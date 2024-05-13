Köket i Wien – njutning utöver det vanliga
Imponerande på bordet
För den som söker smakerna och dofterna från det wienska köket är Wiens tavernor, värdshus, restauranger och kaffehus rätt plats. Omgiven av vingårdar med utsikt över Donau är ett besök på en ""Heurige" en höjdpunkt – med ett glas vin i handen. Wien är den enda metropolen i världen som har en betydande vinodling inom sina stadsgränser.
Wien är också en kulturell smältdegel som inspirerar kockar att skapa kulinariska mästerverk, serverade i stadens alla hörn, även de mest undangömda. Här möts tidlös och modern matkultur på ett självklart sätt, oavsett om du sitter på träbänkar, kaffehusstolar eller designerstolar. Denna harmoniska blandning av tradition och innovation gör Wien till en unik kulinarisk destination.
Kockarna i Wien lägger stor vikt vid att använda regionala ingredienser. Bönderna levererar färsk frukt, grönsaker, fisk och kött från den bördiga Donauregionen till Wiens marknader och restauranger. Dessa lokala råvaror är särskilt eftertraktade av prisbelönta kockar och värderas som guld.
Kulinariska tips i Wien
Det är namnet på den kulinariska trenden som håller på att hitta sin väg in i metropolen Wien. Grönsakerna kommer direkt från odlingen till tallriken. Det moderna grönsaksköket är i tiden, det vill säga regionalt, säsongsbetonat och hållbart. När kreativa kockar arbetar tar de fram den genuina smaken ur varje enskild grönsakssort. En kulinarisk konstnär som gör detta exceptionellt bra är stjärnkocken Paul Ivic.
Stjärnkocken Paul Ivic
Restaurangen TIAN i Wien visar upp mångfalden i det vegetariska köket på högsta nivå. Menyn är som en promenad genom en grönsaksträdgård. Stjärnkocken Paul Ivic använder rättvisemärkta och ekologiska ingredienser. Han använder sig även av nästan bortglömda grönsaker, frukter och spannmål för att skapa smakfulla rätter. Ivic och hans team lägger stor vikt vid att minimera matsvinn, vilket ger upphov till nya idéer, ingredienser och smakupplevelser. För sitt enastående kök har TIAN tilldelats en stjärna i Guide Michelin, och räknas därmed till en av de bästa vegetariska restaurangerna i världen.
Stjärnkocken Heinz Reitbauer
Wien är naturligtvis känt för Wiener Schnitzel och Kaiserschmarren, men även för pittoreska värdshus, Beisln, traditionella kaffehus och mysiga vintavernor. Wien är dock också hem för gourmetrestauranger i världsklass- lyx för smaklökarna. I dessa restauranger visar de bästa kockarna mod och skapar en innovativ, modern version av det klassiska Wienerköket.
Restaurangen Steirereck är en av de bästa i Wien. Den har två Michelinstjärnor, fem Gault Millau hattar och en 12:e plats i "World's 50 Best Restaurants". Heinz Reitbauer presenterar det moderna österrikiska köket på högsta nivå på Steirereck Meierei im Stadtpark.
Stilfull restaurang, mat och trädgård
I närheten av Stephansdomen i Wien ligger Labstelle där allt från köket till designen är så gott som perfekt. Många av produkterna kommer från producenter i Wien: fikonen från Feigenhof am Himmelreich, fisken och grönsakerna från Blün i Wiens 22:a distrikt och Wiener Gemischte Satz DAC från vingården Wieninger. Rätterna presenteras som imponerande konstverk på färgkoordinerade tallrikar och skålar.
I restaurangens innergård omringas du som gäst av en grön oas mitt i stadens centrum med växter hängandes från taket. I restaurangen sitter du på "Y-stolar", en designklassiker av den danske arkitekten Hans J. Wegner. Tillsammans med slipad betong, svart stål och urlakat trä smälter stolarna harmoniskt in i restaurangens atmosfär.
Dyrbara som guld: produkter från Wien
Fikonodling
I södra Wien växer 200 fikonträd på den ekologiska gården Feigenhof där fikonen plockas för hand.
Sniglar, en delikatess
På en 400 år gammal bondgård odlar Andreas Gugumuck en gammal wienerdelikatess, "Weinbergsniglar".
Det finns 140 vinodlare och totalt 700 hektar vingårdar i Wien, varav en tredjedel har ekologiska odlingar. På Wiens vintavernor kan du som besökare njuta av många fina viner! Dussintals av dessa romantiska, mysiga vintavernor finns i vinbyarna och vingårdarna i utkanten av Wien: i Grinzing, Nussdorf och Stammersdorf. För övrigt är Wiens vintavernakultur ett av UNESCO:s immateriella kulturarv.
Den högklassiga gastronomin har blivit förälskad i Wiens Riesling, Weißburgunder samt i den unika Wiener Gemischte Satz DAC. Den sistnämnda är en specialitet som innebär att druvor från minst tre olika vitvinsorter planteras och skördas tillsammans. Cirka 80 procent av Wiens vinodlingsareal är dedikerad till vittvin. Resterande används till Wiener Gemischte Satz DAC. Wien är den enda metropolen i världen som har betydande vinproduktion inom stadens gränser.
Källa för siffrorna: Jordbruksrådet i Wien.
Kulinariska utflyktstips i Wien
Vin med utsikt över Wien
Vandring och vin från Wien: På Nussberg och Kahlenberg kan du njuta av utsikten, den lätta brisen och mycket sol.
kulinarisk resa genom Wien
