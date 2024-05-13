滑冰是奥地利人最喜爱的消遣方式，无论是在城市还是在冰冻的湖面上，您都可以在冰面上滑行，享受大自然带来的独特体验！

湖上滑冰，如此浪漫！

奥地利冰封湖面上的天然溜冰场充满了神奇的气氛！在室外滑冰，冰鞋下发出轻微的嘎吱声，湖面辽阔，周围的景色时而白雪皑皑，时而高山耸立。在奥地利的户外滑冰是一种无与伦比的自然体验，从海滩停车场前往溜冰场通常很方便，而且通常会有长凳供您穿上溜冰鞋，这里有很多关于奥地利最美丽的天然溜冰场的小贴士。

城市中的滑冰场

在灯光和音乐的映衬下，在人造冰上进行夜间滑冰、有顶滑冰场、夏季滑冰。奥地利的许多城市都为您提供了在城市滑冰场上尽情享受您喜爱的运动的机会。

例如，位于市政厅广场的"维也纳冰之梦"（Vienna Ice Dream）已经成为一项传统活动。每年1月至3月，市政厅前的广场都会变成面积达9000平方米的溜冰场，成为溜冰爱好者的天堂。在灯火辉煌的历史建筑外墙前，有四个大型溜冰场，不同路线的冰道蜿蜒穿过灯火辉煌的浪漫市政厅公园。空中溜冰场（Sky Rink）是世界上独一无二的高架溜冰场。在这期间，您可以品尝饮料和茶，在众多露天摊位和乡村风格的阿尔卑斯小屋中品尝奥地利美食，到了晚上，整个广场会变成五彩缤纷的灯海，镜面般光滑的游乐场每天开放，没有人会质疑它为什么叫“维也纳冰之梦”！