Ruins of Aggstein castle on forested rocks above the Danube in Wachau, hills in morning light.
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Wachau
Vingårdar, aprikosblommor och floden Donau

Med sina charmiga vingårdar, historiska städer och en blomstrande vinkrogskultur är Wachau, som finns med på UNESCO världsarvslista, en av Europas vackraste floddalar.

I Wachau slingrar sig Donau genom sekelgamla, branta vingårdar och förenar spektakulär natur med rik historia – en egenskap som har gett regionen en plats på UNESCO:s världsarvslista. Regionen är berömd för sina karakteristiska Wachau-aprikoser och sina terrasserade vinodlingar som producerar högklassig Riesling och Grüner Veltliner. Här tycks tiden gå i ett lugnare tempo.

Ett besök på en traditionell vinkrog, där hemlagade specialiteter serveras tillsammans med utmärkta lokala viner och en hänförande utsikt över Donau, skapar minnen för livet. Kulturella sevärdheter som slottsruiner, klostret i Melk och charmiga byar som Dürnstein och Weißenkirchen bidrar till regionens fridfulla och tidlösa atmosfär.

Snabb info om Wachau
Plats:Cirka 1 timme med tåg från Wien
Vingårdsområde:Cirka 1.400 hektar
Vinodlare:Cirka 650
Byar:Melk, Spitz an der Donau, Dürnstein, Weißenkirchen in der Wachau, Krems an der Donau
Höjd över havet 200 m

Wachau upptogs på UNESCOvärldsarvslista år 2000. Det unika kulturlandskapet är ett resultat av en harmonisk samverkan mellan naturen och århundraden av mänsklig påverkan och omsorgsfull odling.

Niederösterreich gästkort: Gratis inträde till cirka 350 utflyktsmål.

Välkommen till Wachau

Höjdpunkterna

Dürnstein: Ruiner, kloster och en pittoresk by

Klostret i Melk: Ett magnifikt mästerverk i barockstil

Weissenkirchen: Största vinodlingssamhället i Wachau

Krems an der Donau: Upptäck den historiska småstaden

Vinkrogar och deras kultur

Båtutflykt: Det mest bekväma sättet att upptäcka regionen

Besök benediktinerklostret i Göttweig

Donaus cykelväg: Längs Europas näst längsta flod

Aprikosblomning: En höjdpunkt på våren

Aktiviteter i Wachau

Söt liten frukt

Intressant fakta om Wachau-aprikosen

Wachau-aprikosen är så unik att den är skyddad som ett eget varumärke. Med sin fylliga form, söta och saftiga smak samt sin distinkta arom är den en självklar ingrediens i allt från sylt och likörer till fluffiga aprikosknödel. Regionens gynnsamma klimat, bördiga jordmån och århundraden av odling har skapat perfekta förutsättningar för aprikosens tillväxt. Under aprikosblomningen förvandlas Wachau till ett naturskönt skådespel, när de snövita och doftande blommorna öppnar sig och bildar ett hav av vitt.

Wachau-aprikosen
Viner från Wachau

Idealiska förhållanden för fina viner

Här är en förbättrad version:

Med sitt milda klimat från den närliggande Donau, solbelysta sluttningar, svala nätter och gamla, steniga jordar är Wachau idealiskt för vinframställning. Vita viner frodas här, särskilt på berömda sluttningar som 1000-Eimerberg och i vingårdarna vid Domäne Wachau. Regionens Grüner Veltliner och Riesling är högt ansedda långt utanför Österrikes gränser. Lokala vinmakare är särskilt stolta över Steinfeder, Federspiel och Smaragd – tre distinkta och registrerade varumärken som representerar det bästa av Wachau. Besökare kan njuta av dessa viner på traditionella vintavernor och lokala vingårdar. Under vinhösten blir Wachau extra magisk, när solljuset förvandlar både vingårdarna och vinet i glaset till ett gyllene sken.

Domän Wachau

Minnesvärda events

Aprikosblomning i Wachau

Wachau är som vackrast på våren - en upplevelse.

Aprikosblomma

Sommarsolståndsfirande Wachau-Nibelungengau-Kremstal

Fyrverkerier och tusentals ljus som speglar sig i Donau: Sommarsolståndet firas på ett unikt sätt i Wachau – gärna från en båt på floden.

Sommarsolståndsfirande

Glatt & Verkehrt Festival

Den årliga festivalen kombinerar folkmusik med moderna influenser på unika platser som vingårdar, slottsruiner och kyrkor.

Glatt & Verkehrt-festivalen

Wachau vinvår

Vinodlingsregionerna firar vinet med provsmakningar och ett kulturprogram.

Wachaus vinvår

Wachau maraton

Ett spektakel för alla som vill springa genom Wachau eller bara titta på.

Wachau maraton

Regionala recept

Marillenknödel från Wachau

Upptäck hemligheten bakom äkta Wachau aprikosknödel!

Marillenknödel från Wachau

Tarte på aprikos och kvarg

Aprikoser är en perfekt sommarfrukt tack vare sin höga vattenhalt. Tillsammans med den fluffiga kvargkrämen blir denna dessert en riktig njutning.

Tarte på aprikos och kvarg

Aprikoskaka med marsipan

Höjdpunkten under aprikossäsongen är denna snabba aprikoskaka bakad direkt på plåten, förfinad med marsipan.

Aprikoskaka med marsipan

Österrikiska pannkakor med aprikosfyllning

Palatschinken, eller pannkakor, serveras med olika fyllningar. I detta recept används aprikosmarmelad för en söt och fruktig twist.

Österrikiska pannkakor med aprikosfyllning

Boenden utöver det vanliga

Steigenberger Hotell & Spa Krems

Hotell Schloss Dürnstein

Holzapfel vingård

Info om klimatskydd

Vad är LIFE-projektet i Wachau-dalen?

För över 100 år sedan byggdes längsgående vallar med dragvägar längs Wachau, vilket tog bort grusbankar och grunda stränder som är avgörande för många av Donaus fiskarter och vattenfåglar.

Genom återställande som en del av LIFE-projektet har flodens naturliga karaktär återupplivats. Fiskar och fåglar har nu fler livsmiljöer igen, och cyklister och vandrare kan njuta av ett mer autentiskt Donau-landskap.

LIFE-projekt Wachau

Vanliga frågor

Anmärkningsvärda platser i Wachau inkluderar:

  • Melk: Känt för barockklostret Melk Abbey, en av Europas mest imponerande klosterbyggnader.

  • Spitz an der Donau: En charmig vinby som är känd för Tausendeimerberg, en vingård med branta terrasser.

  • Dürnstein: Känd för ruinerna av Dürnsteins slott, där Richard Lejonhjärta hölls fången under medeltiden. Staden är ett populärt turistmål med pittoreska gränder.

  • Weißenkirchen i Wachau: Ett vinodlingscentrum omgivet av terrasserade vingårdar och historiska kyrkor.

  • Krems vid Donau: En av Österrikes äldsta städer, med en livlig kulturscen, inklusive museer och festivaler.

Städerna och byarna i Wachau är kända för sina kulturskatter, från medeltida slottsruiner till barocka stadskärnor, samt en blomstrande scen för modern konst. Höjdpunkterna inkluderar Donau-festivalen i Krems, festivalen Glatt & Verkehrt-festivalen i Spitz, och Sommarspelen i Melk och Konsthallen Krems.

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