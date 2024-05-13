Burgenland
Wellness och termiska bad: variation med en känsla av välbefinnande
Vattnets helande kraft har en lång tradition i Burgenland, särskilt i termalbaden. Här kan wellnessentusiaster välja bland olika typer av vatten. På Allegria Resort Therme Stegersbach finns svavelhaltigt vatten som stärker immunförsvaret, medan saltvattenbadet i St. Martins Therme ger en lugnande och avslappnande känsla. Dessutom har den positiva effekten av dessa behandlingar vetenskapligt bevisats.
Par som söker lugn och ro, liksom enskilda gäster, har ofta andra idéer om ett avkopplande vinterspabesök än familjer. De termiska spaanläggningarna i Burgenland erbjuder skräddarsydda erbjudanden och ett brett utbud av behandlingar. Oavsett om du vill fokusera på hälsa, träning och sport, eller om du vill koppla av, njuta och skämma bort dig själv, så är termiskt spa i Burgenland den perfekta platsen att vistas på.
Norra Burgenland
Blandningen av naturlig skönhet, kulturell rikedom och kulinariska läckerheter gör norra Burgenland till en destination rik på variation.
Centrala Burgenland-Rosalia
Alpernas utlöpare, Blaufränkisch-vingårdar, naturparker samt slott och borgar präglar denna region.
Eisenstadt
Eisenstadt förenar aristokratisk elegans med modernitet. Omgivet av vingårdar attraherar det besökare med sina historiska platser och olika evenemang.
Freistadt Rust
Rust har kulturhistoriskt skyddade barock- och renässansfasader och är hem till landets största storkkoloni.
Mörbisch
Oavsett om det handlar om gårdsgränderna, de historiska Streckhöfe-gårdarna eller Festival am See, kan du uppleva den pannoniska livsstilen i varje hörn.
Güssing
Omgivet av vingårdar och en slocknad vulkan står det historiska slottet majestätiskt över staden och ger dig oväntade vyer och insikter.
Forchtenstein
Forchtenstein ligger i hjärtat av naturparken Rosalia och förtrollar besökare med sitt slott, sju långdistansvandringsleder, olika kulinariska och kulturella evenemang.
Bad Sauerbrunn
Den historiska kurorten lockar besökare med helande mineralkällor, avkopplande promenader i Rosarium och en rik historia av wellness.
Claudia Fartek brinner för hållbarhet och regionalitet. Som föreståndare för Hotel Landhofmühle i Burgenlands naturpark Raab har hon i 30 år arbetat med hållbara metoder. Varför? För att det känns både logiskt och meningsfullt för henne, då och nu. Under de senaste åren har hållbarhet och regionalitet blivit allt viktigare för semesterfirare. Familjen Fartek har dock alltid levt efter dessa värderingar, vilket har kommit naturligt för dem med Landhofmühles läge mitt i Raab naturpark.
Deras engagemang har gett resultat, hotel Landhofmühle blev det första "Naturidyllhotellet" i Burgenland och därmed också den första som fick miljömärkningen.
Förutom utmärkelsen som "Naturidyll Hotel" har Landhofmühle nu även fått AMA GENUSS REGION kvalitetsstämpel, som garanterar kontrollerad kvalitet och regionalt ursprung.
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Haydn arbetade i 30 år som kapellmästare hos Esterházys och präglade wienklassicismen med sina verk.
Familjen Esterházy
Esterházys, en viktig adelsfamilj, präglade regionen med sitt kulturella beskydd och sina magnifika slott.
Franz Liszt (1811 - 1886)
Tonsättaren och pianisten föddes i Raiding, Burgenland och var en fascinerande person med en helt unik karriär.
Kuh blir Khui - i Burgenland talar man på Ui dialekt. Den så kallade "Hianzische" tillhör den centralbayerska dialekten och talades ända upp till Wien under det österrikisk-ungerska kejsardömet. Folket i Burgenland talade samma dialekt som kejsarinnan Elisabeth och förstod därför varandra "bluind" på den tiden.
Idag går dialekten i Burgenland tillbaka på grund av språkliga influenser från Wien och Niederösterreich.