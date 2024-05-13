Skidorter för nya och återvändande skidåkare
Trygga backar och lätt start i Österrike

Oavsett om du är nybörjare eller på väg tillbaka – i Österrike blir skidåkning ett äventyr för alla.

Att ställa sig på skidor första gången kan kännas nervöst – knäna skakar, tårna blir kalla och man oroar sig för att ramla. Men just där börjar upplevelsen. I Österrike är skidåkning aldrig bara för proffsen. Här finns backar och områden som gör det enkelt att ta de första svängen, testa något nytt eller hitta tillbaka efter en paus.

Ingen föds som skidexpert, och det är heller inte poängen. Det handlar om att vara ute, röra på sig och ha roligt – även när det blir ett par extra vurpor längs vägen.

Små skidområden med plats att växa

För den som är nybörjare eller vill friska upp sina kunskaper passar ofta de mindre, överskådliga skidområdena bäst. Här slipper man stora pistkartor och hittar istället gott om blå backar att öva i. Perfekt för att bygga självförtroende i lugn takt.

Dags att prova

Så samla mod, spänn på skidorna och ge dig ut i snön. I Österrike väntar ett vinteräventyr som gör det lätt att börja – och svårt att sluta.

10 skidorter perfekta för nybörjare

Turracher Höhe

En snösäker högplatå med mjuka backar – idealisk för nybörjare: 43 kilometer pist, 16 liftar och skidåkning på upp till 2 200 meters höjd.

Turracher Höhe

Semmering Hirschenkogel

Endast en timme från Wien finns skidglädje nära till hands: 14 kilometer pist, 2 liftar, kvällsbelysning och kurser för återvändande åkare

Semmering Hirschenkogel

Dachstein West

För dig som vill ha variation på skiddagarna: 160 kilometer pist, 8 områden och 70 liftar som knyter samman Salzburg och Oberösterreich.

Dachstein West

Almenwelt Lofer

Familjevänligt och överskådligt: Saalachtal bjuder på 46 kilometer pist, 10 liftar och nedfarter som gör skidåkningen enkel.

Almenwelt Lofer

Radstadt-Altenmarkt

Det kompakta, familjära och snösäkra området är perfekt för avkopplande skiddagar för både stora och små: 17 kilometer pist, 7 liftar och mjuka nedfarter.

Radstadt-Altenmarkt

Wildkogel-Arena

Perfekt för lugna svängar och sköna vinterdagar: 75 pistkilometer, 20 liftar och snösäkra backar upp till 2 100 meters höjd.

Wildkogel-Arena

Kreischberg

Snögaranti och omväxling: 42 pistkilometer, 13 liftar och särskilda övningsområden gör det enkelt för nybörjare och återvändare att trivas.

Kreischberg

Hochzeiger

Perfekt för avkopplande skiddagar i Pitztal med hela familjen på upp till 2500 meters höjd: 54 kilometer snösäkra pister, 9 liftar och soliga stugor.

Hochzeiger

St. Johann in Tirol

Ett tips för avslappnad skidåkning och trygg comeback: 40 pistkilometer, 10 liftar och mjuka nedfarter upp till 1 604 meter över havet.

St. Johann in Tirol

Brandnertal

Perfekt för en lugn start på skidor: lätta backar, tre dalnedfarter, transportband och 15 liftar på totalt 64 pistkilometer.

Brandnertal

6 tips för att förbereda sig inför vintersemestern

Ge inte upp!

Bli inte besviken om svängarna inte fungerar direkt. Det tar lite tid att få in tekniken och känslan.

Uppdatera din skidutrustning

Om dina skidor inte har använts på flera år, kan de vara tekniskt omoderna. De senaste skidmodellerna finns att hyra på nästan alla vintersportorter.

Skidskolor

Glöm inte hjälm!

Tiden då man bar pannband eller mössa i backen är förbi. En skid- eller snowboardhjälm rekommenderas och är obligatorisk för barn och ungdomar upp till 15 år.

Kom i form i tid

Se till att i förväg stärka särskilt ben-, mag- och ryggmusklerna – även konditionsträning rekommenderas som förberedelse inför skidsemestern.

Välj ett nybörjarvänligt skidområde

Välj lätta (blå) till högst medelsvåra (röda) backar.

Investera i skidskola eller privatlektion

Varför det är bra med en professionell skidlärare, även för erfarna åkare: Certifierade skidlärare kan snabbt förvandla nybörjare till duktiga skidåkare!

Säkerhet i och utanför pisten

Regler

Tydliga pistregler bidrar till säkerhet och ett harmoniskt samspel i backarna. Det hjälper till att undvika olyckor och gör att alla kan njuta av åkningen.

Omsorgsfullt beteende (även) utanför pisterna

Utanför pisterna är det viktigt att vara uppmärksam på terrängens beskaffenhet. Korrekt beteende bidrar till att skydda naturen och ökar din egen säkerhet.

Bra att veta!

Från Burgenland till Vorarlberg finns det många skidorter i Österrike som är perfekta för både nybörjare och dem som inte har åkt skidor på ett tag. På den här sidan hittar du en lista över de 26 skidorter som är särskilt lämpade för dessa grupper.

En skidhjälm rekommenderas för alla som åker skidor. Det är till och med obligatoriskt för minderåriga under 15 år.

  • Välj ett skidområde med lätta (= blå) till medelsvåra (= röda) pister.

  • Boka en skidkurs eller några lektioner.

  • Börja din skidträning i god tid.

  • Uppdatera din utrustning.

Det här gör vi

Hållbar vintersemester

Vinter och skidsemester i de österrikiska Alperna är legendarisk. Mycket förändras för att det ska fortsätta vara så. Skidområdet "Klimaberg" Katschberg ligger i mitten av "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge" och har tilldelats den österrikiska miljömärkningen och tyska "Green Tourism Award". I skidorten Zell am See drivs linbanorna till 100 procent av el från förnybara energikällor. I Kapruns skidort skyddar Snowfarming glaciären. Snön lagras till nästa vinter och isytan på glaciärtungan täcks. Skidregionen Schladming-Dachstein förlitar sig på klimatvänligt resande med tåg och skidbussar och e-tankstationer på plats. I skidområdet Wilder Kaiser belönas varje gäst som anländer med tåg med gratis transfer till sitt boende, fri rörlighet på plats och 10 procents rabatt på skiduthyrning förmånerna i korthet. I skidorterna Silvretta Montafon, Golm och Brandnertal kan skidgäster boka en Green Ticket online. Biljetten inkluderar ett dagskort för skidåkning, resor tur och retur till anläggningen med buss och tåg, 10 procents rabatt på hyrutrustning samt gratis skidvalla.

