Skidåkning med vidsträckt utsikt, stilla vintervandringar och välgörande wellness – i Vorarlberg möter modern arkitektur den alpina traditionen.

Beläget i västra Österrike, mellan Bodensjön och snötäckta bergstoppar, är Vorarlberg ett paradis för både natur- och kulturälskare. Här möts traditionellt hantverk och samtida arkitektur i en harmonisk helhet, och den alpina charmen känns överallt. När vintern förvandlar landskapet uppstår scener som hämtade ur en saga: skidåkning på perfekt preparerade pister, snöskovandring genom tysta skogar och vintervandring längs soliga stigar bjuder på nära möten med naturen.

Här handlar allt om Lebensgefühl – en livskänsla som är autentisk, njutningsfull och djupt förankrad i Alperna. Det vorarlbergska köket bjuder på genuina smaker och hjärtliga specialiteter som smakar extra gott efter en dag i snön, kanske i en varm och välkomnande alpstuga. Regionala ostar som den berömda bergosten och klassiker som Käsknöpfle lockar till att dröja sig kvar lite längre. När det är dags för avkoppling väntar rofyllda wellness-oaser med utsikt över bergen – innan konst och kultur, från Bregenz till Bludenz, sätter en inspirerande avslutning på dagen.