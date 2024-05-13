Wachau
Vingårdar, aprikosblommor och floden Donau
Introduction
I Wachau slingrar sig Donau genom sekelgamla, branta vingårdar och förenar spektakulär natur med rik historia – en egenskap som har gett regionen en plats på UNESCO:s världsarvslista. Regionen är berömd för sina karakteristiska Wachau-aprikoser och sina terrasserade vinodlingar som producerar högklassig Riesling och Grüner Veltliner. Här tycks tiden gå i ett lugnare tempo.
Ett besök på en traditionell vinkrog, där hemlagade specialiteter serveras tillsammans med utmärkta lokala viner och en hänförande utsikt över Donau, skapar minnen för livet. Kulturella sevärdheter som slottsruiner, klostret i Melk och charmiga byar som Dürnstein och Weißenkirchen bidrar till regionens fridfulla och tidlösa atmosfär.
Wachau upptogs på UNESCOvärldsarvslista år 2000. Det unika kulturlandskapet är ett resultat av en harmonisk samverkan mellan naturen och århundraden av mänsklig påverkan och omsorgsfull odling.
Välkommen till Wachau
Höjdpunkterna
Intressant fakta om Wachau-aprikosen
Wachau-aprikosen är så unik att den är skyddad som ett eget varumärke. Med sin fylliga form, söta och saftiga smak samt sin distinkta arom är den en självklar ingrediens i allt från sylt och likörer till fluffiga aprikosknödel. Regionens gynnsamma klimat, bördiga jordmån och århundraden av odling har skapat perfekta förutsättningar för aprikosens tillväxt. Under aprikosblomningen förvandlas Wachau till ett naturskönt skådespel, när de snövita och doftande blommorna öppnar sig och bildar ett hav av vitt.
Idealiska förhållanden för fina viner
Här är en förbättrad version:
Med sitt milda klimat från den närliggande Donau, solbelysta sluttningar, svala nätter och gamla, steniga jordar är Wachau idealiskt för vinframställning. Vita viner frodas här, särskilt på berömda sluttningar som 1000-Eimerberg och i vingårdarna vid Domäne Wachau. Regionens Grüner Veltliner och Riesling är högt ansedda långt utanför Österrikes gränser. Lokala vinmakare är särskilt stolta över Steinfeder, Federspiel och Smaragd – tre distinkta och registrerade varumärken som representerar det bästa av Wachau. Besökare kan njuta av dessa viner på traditionella vintavernor och lokala vingårdar. Under vinhösten blir Wachau extra magisk, när solljuset förvandlar både vingårdarna och vinet i glaset till ett gyllene sken.
Minnesvärda events
Sommarsolståndsfirande Wachau-Nibelungengau-Kremstal
Fyrverkerier och tusentals ljus som speglar sig i Donau: Sommarsolståndet firas på ett unikt sätt i Wachau – gärna från en båt på floden.
Glatt & Verkehrt Festival
Den årliga festivalen kombinerar folkmusik med moderna influenser på unika platser som vingårdar, slottsruiner och kyrkor.
Regionala recept
Tarte på aprikos och kvarg
Aprikoser är en perfekt sommarfrukt tack vare sin höga vattenhalt. Tillsammans med den fluffiga kvargkrämen blir denna dessert en riktig njutning.
Aprikoskaka med marsipan
Höjdpunkten under aprikossäsongen är denna snabba aprikoskaka bakad direkt på plåten, förfinad med marsipan.
Boenden utöver det vanliga
Vad är LIFE-projektet i Wachau-dalen?
För över 100 år sedan byggdes längsgående vallar med dragvägar längs Wachau, vilket tog bort grusbankar och grunda stränder som är avgörande för många av Donaus fiskarter och vattenfåglar.
Genom återställande som en del av LIFE-projektet har flodens naturliga karaktär återupplivats. Fiskar och fåglar har nu fler livsmiljöer igen, och cyklister och vandrare kan njuta av ett mer autentiskt Donau-landskap.