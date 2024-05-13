Madrisa Rundtur – Schweiz tur och retur

Vorarlberg på vintern
Här väntar skidåkning, wellness och alpin mysfaktor bland snötäckta dalar

Skidåkning med vidsträckt utsikt, stilla vintervandringar och välgörande wellness – i Vorarlberg möter modern arkitektur den alpina traditionen.

Beläget i västra Österrike, mellan Bodensjön och snötäckta bergstoppar, är Vorarlberg ett paradis för både natur- och kulturälskare. Här möts traditionellt hantverk och samtida arkitektur i en harmonisk helhet, och den alpina charmen känns överallt. När vintern förvandlar landskapet uppstår scener som hämtade ur en saga: skidåkning på perfekt preparerade pister, snöskovandring genom tysta skogar och vintervandring längs soliga stigar bjuder på nära möten med naturen.

Här handlar allt om Lebensgefühl – en livskänsla som är autentisk, njutningsfull och djupt förankrad i Alperna. Det vorarlbergska köket bjuder på genuina smaker och hjärtliga specialiteter som smakar extra gott efter en dag i snön, kanske i en varm och välkomnande alpstuga. Regionala ostar som den berömda bergosten och klassiker som Käsknöpfle lockar till att dröja sig kvar lite längre. När det är dags för avkoppling väntar rofyllda wellness-oaser med utsikt över bergen – innan konst och kultur, från Bregenz till Bludenz, sätter en inspirerande avslutning på dagen.

Info om Vorarlberg
Huvudstad:Bregenz
Yta:2.600 km²
Befolkning:ca 394.000 (år 2024)
Högsta bergetPiz Buin (3312 m)
Skidområden:42
Biosfärområde:1
Naturparker:1

Evenemang i Vorarlberg
Traditionella och moderna höjdpunkter visas i kalender över evenemang.

Vorarlberg på vintern ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Skidåkning och snowboardåkning på 1000 pistkilometer

Orörd natur och gränslös frihet på skidturer

Vintervandringar på snötäckta stigar

Längdskidåkning genom lugna, snötäckta landskap

Familjesemester i bergen

Modern träarkitektur och tidlös byggnadskultur i Alperna

Ostkultur: tradition, hantverk och njutning

Vinteraktiviteter i Vorarlberg

Utvalda turer och utflykter

Julstämning med "The Musical Sound of Christmas"

Arkitektturné med moderna och traditionella byggnader

Snöskovandring i Vorarlberg – guidad och avslappnad

Guidade turer med snöskor, skidor och isklättring i Montafon

Legenden om Arlberg

Där den alpina skidåkningen föddes

Det finns inget annat ställe som Arlberg. Mellan Lechtalalperna och Verwallmassivet breder ett landskap ut sig som bär på både myt och tradition. Namnet sägs komma från Arlen – den sega bergtallen som trotsar höjd och kyla, lika uthållig som människorna här.

Området kring Arlberg räknas som den alpina skidåkningens vagga och är än i dag en ikon bland vintersportälskare världen över. Sedan början av 1900-talet har regionen haft en avgörande roll i skidåkningens utveckling – både som pionjär och som stilbildare.

I dag är Lech och Zürs ett exklusivt resmål som kombinerar tradition med modern elegans. Prisbelönta restauranger, stilfulla hotell och en internationell atmosfär gör Arlberg till en plats där skidkultur, njutning och historia möts – och där legenden lever vidare.

Lech Zürs am Arlberg

Utflykt till det vinterliga UNESCO-världsarvet

Här har människor levt i harmoni med naturen i århundraden. Ett varsamt bruk av naturens resurser är en självklar del av livet. Tradition och naturvård går hand i hand – med målet att bevara den biologiska mångfalden och kulturens arv för kommande generationer.

De vackraste regionerna

Alpina regionen Vorarlberg

Familjevänlig region mellan Brandnertal, Bludenz, Klostertal och Großes Walsertal. Underbart för vandring, cykling och skidåkning.

Alpina regionen Vorarlberg

Bodensjön-Vorarlberg

Konst, dans, musik och liv och rörelse vid Bodensjön i Bregenz, Dornbirn, Hohenems och Feldkirch. En kulturell höjdpunkt är Bregenzfestivalen.

