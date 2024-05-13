Upplev Österrikes vilda sida
Året runt visar Alperna upp sin vilda och överraskande sida. För den som fascineras av is och vatten i alla former väntar äventyr på glaciärer, sjöar och i bergen.
Från året-runt-paddling i Nature Ice Palace på Hintertux-glaciären och forsränning i Ötztaler Ache-floden till vandringar vid glaciärsjöar och vinterdyk i Weissensee – upplevelserna är lika varierade som storslagna. Här kan du prova isklättring på frusna vattenfall, ta ett uppfriskande dopp i kristallklara sjöar eller ge dig ut på isfiske högt uppe i bergen.
Österrikes natur bjuder på extraordinära möten – rå, vacker och oförglömlig.
Isbad i Österrike
Prova en gång och du är fast. Åtminstone om man ska tro de hängivna utövarna, som menar att isbad i Österrikes kristallklara sjöar är nästa stora trend. Det iskalla doppet sägs stärka både immunförsvaret och välbefinnandet – och lyfts ofta fram som ett naturligt sätt att mota vinterdepression.
Men kylan ska tas på allvar. Rådet är att alltid rådfråga läkare innan du börjar, vänja kroppen successivt och aldrig bada ensam. Många väljer att göra sitt isbad tillsammans med andra entusiaster eller under ledning av erfarna instruktörer.
Läs detta innan du tar steget
Ska du prova isbad för första gången? Gör det aldrig på egen hand. Börja istället med att boka en session tillsammans med en erfaren instruktör – och rådgör alltid med din läkare i förväg, särskilt om du har astma, högt blodtryck eller hjärtproblem.
Ett bra tips är att börja förbereda dig redan på hösten. Genom att successivt vänja kroppen vid kallare temperaturer blir steget ner i det iskalla vattnet både tryggare och mer njutb
Stand-up paddling vid Hintertux-glaciären
På 3 250 meters höjd i Zillertal, Tyrolen, gömmer sig en värld som få känner till. Trettio meter under skidbackarna på Hintertux-glaciären väntar Nature Ice Palace – en magisk grotta av is och glaciärvatten, skapad av naturen själv. Här kan både stora och små uppleva något helt unikt, året runt.
Äventyr under isen
Paddleboarding i glaciären
Från 12 år. Upp till 5 personer per grupp. Stabil utrustning ingår.
Båttur på den underjordiska issjön
En 70 minuter lång tur genom de gnistrande grottorna. Perfekt för hela familjen.
Äventyrstur för två
En privat upplevelse med båt, LED-belysning, ljus, varma drycker och Bluetooth-högtalare. Guiden visar er vägen innan ni får tid på egen hand – en magisk ”picknick” i glaciären.
Bra att veta
Nature Ice Palace välkomnar besökare från 6 år och uppåt, förutsatt att man är frisk och i god fysisk kondition. Tänk på att klä dig varmt, bära stadiga skor och alltid använda solskydd på glaciären.
Kajakpaddling på Ötztaler Ache
Ötztaler Ache är Tyrolens största fritt strömmande flod, som matas av vatten från de omgivande glaciärerna. Den sträcker sig över 42 kilometer och är känd som en av Alpernas mest utmanande forsar. Här möter paddlare ett varierat landskap – från lugna partier till dramatiska strömfall – alltid med de mäktiga bergen som kuliss.
Den här floden är ingen nybörjararena. Tvärtom krävs avancerade tekniska färdigheter och erfarenhet av både kajak- och kanotpaddling för att klara dess nyckfulla sträckor.
Säkerhet först
Ötztaler Ache är endast avsedd för erfarna paddlare. Vattennivån kan stiga snabbt under varma dagar och vid regn. Kontrollera därför alltid de aktuella förhållandena innan du ger dig ut.
Obligatoriskt att ha med sig:
Första hjälpen-utrustning
Mobiltelefon
Appen SOS EU Alp från Tirols kontrollcenter
Isdykning i Weissensee
Med sikt på upp till 30 meter under isen bjuder Weissensee i Kärnten på en undervattensupplevelse utöver det vanliga. Den alpina sjön ligger på 930 meters höjd och fryser till varje vinter, oftast från mitten av december. Här väntar en gnistrande värld under isen – i Europas största naturliga isområde. För dykentusiaster är detta en oförglömlig höjdpunkt.
Alltid med proffs vid din sida
Vinterdykning kräver erfarenhet och rätt förberedelser. Därför ska du alltid gå en kurs innan du provar. Vid Weissensee finns två arrangörer – en på östra stranden och en på västra – som erbjuder både gruppdykningar och utbildningar. För den som vill ta steget längre finns även specialkurser för att själv bli isdykningsinstruktör.
Vandring vid en glaciärsjö
Kitzsteinhorn i SalzburgerLand, alldeles intill nationalparken Hohe Tauern, är känt för sina varierade vandringsleder och storslagna alplandskap. Med linbanan tar du dig enkelt upp till Alpincenter på 2 450 meters höjd – en perfekt startpunkt för många turer, däribland den populära leden Glacier View.
