storslagna. Här kan du prova isklättring på frusna vattenfall, ta ett uppfriskande dopp i kristallklara sjöar eller ge dig ut på isfiske högt uppe i bergen.

Österrikes natur bjuder på extraordinära möten – rå, vacker och oförglömlig.