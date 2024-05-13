Burgenland
Vintersemester i naturen och på spaanläggningar

I Burgenland kan du njuta av vintern med termalbad, skridskoåkning på isen och vinterpromenader längs Neusiedler See. Här finns något för alla!

Wellness och termiska bad: variation med en känsla av välbefinnande

Vattnets helande kraft har en lång tradition i Burgenland, särskilt i termalbaden. Här kan wellnessentusiaster välja bland olika typer av vatten. På Allegria Resort Therme Stegersbach finns svavelhaltigt vatten som stärker immunförsvaret, medan saltvattenbadet i St. Martins Therme ger en lugnande och avslappnande känsla. Dessutom har den positiva effekten av dessa behandlingar vetenskapligt bevisats.

Par som söker lugn och ro, liksom enskilda gäster, har ofta andra idéer om ett avkopplande vinterspabesök än familjer. De termiska spaanläggningarna i Burgenland erbjuder skräddarsydda erbjudanden och ett brett utbud av behandlingar. Oavsett om du vill fokusera på hälsa, träning och sport, eller om du vill koppla av, njuta och skämma bort dig själv, så är termiskt spa i Burgenland den perfekta platsen att vistas på.

Snabb fakta om Burgenland
Huvudstad:Eisenstadt
Yta:42.91 km²
Befolkning:cirka 301.000 (år 2024)
Nationalparker:1
Naturparker:6
Termiska bad:6

Evenemang i Burgenland
Traditionella och moderna höjdpunkter visas i kalender över evenemang.

Burgenland från alla perspektiv

Höjdpunkterna

Aktiviteter i Burgenland

Helande källor och badglädje

Termiska spaanläggningar i Burgenland

Utflyktsmål i Burgenland

De vackraste regionerna

Blandningen av naturlig skönhet, kulturell rikedom och kulinariska läckerheter gör norra Burgenland till en destination rik på variation.

Centrala Burgenland-Rosalia

Alpernas utlöpare, Blaufränkisch-vingårdar, naturparker samt slott och borgar präglar denna region.

Södra Burgenland

Rekreationssökare och kulturälskare kommer att uppskatta de helande termiska källorna, den vackra naturen och de levande traditionerna.

Städer och platser du inte får missa

Eisenstadt förenar aristokratisk elegans med modernitet. Omgivet av vingårdar attraherar det besökare med sina historiska platser och olika evenemang.

Freistadt Rust

Rust har kulturhistoriskt skyddade barock- och renässansfasader och är hem till landets största storkkoloni.

Mörbisch

Oavsett om det handlar om gårdsgränderna, de historiska Streckhöfe-gårdarna eller Festival am See, kan du uppleva den pannoniska livsstilen i varje hörn.

Güssing

Omgivet av vingårdar och en slocknad vulkan står det historiska slottet majestätiskt över staden och ger dig oväntade vyer och insikter.

Forchtenstein

Forchtenstein ligger i hjärtat av naturparken Rosalia och förtrollar besökare med sitt slott, sju långdistansvandringsleder, olika kulinariska och kulturella evenemang.

Bad Sauerbrunn

Den historiska kurorten lockar besökare med helande mineralkällor, avkopplande promenader i Rosarium och en rik historia av wellness.

Naturligt hållbart

Hotell Landhofmühle i södra Burgenland

Claudia Fartek brinner för hållbarhet och regionalitet. Som föreståndare för Hotel Landhofmühle i Burgenlands naturpark Raab har hon i 30 år arbetat med hållbara metoder. Varför? För att det känns både logiskt och meningsfullt för henne, då och nu. Under de senaste åren har hållbarhet och regionalitet blivit allt viktigare för semesterfirare. Familjen Fartek har dock alltid levt efter dessa värderingar, vilket har kommit naturligt för dem med Landhofmühles läge mitt i Raab naturpark.

Deras engagemang har gett resultat, hotel Landhofmühle blev det första "Naturidyllhotellet" i Burgenland och därmed också den första som fick miljömärkningen.

Förutom utmärkelsen som "Naturidyll Hotel" har Landhofmühle nu även fått AMA GENUSS REGION kvalitetsstämpel, som garanterar kontrollerad kvalitet och regionalt ursprung.

Minnesvärda events

Adventsmarknad på slottet Esterhazy

2024-12-13 – 2024-12-15
Slottet Esterhazy

Adventsmarknad på slottet Forchtenstein

2024-11-29 – 2024-12-01
Slottet Forchtenstein

Kellergassen Adventsmarknad

2024-12-06 – 2024-12-07
Purchbach

Adventsmarknad på Lackenbach slott

2024-12-06 – 2024-12-08
Lackenbachs slott

Berömda personligheter

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn arbetade i 30 år som kapellmästare hos Esterházys och präglade wienklassicismen med sina verk.