Den cirkulära vandringen till den klargröna glaciärsjön tar ungefär en timme och bjuder på en färd genom dramatiska glaciärraviner, porlande bäckar och högalpina utsiktsplatser. Tillbaka på Alpincenter väntar bara en fråga: Ska du slå dig ner i Skyline Bar eller i Umbrella Bar Parasol?
Och för den som vill ha ännu mer ismagik finns ICE CAMP Kitzsteinhorn – tre sammanlänkade igloor där glaciären förvandlas till en spektakulär scen för konst av is och snö.
Bra att veta innan du åker
Tillgängliga leder på Kitzsteinhorn under vintern kan variera beroende på väder och snöfall. För senaste information, kontakta Kitzsteinhorn Info Service: +43 6547 8621.
Isklättring i Alperna
Isklättring är en sport som förenar äventyr, teknik och naturupplevelser på allra högsta nivå. I Österrikes alpina regioner reser sig frusna vattenfall som gnistrande pelare av is – perfekta för den som vill testa sina gränser och upptäcka bergen på ett helt nytt sätt.
Med rätt utrustning och en rejäl dos koncentration kan du uppleva känslan av att klättra uppför isväggar som skiftar i blått, vitt och kristall. Österrike erbjuder möjligheter för både nybörjare och erfarna klättrare. Några av de mest populära platserna är:
Säkerheten först!
Isklättring är lika krävande som spektakulärt. Is kan vara instabil, och vädret skiftar snabbt i bergen. Därför är rätt kunskap och utrustning helt avgörande. Nybörjare bör alltid klättra tillsammans med en professionell guide – och oavsett erfarenhet: ge dig aldrig ut ensam.
Isfiske i de vackraste regionerna
Isfiske i Österrike är ett avkopplande sätt att uppleva vinterns stillhet. Med spöet i handen och snön knarrande under skorna väntar en traditionell aktivitet som låter dig komma nära både naturen och lugnet.
Vid Weissensee i Kärnten kan du från februari sitta på den frusna sjön, omgiven av vita bergstoppar och gnistrande vinterlandskap. Ottensteiner-reservoaren i Waldviertel bjuder på en mer stillsam atmosfär, inramad av djupa skogar. Och vid Weidachsee i Leutasch, belägen på 1 100 meters höjd i hjärtat av Tyrolen, väntar en idyllisk plats för både fiske och naturupplevelse.
Bra att tänka på
Isfiske är en trygg och njutbar aktivitet – men bara med rätt förberedelser. Se alltid till att isen är tillräckligt tjock och använd endast markerade områden. Ta med nödvändig säkerhetsutrustning och ha i åtanke att väder och isförhållanden kan ändras snabbt. Försiktighet och god planering är nyckeln till en lyckad dag på isen.
På frusna sjöar – eller mitt i staden
Skridskoåkning i Österrike är en av vinterns enklaste och mest stämningsfulla aktiviteter. Föreställ dig känslan: ljudet av skridskor som skär mot isen, de snötäckta ängarna runt omkring, de mäktiga bergen i bakgrunden och ett vidsträckt vinterlandskap som ramar in upplevelsen. Det är svårt att tänka sig en mer oförglömlig miljö för en tur på isen.
Många sjöar är lätta att nå, ofta med parkering och sittplatser i närheten. Och för den som hellre stannar i staden finns ett stort utbud av välskötta konstisbanor – perfekta för både nybörjare och vana åkare.
Är det säkert att åka på naturis?
När du ger dig ut på en frusen sjö är säkerheten alltid det viktigaste. Kontrollera alltid isens tjocklek och aktuella förhållanden innan du åker. Den informationen finns ofta på sjöarnas egna webbplatser eller via regionens turistbyrå. Om ingen information finns tillgänglig gäller alltid egen risk – och största möjliga försiktighet.
Konst gjord av – och i– is
Isskulpturer fascinerar med sin unika blandning av kreativitet, naturliga element och flyktig skönhet. Mitt i snötäckta bergslandskap förvandlas snö och fruset vatten till hisnande konstverk som förvånar besökarna och väcker vinterdrömmar till liv.
Oavsett om de ligger högt uppe på glaciären eller inbäddade i snöiga dalar, speglar dessa frostiga skapelser vinterns magi och inbjuder dig att se den alpina världen från ett nytt perspektiv. Bland glittrande iskristaller och intrikata former blir vintern i Österrike en scen för uppfriskande kalla kulturella upplevelser.
Kontrollera alltid öppettiderna innan ditt besök – de finns på respektive arrangörs webbplats.
Fler roliga vattenaktiviteter i Österrike
Evenemang & fakta
Weissensee
Med en yta på 6,5 km² är Weissensee den sjö i Europa som har den största preparerade naturliga isytan.
Ötztaler Ache
Den 42 kilometer långa floden Ötztaler Ache räknas till Europas mest utmanande och uppskattade vatten för forspaddling.
Isgrotta
I det naturliga ispalatset är temperaturen konstant 0 °C – året runt.