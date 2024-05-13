Med sina charmiga vingårdar, historiska städer och en blomstrande vinkrogskultur är Wachau, som finns med på UNESCO världsarvslista, en av Europas vackraste floddalar.

I Wachau slingrar sig Donau genom sekelgamla, branta vingårdar och förenar spektakulär natur med rik historia – en egenskap som har gett regionen en plats på UNESCO:s världsarvslista. Regionen är berömd för sina karakteristiska Wachau-aprikoser och sina terrasserade vinodlingar som producerar högklassig Riesling och Grüner Veltliner. Här tycks tiden gå i ett lugnare tempo.

Ett besök på en traditionell vinkrog, där hemlagade specialiteter serveras tillsammans med utmärkta lokala viner och en hänförande utsikt över Donau, skapar minnen för livet. Kulturella sevärdheter som slottsruiner, klostret i Melk och charmiga byar som Dürnstein och Weißenkirchen bidrar till regionens fridfulla och tidlösa atmosfär.