Familjen Esterházy

Esterházys, en viktig adelsfamilj, präglade regionen med sitt kulturella beskydd och sina magnifika slott.

Franz Liszt (1811 - 1886)

Tonsättaren och pianisten föddes i Raiding, Burgenland och var en fascinerande person med en helt unik karriär.

Erwin Moser

Erwin Moser-museet i Gols hedrar barnboksförfattarens kreativa arv med en utställning.

Regionala recept

Pannonische Fischsuppe

Med det här receptet smakar den pannoniska fisksoppan som originalet från Neusiedlersjön i Burgenland.

Stek a la Esterházy

Upplev klassikern Esterházy-Rostbraten – en bräserad nötköttsrätt inspirerad av adelssläkten Esterházy. Ett enkelt recept för finsmakare!

Boenden utöver det vanliga

Tips för att skydda klimatet

Hur kan vi kombinera klimatskydd med vintersemester?
Resa på ett hållbart sätt
Vad mer har Burgenland att erbjuda?

Dialekt och folkspråk

Dialekt i Burgenland

Kuh blir Khui - i Burgenland talar man på Ui dialekt. Den så kallade "Hianzische" tillhör den centralbayerska dialekten och talades ända upp till Wien under det österrikisk-ungerska kejsardömet. Folket i Burgenland talade samma dialekt som kejsarinnan Elisabeth och förstod därför varandra "bluind" på den tiden.

Idag går dialekten i Burgenland tillbaka på grund av språkliga influenser från Wien och Niederösterreich.

Vanliga frågor

Burgenland blev officiellt en del av Österrike den 4 oktober 1921.

Fram till 1918 var dagens Burgenland en del av den ungerska halvan av den österrikisk-ungerska monarkin. Efter att det österrikisk-ungerska kejsardömet kollapsat i slutet av första världskriget omorganiserades områdets tillhörighet genom Saint-Germain-fördraget 1919. Enligt detta skulle området, som då kallades Tyska Västungern, införlivas med Republiken Österrike. Det faktiska införlivandet av Burgenland i Österrike dröjde dock till årsskiftet 1921/22, då det slutligen blev en del av Republiken Österrike som en "självständig federal provins med lika rättigheter".

  • Neusiedler See är en av de största stäppsjöarna i Europa. Nationalparken är på UNESCO:s världsarvslista och har en unik flora och fauna.

  • Burgenland är rikt på historia och kultur med en mängd slott och borgar. Det är platsen för många kulturevenemang och festivaler.

  • Det tempererade kontinentala klimatet gör regionen perfekt för vinodling och gör den till en av Österrikes främsta vinodlingsområden.

Med Burgenland Card får du tillgång till många gratis tjänster och rabatter på olika attraktioner under hela din vistelse. Kortet ingår i övernattningen på ett av partnerboendena i Burgenland.

I Burgenland, som är känt för sin rika historia och kultur, finns det många slott och borgar utspridda över hela provinsen. Även om inget exakt antal är känt, sägs det ofta att det finns cirka 100 till 120 olika slott och borgar. Dessa historiska platser varierar från välbevarade fästningar till romantiska ruiner och erbjuder ett brett spektrum av arkitektoniska stilar och historiska perioder.

Några av de mest kända är Forchtenstein slott, Bernstein slott, Friedensburg Schlaining slott, Güssing slott och Lockenhaus slott. Alla spelar en viktig roll i Burgenlands regionala historia.

Burgenland kallades tidigare för "Tyska Västungern" när det fortfarande var en del av kungariket Ungern i den österrikisk-ungerska monarkin.

Ja, det finns två små skidorter i Burgenland:

  • Rettenbach skidområde och Kukmirn / Zellenberg skidområde.

Österrike har totalt 40 termiska spa.

Termalvatten är rikt på mineraler och spårämnen i olika kombinationer som har hälsofrämjande effekter, såsom saltlösning, svavel, kalcium, magnesium, jod och selen. Den terapeutiska effekten av detta helande vatten inkluderar muskelavslappning. Värmen stimulerar blodcirkulationen och hjälper kroppen att slappna av.

En badanläggning får endast kallas "termalbad" om den har en egen källa och grundvatten med en utströmningstemperatur över 20 °C.

Det rekommenderas att inte överskrida en badtid på mellan 15 och 20 minuter. Det är bäst att alltid följa instruktionerna om badtid och effekter i spaet!

