Golden metal sculpture in front of illuminated congress building at dusk, reflected in water basin.
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Bregenz
Tradition, modern arkitektur och urban mångfald i perfekt harmoni

På vintern
Bregenz, vid Bodensjöns strand, väcker uppmärksamhet med Bregenzfestivalen och sin spännande moderna arkitektur.

Bregenz vid Bodensjön har alltid dragit nytta av sitt läge och använt Centraleuropas tredje största sjö som en naturlig länk till grannländerna. I över 2000 år har Bodensjön bidragit till handel, idéutbyte och kulturella kontakter, vilket har gjort Bregenz till en stad där tradition och framsteg möts.

Detta märks också i Vorarlbergs delstatshuvudstad genom den moderna arkitekturen. Internationella arkitekter som Hans Hollein, Jean Nouvel och Peter Zumthor har satt sina spår här, men det är de lokala "Vorarlberg-arkitekterna" som verkligen speglar stadens nära förhållande till naturen, med byggnader präglade av rena linjer och användning av mycket trä. Deras verk formar både stadens och omgivningens utseende och speglar regionens livsfilosofi: jordnära men kosmopolitisk, traditionell men framåtblickande.

Kombinationen av Bodensjöns vidsträckta yta och den klara, stilrena arkitekturen ger Bregenz en alldeles egen karaktär.

Fakta om staden
Invånare:ca 29.600 (från och med 2024)
Huvudstad i delstaten:i förbundslandet Vorarlberg
Areal: ca. 2950 km²
Höjd över havet:427 m
Utsiktspunkt:Pfänder (1.064 m)

Bregenzfestivalen imponerar varje år med sina spektakulära scener, förstklassiga produktioner och magiska ögonblick precis vid vattnet.

Bregenz ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Ta Pfänderbahn till den bästa utsikten över Bregenz och sjön

Solnedgångssteg på Molo: njut av solnedgången vid sjön

Kunsthaus: modern konst i spektakulär arkitektur

Bregenz hamn: porten till Bodensjön och början på äventyren

Vorarlberg Museum: konst, historia och modern arkitektur

Pipeline Bregenz: en idyllisk promenadväg precis vid sjön

Fischersteg Bregenz: bar med drinkar precis vid vattnet

Aktiviteter i och omkring Bregenz

Utvalda turer och utflykter

Stadsrundturer: Delikatesser, historia, nattvaktsturer

Båtturer och cityhopping på Bodensjön

Scenen vid sjön i Bregenz

Bregenz-festivalen

Bregenz sjöscen imponerar med sina storslagna kulisser och är den unika platsen där Bregenzfestivalen hålls varje år. Festivalen har i årtionden varit en garanti för operaupplevelser av högsta klass, tack vare framstående artister, skickliga regissörer och Wiens symfoniorkester.

År 2025 sätts Carl Maria von Webers opera Der Freischütz upp på sjöscenen. Publiken kan se fram emot en spektakulär och fängslande produktion med avancerad scenteknik.

Bregenz-festivalenWiens symfoniorkester

Utflykter i det omgivande området

Minnesvärda events

Bregenz vår

Festspielhaus Bregenz, 6900 Bregenz

Renommerade dansformationer med enastående koreografier leder impulsivt in i den samtida dansens framtid.

Bregenz vår

Bregenz festspel

2025-07-16 – 2025-08-17
Seebühne Bregenz, 6897 Bregenz

För första gången i sin historia presenterar Bregenz Festival Carl Maria von Webers opera "Der Freischütz" på den spektakulärt utformade scenen i Bodensjön.

Festspelen i Bregenz

Bregenz hamnfestival

Hafengelände in Bregenz, 6900 Bregenz

Nöjes- och kulturfestivalen i Bregenz hamn inbjuder dig att promenera, njuta, lyssna på musik och upptäcka en mängd olika regionala rätter.

Bregenz hamnfestival

Barnens stad

2025-06-14
Bregenzer Innenstadt, 6900 Bregenz

Kreativa workshops, spännande spel och massor av skoj för barn: en dag full av upptäckter och äventyr för hela familjen.

Barnens stad

Mat och dryck i Bregenz

Wirtshaus am See

Att äta hemlagad Käsknöpfle, färsk fisk eller Riebelknödel dumplings precis vid sjön är en trevlig upplevelse.

Wirtshaus am See

Milena Broger: Junge Haubenköchin im Restaurant Weiss

Mit zwei Hauben gehört sie zu den jüngsten Spitzenköchinnen im deutschsprachigen Raum. Im Weiss tischen sie und ihr Team eine skandinavisch inspirierte Küche auf.

Restaurant Weiss

Bondens marknad i Bregenz

Regionala och säsongsbetonade produkter från Vorarlberg erbjuds på bondens marknad på fredagar från 08:00 till 10:00.

Marknader i Bregenz

Regionala recept

Ostfondue från Vorarlberg

Med delikat ost från Vorarlberg, utsökta tillbehör och en fräsch rödkålssallad blir denna ostfondue garanterat en succé på festen.

Ostfondue från Vorarlberg

Käsknöpfle från Kleinwalsertal

Varje dal i Vorarlberg har sin egen version av Käsknöpfle, den traditionella ostpastan. I Kleinwalsertal är det den rika och smakrika bergsosten som står i centrum och ger rätten dess unika karaktär.

Käsknöpfle från Kleinwalsertal

Boenden utöver det vanliga

Grand Hotel Bregenz

Hotell Schwärzler

En restaurang med ansvar

Social hållbarhet på Mangold vid Bodensjön

På restaurang Mangold i Lochau vid Bodensjön möts tradition och modernitet, vilket märks i varje rätt. Här bygger köket på ett nytt grepp om regional matlagning, med färska, lokala ingredienser som används på kreativa sätt. Utöver den kulinariska kvaliteten är social hållbarhet viktigt för restaurangen—även när det gäller personalens arbetstider.

Restaurangen har i flera år drivits av ett passionerat par som alltid strävar efter att ge sina gäster en minnesvärd upplevelse. Om du planerar en resa till Vorarlberg, är ett besök på Mangold ett måste för att njuta av den unika atmosfären och den förstklassiga servicen.

Restaurang Mangold
Upptäck Bregenz

Vorarlberg-kortet

Med Vorarlbergs gästkort kan du uppleva Bregenz på ett avslappnat sätt. Oavsett om det gäller gratis upp- och nedstigning av Pfänder, reducerad entré till museer eller avkoppling vid Bodensjön - kortet erbjuder många rabatter. Så att du kan njuta av kultur, natur och fritidsaktiviteter till fullo.

Vorarlberg-kortet

Vanliga frågor

Bregenz, huvudstaden i Vorarlberg, erbjuder en mängd speciella sevärdheter. De gör Bregenz till ett spännande resmål med en kombination av natur, kultur och historia.

  • Bregenz hamn och strandpromenad

  • Kunsthaus Bregenz (KUB)

  • St. Martins torn

  • Pfänder

  • Vorarlbergs museum

För aktuell information om evenemang och händelser i Bregenz, besök Kalender med evenemang.

På sommaren förvandlas Bregenz till ett Eldorado för utomhusfans. Dessa sportaktiviteter är värda att besöka:

  • Vandring

  • Mountainbike- och cykelturer

  • Simning i Bodensjön

  • Klättring

  • Stand-up paddling

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