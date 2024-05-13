Upplevelser på Österrikes glaciärer
Högalpina nöjen i glaciärområdena
Österrikes glaciärer är mycket mer än bara perfekta skidbackar på vintern. Den som vill uppleva höga höjder hittar här speciella upplevelser under alla årstider – vare sig det är skidåkning på snösäkra glaciärsluttningar, längdskidåkning eller skidturer omgivna av majestätiska bergskedjor.
Både sommar och vinter blir glaciären en scen för nya perspektiv: Panoramautsiktsplattformar, högalpina vandringsleder och klätterleder eller vintervandring, längdskidåkning och skidturer öppnar upp för imponerande inblickar i en fascinerande naturvärld av sten och is. En höjdpunkt är Pasterze vid foten av Großglockner – med en längd på cirka åtta kilometer är den den längsta glaciären i Östalperna, som sträcker sig som ett silverglänsande band genom det alpina landskapet.
Oavsett om du är sportigt aktiv eller avslappnat nyfiken – Österrikes glaciärer ger dig lust att röra på dig, uppleva naturen och uppleva riktiga höjdpunkter året runt.
Flattach – Nationalparken Hohe Tauern
På sommaren blir Mölltaler-glaciären en scen för naturälskare, dem som söker vidsträckta vyer och alla som gillar att ta sig högt upp: Kristallklara bergsjöar som Stübelesee, imponerande glaciärlandskap och varierande vandrings- och cykelturer gör besöket till en alpin höjdpunkt. Vid bergstationen på 2 800 meters höjd väntar en restaurang med panoramautsikt på alla njutare.
Vintersportare jublar över den garanterade snön upp till 3 122 meter över havet och uppskattar de förstklassigt preparerade 17,4 kilometerna av pister. Gletscherexpress – världens längsta underjordiska linbana, fantastisk panoramautsikt och pudersnö är ytterligare lockande ingredienser i Mölltaler Gletscher för en vinterkänsla i Österrike. Glaciärskidområdet erbjuder pister i alla svårighetsgrader med nio liftar och är perfekt för en vinter semester bortom stress och jäkt. De korta väntetiderna och den kostnadsfria skidbussen i Flattach gör Mölltaler Gletscher till ett familjevänligt vintersportområde.
Vintersäsongen är från oktober till juni – beroende på snöläget.
Kaprun - Zell am See
På Kitzsteinhorn i Kaprun visar berget även på sina styrkor under sommaren: på upp till 3 203 meters höjd över havet väntar vandringsleder, mountainbikeleder och klätterleder. En specialitet är Salzburgs högst belägna utflyktsmål, Gipfelwelt 3000, med panoramautsiktsplattformen Top of Salzburg på 3 029 meters höjd. Den som vill uppleva den högalpina världen kan göra det på en gratis tur med nationalparkens rangers.
Kitzsteinhorn, som är lätt att nå från Kaprun, är känt för sina 23 moderna liftar som går upp till över 3 000 meters höjd. Högsta snösäkerhet och skidglädje garanteras på de mjuka glaciärsluttningarna och utmanande nedfarterna på 61 kilometer pist. Höjdpunkterna är Black Mamba-pisten och de fem freeride-rutterna. Snowboardåkare och freeskidåkare visar upp sina tricks i snowparkerna och på superpipen. Den stiliga vinterträffpunkten är ICE CAMP presented by Audi – enorma igloer med Ice Bar och ett mysigt soldäck mitt i glaciärskidområdet.
Säsongen är från oktober till maj – beroende på snöförhållandena.
Ramsau - Schladming Dachstein
Vilken fascinerande linbanetur! Den går upp över 1 000 meter utan stöd – direkt framför den imponerande kulissen av Dachsteins sydväggar, och på några minuter är ni vid Dachsteingletschern på 2 700 meters höjd över havet. Under sommarmånaderna lockar vandringar och klätterleder med hisnande utsikt, och vid soluppgångsfrukost eller solnedgångsfondue blir glaciären en plats för magiska stunder.
Här finns inga skidbackar längre – istället kan vintersportentusiaster uppleva massor av aktiviteter utanför skidbackarna: vintervandring, skidtur, freeride eller längdskidåkning på världens längsta glaciärspår. Och den som tänker stort ger sig ut på den legendariska Dachsteinüberquerung – en oförglömlig upplevelse i snö och is. Den som hellre förundras än svettas blir inte besviken: Trappa till ingenstans, Himmelsleiter, Sky Walk, Eispalast och Österrikes högst belägna hängbro gör Dachstein till en upplevelse året runt. Bergstationen Hunerkogel är för övrigt en av de vackraste utsiktspunkterna i Östalperna.
Vintersäsongen är från 25 december till 9 november – beroende på snöläget.
Så förbereder du för en dag på glaciären.
Kolla väderprognosen!
