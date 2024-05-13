Bregenz, vid Bodensjöns strand, väcker uppmärksamhet med Bregenzfestivalen och sin spännande moderna arkitektur.

Bregenz vid Bodensjön har alltid dragit nytta av sitt läge och använt Centraleuropas tredje största sjö som en naturlig länk till grannländerna. I över 2000 år har Bodensjön bidragit till handel, idéutbyte och kulturella kontakter, vilket har gjort Bregenz till en stad där tradition och framsteg möts.

Detta märks också i Vorarlbergs delstatshuvudstad genom den moderna arkitekturen. Internationella arkitekter som Hans Hollein, Jean Nouvel och Peter Zumthor har satt sina spår här, men det är de lokala "Vorarlberg-arkitekterna" som verkligen speglar stadens nära förhållande till naturen, med byggnader präglade av rena linjer och användning av mycket trä. Deras verk formar både stadens och omgivningens utseende och speglar regionens livsfilosofi: jordnära men kosmopolitisk, traditionell men framåtblickande.

Kombinationen av Bodensjöns vidsträckta yta och den klara, stilrena arkitekturen ger Bregenz en alldeles egen karaktär.