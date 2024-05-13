Vorarlberg
Sommarsemester mellan berg, Bodensjön och arkitektur

Vorarlberg är känt för sin storslagna natur mellan Bodensjön och Alperna. Dessutom ger invånarna regionens rika kultur och moderna arkitektur en unik karaktär.

Vorarlberg, Österrikes västligaste delstat, är ett sommarparadis för alla som söker avkoppling och äventyr. Mellan höga bergstoppar och grönskande dalar sträcker sig en region som lockar med både naturskönhet och kulinariska upplevelser. Under sommaren visar Vorarlberg upp sina skatter, från storslagna landskap till smakupplevelser med lokala råvaror. En kulturell höjdpunkt är Bregenz-festivalen, där operaföreställningarna på den ikoniska sjöscenen vid Bodensjön skapar magiska sommarkvällar.

Bodensjön

Bodensjön breder ut sig som en skimrande pärla vid Alpernas fot och blir ett nav för sommarens glädjeämnen. I Bregenz möts segelbåtar på sjöns glittrande vatten medan cyklister utforskar de natursköna stigarna längs strandkanten. För den som söker lugn erbjuder en promenad längs sjön eller ett uppfriskande dopp en härlig kontrast. Dessutom bjuder Bregenz på en rik kultur och sevärdheter som berikar varje besök.

Aktiv och hållbar semester

Sommarens Vorarlberg är ett eldorado för aktiva besökare. Tätt grönskande skogar, blommande alpängar och kristallklara bergssjöar skapar en idyll för vandring, cykling och naturupplevelser. Hållbarhet är en central del av turismen i Vorarlberg – initiativet "Naturens mångfald i Vorarlberg" ser till att den orörda naturen bevaras och skyddas för framtida generationer.

Smaker från regionen

Sommaren i Vorarlberg bjuder på färska, regionala råvaror från solbelysta betesmarker. Ostarna från Bregenzerwald, som fortfarande produceras traditionellt i alpmejerierna, är av högsta kvalitet. På "Ostrutten" i Bregenzerwald får besökare möjlighet att utforska regionens unika smaker på gårdar och värdshus, där den lokala matkulturen presenteras på bästa sätt.

Snabb info om Vorarlberg
Huvudstad:Bregenz
Areal:2.600 km²
Befolkning: ca:cirka 394.000 (år 2024)
Biosfärområde:1
Naturparker:1
Berget Piz Buin:3312m

V-Card Vorarlberg erbjuder tillgång till 85 olika utflyktsmål, perfekta för familjeäventyr.

Regionen bjuder på både traditionella och moderna evenemang. Kolla in evenemangskalendern!

Höjdpunkterna

Utforska alptopparna och njut av lugnet i dalarna

Segla, cykla och uppleva kultur vid Bodensjöns stränder

Ta järnvägen Pfänderbahn för utsikten över Bregenz och sjön

Modern träarkitektur möter tidlös byggnadskultur

Traditionell ostupplevelse, handgjord och regionalt förfinad

Äventyr, natur och tid tillsammans för hela familjen

Scen för uppträdanden: Bregenzfestivalens sjöscen

Aktiviteter i Vorarlberg

Utvalda turer och utflykter

Rundresa från Bregenz med Vorarlberg Lines - en upplevelse

Arkitekturtur till moderna och traditionella byggnader

I 31 etapper längs "Min Weag" genom Vorarlberg

Utflykter i det omgivande området

De vackraste regionerna

Alpina regionen Vorarlberg

Familjevänlig region mellan Brandnertal, Bludenz, Klostertal och Großes Walsertal. Underbart för vandring och cykling.

Alpina regionen Vorarlberg

Bodensjön-Vorarlberg

Konst, dans, musik och liv och rörelse vid Bodensjön i Bregenz, Dornbirn, Hohenems och Feldkirch. Kulturell höjdpunkt: Bregenzfestivalen.

Bodensjön-Vorarlberg

Bregenzerwald

Träarkitektur och hantverksskicklighet möter kulinarisk kreativitet. Det finns också gott om skog för vandring och andra utomhusaktiviteter.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Det alpina vandringsparadiset, som bara nås från Tyskland, är känt för sitt breda utbud av sportaktiviteter.

Kleinwalsertal

Montafon

Dalen är omgiven av höga berg: i bergsbyar och på alpina betesmarker kan du sakta ner och njuta av vandring, mountainbike och bergsklättring i de höga bergen.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

På sommaren är den välkända skidregionen en underbar plats för vandring, golf och mountainbike mellan bergssjöar och natur.

Lech Zürs am Arlberg

Städer och platser du inte får missa

Bludenz

Historisk pärla i södra delen av landet som kombinerar natur, kultur och sydländsk känsla.

Bludenz

Feldkirch

En förtrollande medeltida gammal stad med små gränder och det historiska Schattenburg-slottet.

Feldkirch

Hohenems

Staden har en rik historia med ruinerna av Alt-Ems slott och renässanspalatset.

Hohenems

Dornbirn

Det röda huset från 1639, marknadstorget och St Martins kyrka är historiska höjdpunkter.

Dornbirn

Immateriellt UNESCO-kulturarv

Levande traditioner i Vorarlberg

Varje år, den första söndagen efter askonsdagen, återuppväcks en gammal tradition på många platser i Vorarlberg: den traditionella gnistbränningen. Denna sed är tänkt att driva bort vintern och bringa lycka till folket. Konstfullt staplade trätorn sätts i brand, och höjdpunkten är när "gnisthäxan", en docka fylld med krut på toppen av tornet, exploderar i ett sprakande fyrverkeri.