Bodensjön-Vorarlberg

Bregenzerwald

Träarkitektur och hantverksskicklighet möter kulinarisk kreativitet. Det finns också gott om skog för vandring och andra utomhusaktiviteter.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Det alpina vandringsparadiset, som bara nås från Tyskland, är känt för sitt breda utbud av sportaktiviteter.

Kleinwalsertal

Montafon

Dalen är omgiven av höga berg. I bergsbyar och på alpina betesmarker erbjuds skidåkning, snowboard och bergsklättring.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

Ett välkänt skidområde som är populärt för sin exklusiva atmosfär. Underbart för vandring på sommaren, mellan bergssjöar och natur.

Lech Zürs am Arlberg

Städer och platser du inte får missa

Bludenz

Historisk pärla i södra delen av landet, som kombinerar natur, kultur och sydländsk känsla.

Bludenz

Feldkirch

En förtrollande medeltida gammal stad med små gränder och det historiska Schattenburg-slottet.

Feldkirch

Hohenems

Staden har en rik historia med ruinerna av Alt-Ems slott och renässanspalatset.

Hohenems

Dornbirn

Det röda huset från 1639, marknadstorget och St Martins kyrka är historiska höjdpunkter.

Dornbirn

Immateriellt UNESCO-kulturarv

Levande seder och bruk i Vorarlberg

Den första söndagen efter askonsdagen lyser eldar upp himlen över Vorarlberg. Under den traditionella gnistbränningen sätts konstfullt staplade trätorn i brand för att jaga bort vintern och välkomna våren. När gnisthäxan högst upp exploderar i ett gnistrande sken är feststämningen på topp.

I Montafon firas Scheibenschlagen – en urgammal sed där glödande träskivor svingas ut i mörkret som ljusets budbärare. Till det hör musik, gemenskap och den klassiska jästkakan Funkaküachli. Traditionerna lever – och skapar ljus, värme och livsglädje i vintermörkret.

Minnesvärda events

Gustav

2025-10-17 – 2025-10-19
Messe Dornbirn

Tid och utrymme för god smak erbjuds av "Die Gustav" - mässan för design och njutning. Det är en fest för alla sinnen.

Läs mer

INC art fair

2025-11-21 – 2025-11-23
Messe Dornbirn

Den nya konstfestivalen i Dornbirn samlar över 75 gallerier, konstnärer och projekt och erbjuder ett spännande tvärsnitt av samtida konst i en inspirerande, barriärfri atmosfär.

Läs mer

Montafon vintermagi

2025-12-23 – 2026-01-05
Schruns

Denna serie av evenemang förvandlar den vackraste och samtidigt mest kontemplativa tiden på året till en musikalisk upplevelse.

Läs mer

Der Weiße Ring - Das Rennen

2026-01-17
Lech Zürs am Arlberg

5 500 meters höjdskillnad, 22 kilometer pist, proffs mot amatörer och start på 2 337 meters höjd: Weißte Ring anses vara ett kultlopp och höjdpunkten under vintersäsongen.

Läs mer

Världscupen på Montafon

2026-03-11 – 2026-03-15
Grasjoch, Silvretta Montafon

Under Montafon World Cup tävlar proffsen i spektakulära lopp i FIS Snowboard Cross World Cup på den utmanande banan i skidområdet Silvretta Montafon.

Läs mer

Open Faces Silvretta Montafon

2025-02-22
Public Area på Nova Stoba, Silvretta Montafon

Open Faces Freeride Series i Ländle handlar om spektakulära hopp och vackra svängar i djup snö på utmanande terräng. Åskådarna kan uppleva spektaklet live med den bästa utsikten.

Läs mer

Schubertiade

2025-04-26 – 2025-10-05
Schwarzenberg och Hohenems

Den mest betydande Schubertfestivalen bjuder sin publik på kammarmusikkonserter och sång- och pianorecitaler av högsta klass.

Läs mer

Regionala recept

Käsknöpfle från Kleinwalsertal

Varje dal i Vorarlberg har sin egen version av Käsknöpfle, den traditionella ostpastan. I Kleinwalsertal är det den rika och smakrika bergsosten som står i centrum och ger rätten dess unika karaktär.

