Kända personligheter från Österrike

Att upptäcka Österrikes historiska personligheter är inspirerande – deras arv lever vidare på platser över hela landet.

Österrike har genom historien fostrat otaliga framstående personligheter som lämnat ett bestående avtryck inom konst, musik, litteratur och politik. Kejsarinnan Elisabeths liv fortsätter att fascinera, och hennes historia kan utforskas på slottet Schönbrunn och andra historiska platser. Habsburgarna styrde Europas öde i århundraden, och deras arv lever vidare i Kunsthistorisches Museum och Hofburg.

Musikaliska mästare som Mozart, Schubert, Liszt och Bruckner har format musikvärlden, och deras verk framförs än idag på landets främsta kulturarenor. Konstnärer som Gustav Klimt, Egon Schiele och Friedensreich Hundertwasser fortsätter att inspirera besökare på Belvedere och Leopold Museum. Litterära storheter som Thomas Bernhard och Peter Rosegger erbjuder var och en sin egen unika inblick i den österrikiska själen.