I Montafon firas även "Scheibenschlagen" på Funkensonntag. Träskivor av al och björk placeras på hasselpinnar, får dem att glöda och slås sedan iväg längs en skivpinne, så att de glödande skivorna ritar eldiga bågar ut i mörkret. Det eldiga skådespelet ackompanjeras av musik, utsökt mat och dryck – särskilt den traditionella kakan "Funkaküachli", som är ett måste under denna högtid.

Minnesvärda events

Bregenz festspel

2025-07-16 – 2025-08-17
Seebühne Bregenz, 6897 Bregenz

För första gången presenterar Bregenzfestivalen Carl Maria von Webers opera "Der Freischütz" på den spektakulärt utformade scenen i Bodensjön.

Bregenz-festspelen

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

2025-04-26 – 2025-10-05

Än idag lever den intima atmosfären från de ursprungligen privata huskonserterna kvar.

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

Poolbar Festival

2025-07-03 – 2025-08-10
Feldkirch

Festivalen, som erbjuder kulturell mångfald från nisch till pop, lockar många besökare till Feldkirch varje år.

Poolbar Festival

Den Gustav

2024-10-18 – 2024-10-20
Messe Dornbirn, Dornbirn

Tid och utrymme för god smak erbjuds av "Die Gustav" - en mässa för design och njutning: en fest för sinnena.

Den Gustav

Bregenz vår

Festspielhaus Bregenz, 6900 Bregenz

Renommerade dansformationer med enastående koreografier leder impulsivt in i den samtida dansens framtid.

Bregenz vår

Regionala recept

Ostfondue från Vorarlberg

Med delikat ost från Vorarlberg, utsökta tillbehör och en fräsch rödkålssallad blir denna ostfondue garanterat en succé på festen.

Ostfondue från Vorarlberg

Käsknöpfle från Kleinwalsertal

Varje dal i Vorarlberg har sin egen version av Käsknöpfle, den traditionella ostpastan. I Kleinwalsertal är det den rika och smakrika bergsosten som står i centrum och ger rätten dess unika karaktär.

Käsknöpfle från Kleinwalsertal

Boenden utöver det vanliga

Schwanen: Sofistikerad arkitektur och "vilda kvinnors kök"

Post: Puristiska rum och holistiskt regionalt kök

Walliserhof: design möter sportanda

Krone: regionala trämöbler och utsökt gourmetkök

Information om klimatskydd

Kulturarvsskydd – en symbol för hållbarhet

Bevarandet av historiska byggnader i Österrike är ett framstående initiativ för både klimat- och miljöskydd. Det finns flera anledningar till varför detta är viktigt:

- Genom att bevara kulturarv sparar man resurser och undviker onödig exploatering av grönområden, vilket bidrar till en mer hållbar markanvändning.

- Kulturarvsskydd spelar en betydande sociokulturell roll: hela regioner gynnas när de kan inspirera besökare med sina historiska byggnader och miljöer.

- Många historiska byggnader är uppförda med naturmaterial från den lokala omgivningen. Vid renovering används ofta samma regionala material för att bevara byggnadernas autenticitet.

- Kulturarvsskydd bidrar även till att bevara den biologiska mångfalden, eftersom det skapar skyddade livsmiljöer för djur och växter. På så sätt är bevarandet inte bara kulturellt, utan även ekologiskt värdefullt.

Hållbart resande

Vanliga frågor

Naturskönhet möter kulturell rikedom. Detta är grunden för många sommaraktiviteter som kan upplevas i Vorarlberg. Här finns något för alla: för naturälskare, kulturintresserade och äventyrslystna idrottsmän.

Vandring och bergsklättring

Nöjescykling och mountainbike

Vattensporter på Bodensjön

Golf

Paragliding och skärmflygning

Kulturella evenemang

Besök på historiska platser och museer

Vorarlbergs skidorter är kända för snösäker skidåkning - Cirka två tredjedelar av regionen ligger över 1.000 meter över havet. Många skidorter ligger på mellan 1 400 och 2 400 meters höjd. Vorarlberg erbjuder många aktiviteter på vintern:

Skidåkning och snowboardåkning

Skidturer

Vandring på vintern

Längdskidåkning

Familjesemester på vintern

Kälkåkning

Snöskovandring

Skridskoåkning

Brandnertal- Vorarlberg erbjuder upplevelsen av imponerande berg, sjöar och alpina ängar. Det är en idealisk plats för semester med barn och för alla som letar efter lugn och avkoppling i naturen.

Kleinwalsertal- Trots att Kleinwalsertal geografiskt ligger i Vorarlberg kan man bara ta sig hit via Tyskland. Det är känt för sin alpina värld, där många vandringsleder finns tillgängliga.

Klostertal- Den lugna dalen imponerar med sin stora naturliga mångfald och är en inkörsport till några av Österrikes mest kända skidområden. På sommaren förvandlas dalen till ett vandringsparadis med många rutter genom det alpina landskapet.

Großes Walsertal- I UNESCO: s biosfärområde har människor varit i harmoni med naturen i århundraden och den hållbara användningen av naturresurser är en självklarhet. UNESCO:s biosfärområde kännetecknas av alpina ängar, skogar och bergsbäckar. Här kompletterar tradition och naturvård varandra.

