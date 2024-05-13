Wien: Miljonstaden som gav namn åt "Wiener köket" och lockar kreativa stjärnkockar.

Imponerande på bordet

För den som söker smakerna och dofterna från det wienska köket är Wiens tavernor, värdshus, restauranger och kaffehus rätt plats. Omgiven av vingårdar med utsikt över Donau är ett besök på en ""Heurige" en höjdpunkt – med ett glas vin i handen. Wien är den enda metropolen i världen som har en betydande vinodling inom sina stadsgränser.

Wien är också en kulturell smältdegel som inspirerar kockar att skapa kulinariska mästerverk, serverade i stadens alla hörn, även de mest undangömda. Här möts tidlös och modern matkultur på ett självklart sätt, oavsett om du sitter på träbänkar, kaffehusstolar eller designerstolar. Denna harmoniska blandning av tradition och innovation gör Wien till en unik kulinarisk destination.

Kockarna i Wien lägger stor vikt vid att använda regionala ingredienser. Bönderna levererar färsk frukt, grönsaker, fisk och kött från den bördiga Donauregionen till Wiens marknader och restauranger. Dessa lokala råvaror är särskilt eftertraktade av prisbelönta kockar och värderas som guld.