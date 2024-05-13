Johann Strauss II
Arvet från valsens kung
Johann Strauss livfulla melodier har förtrollat generationer och hjälpt wienarna att för en stund glömma sina bekymmer. År 2025 firas 200-årsminnet av den världsberömda "valsens konung", vars verk fortsatt att definiera Wiens musikaliska identitet.
Valsens arv i blodet
Född den 25 oktober 1825 som äldsta barnet till Johann Strauss I, mötte Johann II tidigt motstånd från sin far, som inte trodde på sonens musikaliska ambitioner. Trots detta gjorde Johann II sin debut redan vid 19 års ålder och visade prov på en talang som snart skulle överträffa faderns framgångar. Hans första vals komponerades redan som sexåring, och han erövrade snabbt Wiens musikscen, där han blev en stjärna och ledde sin egen orkester.
Ett musikaliskt arv som överlever tidens gång
Johann Strauss II blev den ledande gestalten inom wienervalsens gyllene era. Hans berömda verk, som An der schönen blauen Donau och Kejsarvalsen, spreds långt utanför Österrikes gränser. År 1863 nådde hans karriär en höjdpunkt när han blev hovets officielle dirigent för alla kejserliga baler.
Wienervalsen – från förbud till världsarv
Ursprungligen ansedd som olämplig för societeten och förbjuden fram till 1815, blev wienervalsen med tiden en symbol för en ny social ordning. Under Gründerzeit-eran, när stadsmurarna revs och Wien expanderade, blev valsen ett uttryck för borgarklassens kulturella och sociala liv. År 2017 blev denna ikoniska dans utnämnd till ett immateriellt kulturarv av UNESCO, vilket ytterligare befäste dess plats i historien.
Johann Strauss II:s liv och verk speglar en tid av förändring, där musik blev en bro mellan tradition och modernitet – och hans vals fortsätter än idag att få världen att dansa.
Hans vals "På den vackra blå Donau", mer känd som "Donauwalsen", betraktas som Österrikes inofficiella nationalsång.
Johann Strauss Wien
I Wiens 7:e distrikt finns en minnesplatta med en porträttrelief som markerar Johann Strauss II födelseplats. Härifrån kan du ta en promenad till det charmiga Café Sperl, där du kan inleda dagen med en klassisk "Sperl-frukost." Det är en perfekt start på dagen!
Bara en fem minuters promenad tar dig till Naschmarkt livliga gourmetmarknad. Längre ner ligger Musiktheater an der Wien, samma plats där Strauss' Die Fledermaus hade premiär 1874. Längre in i staden hittar du Strauss-museet där det finns en fascinerande, flerdimensionell utställning om familjen Strauss.
I närheten ligger Karlskirche där Strauss gifte sig med skådespelerskan Angelika Dittrich den 28 maj 1878 - bara sju veckor efter att hans första fru Jetty gått bort. På andra sidan gatan ser du Musikverein i Wien där bröderna Strauss dirigerade öppningsbalen 1870 och idag äger Wienfilharmonikernas världsberömda nyårskonsert rum i den berömda Gyllene salen.
Precis runt hörnet ligger Wiens statsopera där Johann Strauss enda opera uppfördes, Ritter Pásmán som hade premiär 1892. En kort omväg till Musikens hus ligger ett interaktivt ljudmuseum, där du kan prova på att dirigera. Därifrån leder Kärntner Straße direkt till Stefansdomen. Fortsätter du längs Wollzeile kommer du fram till Stadtpark där valskungen förevigades med en violin i handen år 1921 - en populär fotoplats.
Vid Kursalon Hübner gav Johann ofta konserter tillsammans med sina två bröder. Än idag kan man uppleva Strauss-konserter där, liksom i Schönbrunns orangeri där Mozart själv en gång spelade. Till lunch kan du besöka Meierei i stadsparken vid Wienfloden, innan du promenerar längs Ringstrasse till Donaukanalen. Det var i hans tidigare lägenhet som Johann komponerade den berömda Donau-valsen.
Ett tips: Ett måste-besök för Strauss-fans är Strauss hus i Wiens 19:e distrikt!
Kompositörens hemstad kommer att bli en livfull kulturell plats på hans 200-årsdag.
Strauss och kvinnorna
Johann Strauss II var gift tre gånger och hans fruar spelade ofta en nyckelroll när det gällde att styra hans karriär. Hans första fru, Jetty Treffz var en sångerska som skötte hans ekonomi och hjälpte till att odla hans image som en kvinnokarl, vilket bidrog till hans popularitet.
Hans andra fru var den mycket yngre skådespelerskan Angelika "Lili" Dittrich. Äktenskapet blev kortvarigt och tog slut efter fyra år när Lili lämnade honom för chefen för Theater an der Wien. Djupt sårad flyttade Johann premiären av sin operett En natt i Venedig till Berlin.
Hans tredje hustru, Adele Strauss skötte Johanns affärer ungefär som Jetty hade gjort. För att gifta sig med Adele konverterade Johann till protestantismen. Adele förblev honom trogen fram till hans död och förvaltade omsorgsfullt hans kvarlåtenskap. Hon såg även till att hans verk fick ett utökat upphovsrättsligt skydd, känt som "Lex Johann Strauss"
Trekvartstid idag
Om du tror att en vals bara kan dansas till melodierna från familjen Strauss, så har du fel. Otaliga världsberömda pop- och rockhits från de senaste decennierna är skrivna i den livliga 3/4-takten. Här är några moderna låtar som är perfekta för att dansa wienervals till:
Love on the brain av Rihanna
Somebody to Love av Queen
Perfect av Ed Sheeran
Piano Man av Billy Joel
Itś Amore av Dean Martin
Breakaway av Kelly Clarkson
Kiss from a rose av Seal
Delilah av Tom Jones
Have you ever really loved a woman av Bryan Adams
Bed of Roses av Bon Jovi
Que Sera, Sera (Vad som än kommer att ske, kommer att ske) av Doris Day