Vorarlberg är känt för sin storslagna natur mellan Bodensjön och Alperna. Dessutom ger invånarna regionens rika kultur och moderna arkitektur en unik karaktär.

Vorarlberg, Österrikes västligaste delstat, är ett sommarparadis för alla som söker avkoppling och äventyr. Mellan höga bergstoppar och grönskande dalar sträcker sig en region som lockar med både naturskönhet och kulinariska upplevelser. Under sommaren visar Vorarlberg upp sina skatter, från storslagna landskap till smakupplevelser med lokala råvaror. En kulturell höjdpunkt är Bregenz-festivalen, där operaföreställningarna på den ikoniska sjöscenen vid Bodensjön skapar magiska sommarkvällar.

Bodensjön

Bodensjön breder ut sig som en skimrande pärla vid Alpernas fot och blir ett nav för sommarens glädjeämnen. I Bregenz möts segelbåtar på sjöns glittrande vatten medan cyklister utforskar de natursköna stigarna längs strandkanten. För den som söker lugn erbjuder en promenad längs sjön eller ett uppfriskande dopp en härlig kontrast. Dessutom bjuder Bregenz på en rik kultur och sevärdheter som berikar varje besök.

Aktiv och hållbar semester

Sommarens Vorarlberg är ett eldorado för aktiva besökare. Tätt grönskande skogar, blommande alpängar och kristallklara bergssjöar skapar en idyll för vandring, cykling och naturupplevelser. Hållbarhet är en central del av turismen i Vorarlberg – initiativet "Naturens mångfald i Vorarlberg" ser till att den orörda naturen bevaras och skyddas för framtida generationer.

Smaker från regionen

Sommaren i Vorarlberg bjuder på färska, regionala råvaror från solbelysta betesmarker. Ostarna från Bregenzerwald, som fortfarande produceras traditionellt i alpmejerierna, är av högsta kvalitet. På "Ostrutten" i Bregenzerwald får besökare möjlighet att utforska regionens unika smaker på gårdar och värdshus, där den lokala matkulturen presenteras på bästa sätt.