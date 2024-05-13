Semester på bondgården
Regionalitet, levande traditioner och gästvänlighet mitt i den vackra naturen
Semester på landsbygden är en dröm för alla som älskar vidsträckta ängar, gröna åkrar, betande kor och nyfikna getter. En semester på en bondgård erbjuder verkligen allt som behövs för en minnesvärd upplevelse. Du som gäst behöver knappt lämna gården för att njuta av allt som erbjuds. Du kan till exempel hjälpa till med att fösa korna till betet tidigt på morgonen och samla äggen från hönshuset. Eller varför inte besöka bondens trädgård, där bondens fru själv berättar om blommornas och örternas effekter och läkande egenskaper? Denna typ av semester ger dig möjlighet att uppleva naturen på nära håll och lära dig om hållbarhet på ett unikt sätt.
En semester på en bondgård erbjuder äkthet, originalitet och värme, vilket gör att alla som deltar i lantbruksfamiljens dagliga liv på gården verkligen upplever detta. En sådan gårdssemester blir en avkopplande och spännande upplevelse som kommer att bli ett minne för livet.
Bondgårdssemester - skräddarsydd för alla önskemål
Bondgårdssemester med barn
Att vara nära djuren, lära känna örter, baka bröd med bondhustrun, hjälpa till med stallarbetet, släppa loss i äventyrslekplatsen: en gårdssemester är sååå cool!
Aktiv semester på bondgård
Frihetskänsla, kärlek till naturen och skoj med motion av alla slag: aktiv semester på en bondgård är perfekt för alla som vill släppa loss.
Semester i en alpstuga
Utsikten över bergspanoramat, doften av alpina örter och hö, lugnet och tystnaden - en semester i en alpstuga berör alla sinnen och fräschar upp kropp och själ.
Semester på en ekologisk gård
Att odla i harmoni med djur och natur är en förutsättning för ekologiskt jordbruk. Här kan du ta reda på hur ett hållbart jordbruk fungerar - och smakar gott!
Barriärfri semester på bondgård
Den genomtänkta designen och de noggrant samordnade detaljerna i rummen och semesterlägenheterna gör semestern möjlig för alla.
Bondgårdssemester vid sjön
För många är höjdpunkten på en gårdssemester - med frukost i det fria, ett besök hos djuren och en vandring - ett dopp i sjön eller simdammen.
Besöka producenter
En bondgårdssemester i Österrike handlar också om mat och dryck. Och det direkt vid källan, eftersom de finaste råvarorna odlas på plats: frukt, grönsaker och örter, hembakat bröd, mejeriprodukter, fruktjuicer och andra specialiteter tillagas på gården. Gästerna kan uppleva - och smaka - var ingredienserna kommer ifrån och hur traditionella rätter skapas av dem.
Gårdskök är riktiga skattkammare för regionalitet och hållbarhet - varje maträtt berättar vanligtvis sin egen historia. Bondgårdssemester är en inbjudan att bli en del av en lång tradition av njutning. Samtidigt ökar gårdssemestern medvetenheten om vikten av ansvarsfullt jordbruk.
Tips för gårdar i vacker landsbygd
Information om klimatskydd
Att semestra på en bondgård är ett bra exempel på hållbart resande som stödjer både ekologi, lokal förankring och sociala värden:
Korta transportvägar och lokalt producerad mat minskar koldioxidutsläppen.
Jordbruket hjälper till att bevara naturliga livsmiljöer, öka den biologiska mångfalden och stödja friska ekosystem.
Många gårdar arbetar aktivt med att använda vatten, energi och råvaror på ett ansvarsfullt sätt och främjar cirkulär ekonomi – med fokus på hälsosam mat, växter, jord och djurhållning året runt.
Gårdssemestrar stärker den lokala kulturen och ekonomin genom att bevara traditionella sätt att leva och arbeta.