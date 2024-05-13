I Burgenland kan du njuta av vintern med termalbad, skridskoåkning på isen och vinterpromenader längs Neusiedler See. Här finns något för alla!

Wellness och termiska bad: variation med en känsla av välbefinnande

Vattnets helande kraft har en lång tradition i Burgenland, särskilt i termalbaden. Här kan wellnessentusiaster välja bland olika typer av vatten. På Allegria Resort Therme Stegersbach finns svavelhaltigt vatten som stärker immunförsvaret, medan saltvattenbadet i St. Martins Therme ger en lugnande och avslappnande känsla. Dessutom har den positiva effekten av dessa behandlingar vetenskapligt bevisats.

Par som söker lugn och ro, liksom enskilda gäster, har ofta andra idéer om ett avkopplande vinterspabesök än familjer. De termiska spaanläggningarna i Burgenland erbjuder skräddarsydda erbjudanden och ett brett utbud av behandlingar. Oavsett om du vill fokusera på hälsa, träning och sport, eller om du vill koppla av, njuta och skämma bort dig själv, så är termiskt spa i Burgenland den perfekta platsen att vistas på.