Förhållandena ändras från dag till dag. Det är bäst att ta reda på snöfall, temperatur och vindstyrka före din glaciärdag.
Hämta information direkt från glaciärens skidområde!
På webbplatserna för glaciärernas skidområden hittar du viktig information om öppna liftar, snödjup, pistförhållanden, kollektivtrafik och evenemang.
Glöm inte solskydd!
Solens strålar är särskilt intensiva på berget och snön reflekterar solljuset. Så gå aldrig på glaciärbackarna utan solkräm och solglasögon!
Hintertux - Zillertal
På Hintertuxer-glaciären väntar sommaren på 3 250 meters höjd med riktiga höjdpunkter: I Gletscherflohpark, Europas högst belägna äventyrslekplats, kan små upptäcktsresande leka med utsikt över evig is. Äventyrsbanan Gletscherflohsafari, guidade glaciärvandringar, grottvandring, isbad eller isklättring ger motion och gåshud – helt utan skidor. Den som föredrar en lugnare takt kan vandra vid foten av glaciären eller njuta av kulinariska läckerheter vid ett glaciärpicknick eller gondelfrukost. Särskilt fascinerande: naturmonumentet Spannagelhöhle, en 13 kilometer lång marmorgrotta – unik i Centralalperna.
”The snow must go on!” Enligt detta motto lockar Hintertuxer-glaciären med över 60 kilometer snösäkra naturliga skidbackar i alla svårighetsgrader under vintern: Utbudet sträcker sig från djupsnö- och firnhällar till krävande puckelpister – vintersport på upp till 3 250 meters höjd över havet. Snowboardåkare älskar de breda pisterna, den spektakulära höjden, den legendariska afterskin och funslopen. Kidsslope i nybörjarområdet Sommerbergalm lovar roliga spänningsupplevelser för de små med snötunnlar, branta kurvor och vågbanor. Och Natur Eis Palast fascinerar med enorma istappar och bisarra isformationer – ett glittrande naturskådespel.
Vintersäsongen är från september till juni – beroende på snöförhållandena.
Neustift - Stubaital
Även på sommaren visar Stubaier Gletscher upp sin imponerande sida: vandringsleder, klätterleder och glaciärturer startar direkt vid bergstationen Eisgrat på 2 888 meters höjd, där det även finns en lekplats för barn med utsikt. En speciell plats för avkoppling ligger mitt i skidområdet: Bergkapelle vid Schaufeljoch, en kraftfull plats med panoramautsikt.
På vintern förvandlas Österrikes största glaciärskidområde till ett riktigt snörike: 26 liftar och 35 nedfarter erbjuder perfekta förhållanden för alla nivåer – från lätta, breda pister till krävande puckelpister och svåra skidrutter. Snowboard-funpark, tävlingsbana, hastighetsmätningsbana, skating-spår och isklättringstorn kompletterar det spännande vinterutbudet. En ytterligare höjdpunkt är plattformen Top of Tyrol på 3 200 meters höjd över havet, som sticker ut 6 meter över avgrunden. För erfarna åkare finns den tio kilometer långa nedfarten ”Wilde Grub'n” från bergstationen Wildspitz på 3 210 meter ner till dalen på 1 750 meter. Familjetips: Barn under 10 år åker gratis om en förälder är med.
Stubaier Gletscher står inte bara för bergsupplevelser, utan också för ansvarsfullt agerande: Hela skidområdet drivs med 100 % grön el och är barriärfritt i många områden.
Vintersäsongen är från oktober till maj – beroende på snöläget.
Sölden - Ötztal
På sommaren visar glaciärvärlden i Sölden upp sin sportiga och avslappnade sida: Den är mycket populär som utflyktsmål, vandringsparadis eller terräng för cyklister och racercyklister. Ötztaler Gletscherstraße, den högsta alpvägen i Östalperna, slingrar sig uppför berget i cirka 15 kilometer – till över 2 800 meter. Den som vill upp ännu högre når utsiktsplattformar på upp till 3 250 meter över havet med spektakulära panoramautsikter.
Skidområdet vid Rettenbach- och Tiefenbachgletschern har tre tusenmeters toppar som nås med moderna liftar. Skidområdet vid glaciären, med över 34 kilometer pister, nås via en spektakulär skidförbindelsetunnel.
Glaciärskidområdet Tiefenbachgletscher har pister för alla nivåer och ett flackare terräng – perfekt för nybörjare. Den närliggande Rettenbachgletscher imponerar på de erfarna åkarna med sina varierande skidförhållanden. Här finns restauranger, en evenemangspaviljong, en snöbar samt en skid- och snowboardskola. I Söldener Gletscherwelt ligger för övrigt vintersportindustrins europeiska testcenter.
Vintersäsongen varar från slutet av september till maj – beroende på snöförhållandena.
