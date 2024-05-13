Vorarlberg
Sommarsemester mellan berg, Bodensjön och arkitektur
Vorarlberg, Österrikes västligaste delstat, är ett sommarparadis för alla som söker avkoppling och äventyr. Mellan höga bergstoppar och grönskande dalar sträcker sig en region som lockar med både naturskönhet och kulinariska upplevelser. Under sommaren visar Vorarlberg upp sina skatter, från storslagna landskap till smakupplevelser med lokala råvaror. En kulturell höjdpunkt är Bregenz-festivalen, där operaföreställningarna på den ikoniska sjöscenen vid Bodensjön skapar magiska sommarkvällar.
Bodensjön
Bodensjön breder ut sig som en skimrande pärla vid Alpernas fot och blir ett nav för sommarens glädjeämnen. I Bregenz möts segelbåtar på sjöns glittrande vatten medan cyklister utforskar de natursköna stigarna längs strandkanten. För den som söker lugn erbjuder en promenad längs sjön eller ett uppfriskande dopp en härlig kontrast. Dessutom bjuder Bregenz på en rik kultur och sevärdheter som berikar varje besök.
Aktiv och hållbar semester
Sommarens Vorarlberg är ett eldorado för aktiva besökare. Tätt grönskande skogar, blommande alpängar och kristallklara bergssjöar skapar en idyll för vandring, cykling och naturupplevelser. Hållbarhet är en central del av turismen i Vorarlberg – initiativet "Naturens mångfald i Vorarlberg" ser till att den orörda naturen bevaras och skyddas för framtida generationer.
Smaker från regionen
Sommaren i Vorarlberg bjuder på färska, regionala råvaror från solbelysta betesmarker. Ostarna från Bregenzerwald, som fortfarande produceras traditionellt i alpmejerierna, är av högsta kvalitet. På "Ostrutten" i Bregenzerwald får besökare möjlighet att utforska regionens unika smaker på gårdar och värdshus, där den lokala matkulturen presenteras på bästa sätt.
Höjdpunkterna
Aktiviteter i Vorarlberg
Utvalda turer och utflykter
Utflykter i det omgivande området
De vackraste regionerna
Alpina regionen Vorarlberg
Familjevänlig region mellan Brandnertal, Bludenz, Klostertal och Großes Walsertal. Underbart för vandring och cykling.
Bodensjön-Vorarlberg
Konst, dans, musik och liv och rörelse vid Bodensjön i Bregenz, Dornbirn, Hohenems och Feldkirch. Kulturell höjdpunkt: Bregenzfestivalen.
Bregenzerwald
Träarkitektur och hantverksskicklighet möter kulinarisk kreativitet. Det finns också gott om skog för vandring och andra utomhusaktiviteter.
Kleinwalsertal
Det alpina vandringsparadiset, som bara nås från Tyskland, är känt för sitt breda utbud av sportaktiviteter.
Montafon
Dalen är omgiven av höga berg: i bergsbyar och på alpina betesmarker kan du sakta ner och njuta av vandring, mountainbike och bergsklättring i de höga bergen.
Städer och platser du inte får missa
Feldkirch
En förtrollande medeltida gammal stad med små gränder och det historiska Schattenburg-slottet.
Immateriellt UNESCO-kulturarv
Varje år, den första söndagen efter askonsdagen, återuppväcks en gammal tradition på många platser i Vorarlberg: den traditionella gnistbränningen. Denna sed är tänkt att driva bort vintern och bringa lycka till folket. Konstfullt staplade trätorn sätts i brand, och höjdpunkten är när "gnisthäxan", en docka fylld med krut på toppen av tornet, exploderar i ett sprakande fyrverkeri.
I Montafon firas även "Scheibenschlagen" på Funkensonntag. Träskivor av al och björk placeras på hasselpinnar, får dem att glöda och slås sedan iväg längs en skivpinne, så att de glödande skivorna ritar eldiga bågar ut i mörkret. Det eldiga skådespelet ackompanjeras av musik, utsökt mat och dryck – särskilt den traditionella kakan "Funkaküachli", som är ett måste under denna högtid.
Minnesvärda events
Bregenz festspel
För första gången presenterar Bregenzfestivalen Carl Maria von Webers opera "Der Freischütz" på den spektakulärt utformade scenen i Bodensjön.
Schubertiade Schwarzenberg Hohenems
Än idag lever den intima atmosfären från de ursprungligen privata huskonserterna kvar.
Poolbar Festival
Festivalen, som erbjuder kulturell mångfald från nisch till pop, lockar många besökare till Feldkirch varje år.
Den Gustav
Tid och utrymme för god smak erbjuds av "Die Gustav" - en mässa för design och njutning: en fest för sinnena.
Regionala recept
Ostfondue från Vorarlberg
Med delikat ost från Vorarlberg, utsökta tillbehör och en fräsch rödkålssallad blir denna ostfondue garanterat en succé på festen.
Boenden utöver det vanliga
Information om klimatskydd
Bevarandet av historiska byggnader i Österrike är ett framstående initiativ för både klimat- och miljöskydd. Det finns flera anledningar till varför detta är viktigt:
- Genom att bevara kulturarv sparar man resurser och undviker onödig exploatering av grönområden, vilket bidrar till en mer hållbar markanvändning.
- Kulturarvsskydd spelar en betydande sociokulturell roll: hela regioner gynnas när de kan inspirera besökare med sina historiska byggnader och miljöer.
- Många historiska byggnader är uppförda med naturmaterial från den lokala omgivningen. Vid renovering används ofta samma regionala material för att bevara byggnadernas autenticitet.
- Kulturarvsskydd bidrar även till att bevara den biologiska mångfalden, eftersom det skapar skyddade livsmiljöer för djur och växter. På så sätt är bevarandet inte bara kulturellt, utan även ekologiskt värdefullt.