Vilket underbart panorama över Alperna, vilket naturens underverk! Upplevelser på Österrikes glaciärer – som skidåkning eller vandring – är något alldeles speciellt.

Österrikes glaciärer är mycket mer än bara perfekta skidbackar på vintern. Den som vill uppleva höga höjder hittar här speciella upplevelser under alla årstider – vare sig det är skidåkning på snösäkra glaciärsluttningar, längdskidåkning eller skidturer omgivna av majestätiska bergskedjor.

Både sommar och vinter blir glaciären en scen för nya perspektiv: Panoramautsiktsplattformar, högalpina vandringsleder och klätterleder eller vintervandring, längdskidåkning och skidturer öppnar upp för imponerande inblickar i en fascinerande naturvärld av sten och is. En höjdpunkt är Pasterze vid foten av Großglockner – med en längd på cirka åtta kilometer är den den längsta glaciären i Östalperna, som sträcker sig som ett silverglänsande band genom det alpina landskapet.

Oavsett om du är sportigt aktiv eller avslappnat nyfiken – Österrikes glaciärer ger dig lust att röra på dig, uppleva naturen och uppleva riktiga höjdpunkter året runt.