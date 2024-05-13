Introduction
Bregenz vid Bodensjön har alltid dragit nytta av sitt läge och använt Centraleuropas tredje största sjö som en naturlig länk till grannländerna. I över 2000 år har Bodensjön bidragit till handel, idéutbyte och kulturella kontakter, vilket har gjort Bregenz till en stad där tradition och framsteg möts.
Detta märks också i Vorarlbergs delstatshuvudstad genom den moderna arkitekturen. Internationella arkitekter som Hans Hollein, Jean Nouvel och Peter Zumthor har satt sina spår här, men det är de lokala "Vorarlberg-arkitekterna" som verkligen speglar stadens nära förhållande till naturen, med byggnader präglade av rena linjer och användning av mycket trä. Deras verk formar både stadens och omgivningens utseende och speglar regionens livsfilosofi: jordnära men kosmopolitisk, traditionell men framåtblickande.
Kombinationen av Bodensjöns vidsträckta yta och den klara, stilrena arkitekturen ger Bregenz en alldeles egen karaktär.
Bregenzfestivalen imponerar varje år med sina spektakulära scener, förstklassiga produktioner och magiska ögonblick precis vid vattnet.
Bregenz ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Aktiviteter i och omkring Bregenz
Utvalda turer och utflykter
Bregenz-festivalen
Bregenz sjöscen imponerar med sina storslagna kulisser och är den unika platsen där Bregenzfestivalen hålls varje år. Festivalen har i årtionden varit en garanti för operaupplevelser av högsta klass, tack vare framstående artister, skickliga regissörer och Wiens symfoniorkester.
År 2025 sätts Carl Maria von Webers opera Der Freischütz upp på sjöscenen. Publiken kan se fram emot en spektakulär och fängslande produktion med avancerad scenteknik.
Minnesvärda events
Bregenz vår
Renommerade dansformationer med enastående koreografier leder impulsivt in i den samtida dansens framtid.
Bregenz festspel
För första gången i sin historia presenterar Bregenz Festival Carl Maria von Webers opera "Der Freischütz" på den spektakulärt utformade scenen i Bodensjön.
Bregenz hamnfestival
Nöjes- och kulturfestivalen i Bregenz hamn inbjuder dig att promenera, njuta, lyssna på musik och upptäcka en mängd olika regionala rätter.
Mat och dryck i Bregenz
Wirtshaus am See
Att äta hemlagad Käsknöpfle, färsk fisk eller Riebelknödel dumplings precis vid sjön är en trevlig upplevelse.
Milena Broger: Junge Haubenköchin im Restaurant Weiss
Mit zwei Hauben gehört sie zu den jüngsten Spitzenköchinnen im deutschsprachigen Raum. Im Weiss tischen sie und ihr Team eine skandinavisch inspirierte Küche auf.
Bondens marknad i Bregenz
Regionala och säsongsbetonade produkter från Vorarlberg erbjuds på bondens marknad på fredagar från 08:00 till 10:00.
Regionala recept
Ostfondue från Vorarlberg
Med delikat ost från Vorarlberg, utsökta tillbehör och en fräsch rödkålssallad blir denna ostfondue garanterat en succé på festen.
Boenden utöver det vanliga
Social hållbarhet på Mangold vid Bodensjön
På restaurang Mangold i Lochau vid Bodensjön möts tradition och modernitet, vilket märks i varje rätt. Här bygger köket på ett nytt grepp om regional matlagning, med färska, lokala ingredienser som används på kreativa sätt. Utöver den kulinariska kvaliteten är social hållbarhet viktigt för restaurangen—även när det gäller personalens arbetstider.
Restaurangen har i flera år drivits av ett passionerat par som alltid strävar efter att ge sina gäster en minnesvärd upplevelse. Om du planerar en resa till Vorarlberg, är ett besök på Mangold ett måste för att njuta av den unika atmosfären och den förstklassiga servicen.
Vorarlberg-kortet
Med Vorarlbergs gästkort kan du uppleva Bregenz på ett avslappnat sätt. Oavsett om det gäller gratis upp- och nedstigning av Pfänder, reducerad entré till museer eller avkoppling vid Bodensjön - kortet erbjuder många rabatter. Så att du kan njuta av kultur, natur och fritidsaktiviteter till fullo.