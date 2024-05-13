在奥地利滑冰
在冰场或湖边的小镇，在大自然中

滑冰是奥地利人最喜爱的消遣方式，无论是在城市还是在冰冻的湖面上，您都可以在冰面上滑行，享受大自然带来的独特体验！

湖上滑冰，如此浪漫！

奥地利冰封湖面上的天然溜冰场充满了神奇的气氛！在室外滑冰，冰鞋下发出轻微的嘎吱声，湖面辽阔，周围的景色时而白雪皑皑，时而高山耸立。在奥地利的户外滑冰是一种无与伦比的自然体验，从海滩停车场前往溜冰场通常很方便，而且通常会有长凳供您穿上溜冰鞋，这里有很多关于奥地利最美丽的天然溜冰场的小贴士。

城市中的滑冰场

在灯光和音乐的映衬下，在人造冰上进行夜间滑冰、有顶滑冰场、夏季滑冰。奥地利的许多城市都为您提供了在城市滑冰场上尽情享受您喜爱的运动的机会。

例如，位于市政厅广场的"维也纳冰之梦"（Vienna Ice Dream）已经成为一项传统活动。每年1月至3月，市政厅前的广场都会变成面积达9000平方米的溜冰场，成为溜冰爱好者的天堂。在灯火辉煌的历史建筑外墙前，有四个大型溜冰场，不同路线的冰道蜿蜒穿过灯火辉煌的浪漫市政厅公园。空中溜冰场（Sky Rink）是世界上独一无二的高架溜冰场。在这期间，您可以品尝饮料和茶，在众多露天摊位和乡村风格的阿尔卑斯小屋中品尝奥地利美食，到了晚上，整个广场会变成五彩缤纷的灯海，镜面般光滑的游乐场每天开放，没有人会质疑它为什么叫“维也纳冰之梦”！

在维也纳滑冰

在城市中滑冰

萨尔茨堡莫扎特广场的冰雪奇观

在格拉茨滑冰

因斯布鲁克的冰场

福拉尔贝格州室内的室外的滑冰乐趣

林茨的冰场

克拉根福特的冰上运动中心

注意事项！

如果可能，一定要询问天然冰面是否已被清理，以便于进入和滑冰，这些信息通常可以在湖泊的网站上找到。或者，您也可以致电该地区的相关旅游局，如果没有相关信息，进入天然溜冰场的风险需要自负。

在克恩顿州的大自然里滑冰

白湖上的天然冰：纯净的田园风光

一名冰场管理员和他的团队负责维护长达40厘米厚的冰层，并清理约25公里长的溜冰场、冰壶场和冰球场。

白湖

劳舍尔湖：体验天然溜冰场

由于背阴，劳舍尔湖是第一批结冰的湖泊之一。环形溜冰场长1.9公里，还有五个曲棍球场。

劳舍尔湖

艾希瓦尔德湖：在冬季仙境中滑冰

法克湖以南的小湖是冬季童话的化身，冰场由沃尔特湖滑冰俱乐部负责维护。

艾希瓦尔德湖

在下奥地利州的湖泊上滑冰

伦茨湖

位于下奥地利州西南部登山村的伦茨湖拥有该地区最大的天然溜冰场，为了形成安全的冰层，气温必须连续几天降到冰点以下。届时，68公顷的天然冰面可供年轻人和老年人滑冰。如果您没有自己的溜冰鞋，可以在附近的旅馆租借，专门的天气网站会提供有关冰面和天气的实时信息。

伦茨湖

施雷姆斯泥浴

下奥地利州的瓦尔德维特尔地区冬季平均气温较低，被称为“冰雪仙子之吻”。 这意味着小而精致的湖泊几乎肯定会结冰。夏季，施雷姆斯（Schrems）的天然荒野浴场利用附近高地沼泽中的泉水进行疗养。冬季，这里可以免费滑冰。

施雷姆斯泥浴

埃尔劳夫湖

埃尔劳夫湖部分位于下奥地利州，部分位于施泰尔马克州。由于地处阴凉处，冬季湖面经常结冰，是各种冰上运动的场所，特别喜欢冒险的人还可以在这里进行冰上潜水。请注意！埃尔劳夫湖的天然冰面未经维护、除雪或磨平，任何人进入冰场均需自行承担风险！

埃尔劳夫湖

在萨尔茨堡州滑冰

滨湖采尔-卡普伦

冬季，滨湖采尔会开放室外溜冰场，天气允许时即可开放。卡普伦也有一个溜冰场，非常适合家庭前往。

滨湖采尔-卡普伦

里茨湖

冬季，里茨湖会开设一个泛光照明冰场，周围环绕着斯坦内内斯梅尔（Steinernes Meer）的山景。此外，冰场会定期进行维护。

里茨湖

上特伦湖

奥博特鲁姆的冰场位于奥博特鲁姆湖上，占地500平方米，拥有绝佳的自然环境。

上特伦湖

富施尔湖

多么自然的体验！但在冰面滑冰需自行承担风险，且冰面状况会因天气而异。

富施尔湖

布尔根兰州的新锡德勒湖：中欧最神奇的天然溜冰场之一

在新锡德勒湖滑冰

在上奥地利州的大自然中滑冰

格吕瑙阿尔姆山谷的阿尔姆湖

阿尔姆湖

埃本湖的前朗巴特湖

前朗巴特湖

上奥地利州的天然冰场

天然冰场

在蒂罗尔州滑冰

阿尔卑巴赫山谷

在迷人的阿尔卑巴赫山谷，许多小湖很快结冰，形成一片片如镜的冰原。

阿尔卑巴赫山谷

奥茨山谷的皮布尔格湖

您可以在两公里长、四米宽的冰场上滑行。冰场已经过精心清扫，没有积雪。

皮布尔格湖

坦海姆山谷

在坦海姆山谷的坦海姆，欧洲最美丽的高山谷之一，每年都会开放一个冰场。无论何时，您都可以尽情享受滑冰的乐趣！

坦海姆山谷

东蒂罗尔

在壮丽的山景中滑行，享受纯粹的快乐时刻。在东蒂罗尔州滑冰时，尤其在特里斯塔彻湖，这一切都将成为可能。

东蒂罗尔

在施泰尔马克州滑冰

南施泰尔马克

施泰尔马克州南部各地都有冰场和人造冰场，甚至在晚上也有泛光灯照明。

南施泰尔马克

格拉茨地区

在自然中悠然滑行，或是在音乐中溜冰，格拉茨拥有维护良好的室内外冰场，以及壮阔的天然冰场。

格拉茨地区

萨尔茨卡默古特地区

格伦德尔塞湖或奥尔陶斯湖上晶莹剔透的冰层，这是低温条件下才会出现的自然现象。在萨尔茨卡默古特滑冰，体验无与伦比！

萨尔茨卡默古特地区

在福拉尔贝格州滑冰：无论是去天然冰场浪漫约会，还是去室内冰场运动，每个人都能找到适合自己的活动。

在福拉尔贝格州滑冰

环保小贴士

在湖上滑冰时需要注意什么？

湖泊是动物和植物的重要栖息地，在奥地利具有特别高的生态价值，健康的湖泊系统支持生物多样性，有助于保护鱼类和其他水生生物，这就是我们保护湖泊的原因：

  • 我们遵守标明的动植物保护区；

  • 我们不在湖上或周围留下任何垃圾；

  • 我们不把湖或湖岸当作厕所；

  • 我们不喂鱼和水禽，剩饭剩菜会造成营养过剩。

可持续旅行