Käsknöpfle från Kleinwalsertal

Ostfondue från Vorarlberg

Med delikat ost från Vorarlberg, utsökta tillbehör och en fräsch rödkålssallad blir denna ostfondue garanterat en succé på festen.

Ostfondue från Vorarlberg

Boenden utöver det vanliga

Schwanen: subtil arkitektur och "vilda kvinnors kök"

Post: puristiska rum och holistiskt regionalt kök

Walliserhof: design möter sportanda

Krone: regionala trämöbler och utsökt gourmetkök

Hotel Fernblick Montafon: 6 bastur, infinitypool och skypool

Alphotel Hirschegg: 4-stjärnigt familjehotell

Romantik Hotel Krone: lyxig 5-stjärnig komfort i Lech

Naturhotel Chesa Valisa: 4-stjärnigt superiorhotell

4-stjärnigt superior wellnesshotell Warther Hof am Arlberg

Värnar om miljön

Byggnadsvård: En synonym för hållbarhet

Att bevara historiska byggnader är inte bara en fråga om kulturarv, utan också om klimatskydd. Genom att restaurera och underhålla befintlig bebyggelse sparas resurser och behovet av nybyggnation minskar – vilket i sin tur skyddar värdefulla grönområden.

Men byggnadsvård handlar också om identitet och livskvalitet. När historiska miljöer bevaras får både invånare och besökare möjlighet att uppleva genuina platser som berättar om regionens historia och inspirerar till framtida hållbarhet.

Många av dessa byggnader är uppförda i naturmaterial från den lokala omgivningen. Vid renovering används ofta samma regionala material, vilket bevarar både autenticitet och ekologisk balans. Samtidigt bidrar varsam byggnadsvård till att skydda det djur- och växtliv som frodas runt dessa kulturhistoriska platser.

Byggnadsvård i Österrike

Vanliga frågor

Vorarlberg erbjuder över 40 skidområden – från stora regioner som Ski Arlberg, Silvretta Montafon och Damüls–Mellau–Faschina till charmiga familjeområden i Brandnertal eller Kleinwalsertal.

Tack vare sitt läge i Alperna anses regionen vara snösäker: Cirka två tredjedelar av skidområdena ligger över 1 000 meter över havet, och många pister sträcker sig upp till 2 400 meters höjd. Förutom varierande skidåkning väntar många vinteraktiviteter – från snöskovandring och vintervandring till wellness och alpin gemytlighet.

Skidåkning och snowboard

Utanför pisterna väntar stilla dalar, vintervandringsleder och guidade snöskoturer med vidsträckt utsikt. Njut av avkoppling i alpina spa med panoramavy över bergen – och upplev traditioner som Funkenabrennen, eldfesten som sprider ljus och gemenskap i vintermörkret.

Vorarlberg på vintern är ren alpin livsglädje. Mellan snötäckta toppar möts traditionellt hantverk och modern arkitektur i en vinterupplevelse full av charm. Oavsett om du väljer skidåkning, snöskovandring eller vintervandring genom stilla dalar förenas rörelse och njutning på naturligt sätt.

Regionala traditioner som Funkenfeuer, där stora vedtravar tänds för att symboliskt jaga bort vintern, sprider värme och magi i landskapet. Det är just blandningen av natur, kultur och levande traditioner som gör Vorarlberg så unikt.

Brandnertal: Familjedalen i Vorarlberg erbjuder upplevelser med imponerande berg, sjöar och alpängar. Det är en idealisk plats för semester med barn och för alla som söker lugn och avkoppling i naturen.

Kleinwalsertal: Även om Kleinwalsertal geografiskt ligger i Vorarlberg, kan man bara nå dalen via Tyskland. Känt för sin alpina värld, där det finns många vandringsleder.

Klostertal: Den lugna dalen imponerar med sin stora naturmångfald och anses vara porten till några av Österrikes mest kända skidområden. På sommaren förvandlas dalen till ett vandringsparadis med många rutter genom det alpina landskapet.

Großes Walsertal: I UNESCO:s biosfärreservat har människor levt i harmoni med naturen i århundraden, och hållbar användning av naturresurser är en självklarhet. UNESCO:s biosfärreservat präglas av alpängar, skogar och bergbäckar. Här kompletterar tradition och naturvård varandra.

