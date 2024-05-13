Vorarlberg på vintern
Här väntar skidåkning, wellness och alpin mysfaktor bland snötäckta dalar
Beläget i västra Österrike, mellan Bodensjön och snötäckta bergstoppar, är Vorarlberg ett paradis för både natur- och kulturälskare. Här möts traditionellt hantverk och samtida arkitektur i en harmonisk helhet, och den alpina charmen känns överallt. När vintern förvandlar landskapet uppstår scener som hämtade ur en saga: skidåkning på perfekt preparerade pister, snöskovandring genom tysta skogar och vintervandring längs soliga stigar bjuder på nära möten med naturen.
Här handlar allt om Lebensgefühl – en livskänsla som är autentisk, njutningsfull och djupt förankrad i Alperna. Det vorarlbergska köket bjuder på genuina smaker och hjärtliga specialiteter som smakar extra gott efter en dag i snön, kanske i en varm och välkomnande alpstuga. Regionala ostar som den berömda bergosten och klassiker som Käsknöpfle lockar till att dröja sig kvar lite längre. När det är dags för avkoppling väntar rofyllda wellness-oaser med utsikt över bergen – innan konst och kultur, från Bregenz till Bludenz, sätter en inspirerande avslutning på dagen.
Vorarlberg på vintern ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Vinteraktiviteter i Vorarlberg
Utvalda turer och utflykter
Legenden om Arlberg
Det finns inget annat ställe som Arlberg. Mellan Lechtalalperna och Verwallmassivet breder ett landskap ut sig som bär på både myt och tradition. Namnet sägs komma från Arlen – den sega bergtallen som trotsar höjd och kyla, lika uthållig som människorna här.
Området kring Arlberg räknas som den alpina skidåkningens vagga och är än i dag en ikon bland vintersportälskare världen över. Sedan början av 1900-talet har regionen haft en avgörande roll i skidåkningens utveckling – både som pionjär och som stilbildare.
I dag är Lech och Zürs ett exklusivt resmål som kombinerar tradition med modern elegans. Prisbelönta restauranger, stilfulla hotell och en internationell atmosfär gör Arlberg till en plats där skidkultur, njutning och historia möts – och där legenden lever vidare.
Utflykt till det vinterliga UNESCO-världsarvet
De vackraste regionerna
Alpina regionen Vorarlberg
Familjevänlig region mellan Brandnertal, Bludenz, Klostertal och Großes Walsertal. Underbart för vandring, cykling och skidåkning.
Bodensjön-Vorarlberg
Konst, dans, musik och liv och rörelse vid Bodensjön i Bregenz, Dornbirn, Hohenems och Feldkirch. En kulturell höjdpunkt är Bregenzfestivalen.
Bregenzerwald
Träarkitektur och hantverksskicklighet möter kulinarisk kreativitet. Det finns också gott om skog för vandring och andra utomhusaktiviteter.
Kleinwalsertal
Det alpina vandringsparadiset, som bara nås från Tyskland, är känt för sitt breda utbud av sportaktiviteter.
Montafon
Dalen är omgiven av höga berg. I bergsbyar och på alpina betesmarker erbjuds skidåkning, snowboard och bergsklättring.
Städer och platser du inte får missa
Feldkirch
En förtrollande medeltida gammal stad med små gränder och det historiska Schattenburg-slottet.
Immateriellt UNESCO-kulturarv
Den första söndagen efter askonsdagen lyser eldar upp himlen över Vorarlberg. Under den traditionella gnistbränningen sätts konstfullt staplade trätorn i brand för att jaga bort vintern och välkomna våren. När gnisthäxan högst upp exploderar i ett gnistrande sken är feststämningen på topp.
I Montafon firas Scheibenschlagen – en urgammal sed där glödande träskivor svingas ut i mörkret som ljusets budbärare. Till det hör musik, gemenskap och den klassiska jästkakan Funkaküachli. Traditionerna lever – och skapar ljus, värme och livsglädje i vintermörkret.
Minnesvärda events
Gustav
Tid och utrymme för god smak erbjuds av "Die Gustav" - mässan för design och njutning. Det är en fest för alla sinnen.
INC art fair
Den nya konstfestivalen i Dornbirn samlar över 75 gallerier, konstnärer och projekt och erbjuder ett spännande tvärsnitt av samtida konst i en inspirerande, barriärfri atmosfär.
Montafon vintermagi
Denna serie av evenemang förvandlar den vackraste och samtidigt mest kontemplativa tiden på året till en musikalisk upplevelse.
Der Weiße Ring - Das Rennen
5 500 meters höjdskillnad, 22 kilometer pist, proffs mot amatörer och start på 2 337 meters höjd: Weißte Ring anses vara ett kultlopp och höjdpunkten under vintersäsongen.
Världscupen på Montafon
Under Montafon World Cup tävlar proffsen i spektakulära lopp i FIS Snowboard Cross World Cup på den utmanande banan i skidområdet Silvretta Montafon.
Open Faces Silvretta Montafon
Open Faces Freeride Series i Ländle handlar om spektakulära hopp och vackra svängar i djup snö på utmanande terräng. Åskådarna kan uppleva spektaklet live med den bästa utsikten.
Regionala recept
Käsknöpfle från Kleinwalsertal
Varje dal i Vorarlberg har sin egen version av Käsknöpfle, den traditionella ostpastan. I Kleinwalsertal är det den rika och smakrika bergsosten som står i centrum och ger rätten dess unika karaktär.
Boenden utöver det vanliga
Värnar om miljön
Att bevara historiska byggnader är inte bara en fråga om kulturarv, utan också om klimatskydd. Genom att restaurera och underhålla befintlig bebyggelse sparas resurser och behovet av nybyggnation minskar – vilket i sin tur skyddar värdefulla grönområden.
Men byggnadsvård handlar också om identitet och livskvalitet. När historiska miljöer bevaras får både invånare och besökare möjlighet att uppleva genuina platser som berättar om regionens historia och inspirerar till framtida hållbarhet.
Många av dessa byggnader är uppförda i naturmaterial från den lokala omgivningen. Vid renovering används ofta samma regionala material, vilket bevarar både autenticitet och ekologisk balans. Samtidigt bidrar varsam byggnadsvård till att skydda det djur- och växtliv som frodas runt dessa kulturhistoriska platser.