Feichten - Tiroler Oberland
På sommaren visar sig Kaunertaler-glaciären som ett verkligt naturparadis: Vid vandring eller bergsklättring kan man utforska imponerande höghöjdsleder – eller våga sig på att blicka ner i djupet från utsiktsplattformen Dreiländerblick. Härifrån öppnar sig en panoramautsikt över de högsta topparna i Österrike, Italien och Schweiz. En höjdpunkt för naturälskare är också den tillgängliga glaciärgrottan. Gepatsch-Stausee är ett populärt utflyktsmål – med utsikt över den imponerande dammen.
Kaunertaler Gletscher har 55 kilometer pist i alla svårighetsgrader och nås via Kaunertaler Gletscherstraße. Skidområdet sträcker sig upp till 3 200 meter över havet. Förutom skidåkare och träningslag hittar även freeriders optimala förhållanden – till exempel i snowparken med den längsta Half Mile Jib Line i Alperna. Även utanför pisten finns det mycket att göra – från vintervandring och skidåkning till att köra pistmaskin.
Dessutom är glaciärområdet öppet för alla – helt utan begränsningar! Regionen har redan fått utmärkelser för detta. Alla ingångar är tillgänglighetsanpassade och det erbjuds specialkurser för rullstolsburna med monoski-slädar.
Vintersäsongen är från oktober till maj – beroende på snöläget.
St. Leonhard im Pitztal
Oavsett om du är sportig eller bara vill njuta av utsikten – sommaren på 3 440 meters höjd vid Pitztaler Gletscher har många ansikten: Vid Rifflsee, Europas högst belägna fjällsjö, kan man vandra, klättra och till och med åka flotte. Runt topparna finns alpina stigar, lekplatser och lugna tillflyktsorter. Särskilt imponerande är det så kallade ”Gletscherkino” med utsikt över bergsvärlden och Kapelle des weißen Lichts – ett sakralt konstutrymme mitt i det högalpina landskapet.
Pitztaler Gletscher, Österrikes högst belägna skidområde, har tilldelats Tyrolens kvalitetsmärkning för skidbackar, är träningsområde för alpina landslag och hemvist för den tidigare skidstjärnan Benni Raich. Det är inte konstigt – här finns mycket att erbjuda: både familjer och freeride- och snowboardcommunityn älskar glaciären med 40 kilometer pist för alla nivåer, snösäkerhet, skidturrutter med professionella guider, naturliga snöspår, orörda linjer och mycket mer.
Bergstationen smälter med sin futuristiska arkitektur perfekt in i glaciärvärlden – höjdpunkten, i ordets rätta bemärkelse, är Café 3.440 med sin fritt svävande terrass och panoramafönster. Utsikten över den omgivande glaciärvärlden med cirka 50 tre tusen meter höga berg är gigantisk.
Evenemang vid glaciären
Audi FIS Skiweltcup Opening
I Ötztal är spänningen på topp när stjärnorna inom alpin skidåkning firar sin världscupstart på Rettenbachgletschern i Sölden.
Pitztal Wild Face
”Go wild or go home” är mottot för denna något annorlunda freeride-tävling. För bara den som vågar åka i hög hastighet från det 3 173 meter höga berget Mittagskogel över öppet terräng ner i dalen har en chans att vinna.
Glaciärmaraton Pitztal
Maratonet går från Pitztaler-glaciären genom hela Pitztal. Pitztals vackra berg erbjuder en speciell kuliss. Startfältet består både av internationellt kända idrottare och lokala löpningsentusiaster.
Grossglockner Mountain Run
Om du vill kombinera en sportlig upplevelse med hisnande natur är detta rätt plats för dig. Rutten går genom alla alpina vegetationsnivåer – från den typiska kulturlandskapet upp till den högalpina glaciärregionen.
Pitz Alpine Glaciär Run
Även i år gäller det för elit- och motionslöpare på Tyrolens tak att ta sig an den berömda trailrunnen i Pitztal. Det finns sju distanser att välja mellan för att testa sina gränser i den alpina bergvärlden.
Eis Total Festival
Österrikes största isklättringsfestival äger rum i Pitzal. Deltagarna kan se fram emot bisarra isfall, överhängande boulders, baslägeratmosfär och möjlighet att testa det senaste utrustningen.
HANNIBAL Glaciärspektakel
Händelserna kring den historiska alptåget återskapas med hjälp av en påkostad föreställning, den senaste ljus- och ljudtekniken samt ett stort antal skådespelare. Samspelet mellan människa, maskin och natur berättar ett berömt kapitel ur antiken.
Klimatskyddtips
Boka miljöcertifierade hotell
Tillbringa din vintersemester på en ekologisk gård
Planera din resa med tåg
Åk hållbart i skidorten
Hyr skidutrustning (med miljöstandard)
Njut av regional, säsongsbetonad och ekologisk mat
Prova på långsamma vinteraktiviteter