在奥地利滑冰
在冰场或湖边的小镇，在大自然中
湖上滑冰，如此浪漫！
奥地利冰封湖面上的天然溜冰场充满了神奇的气氛！在室外滑冰，冰鞋下发出轻微的嘎吱声，湖面辽阔，周围的景色时而白雪皑皑，时而高山耸立。在奥地利的户外滑冰是一种无与伦比的自然体验，从海滩停车场前往溜冰场通常很方便，而且通常会有长凳供您穿上溜冰鞋，这里有很多关于奥地利最美丽的天然溜冰场的小贴士。
城市中的滑冰场
在灯光和音乐的映衬下，在人造冰上进行夜间滑冰、有顶滑冰场、夏季滑冰。奥地利的许多城市都为您提供了在城市滑冰场上尽情享受您喜爱的运动的机会。
例如，位于市政厅广场的"维也纳冰之梦"（Vienna Ice Dream）已经成为一项传统活动。每年1月至3月，市政厅前的广场都会变成面积达9000平方米的溜冰场，成为溜冰爱好者的天堂。在灯火辉煌的历史建筑外墙前，有四个大型溜冰场，不同路线的冰道蜿蜒穿过灯火辉煌的浪漫市政厅公园。空中溜冰场（Sky Rink）是世界上独一无二的高架溜冰场。在这期间，您可以品尝饮料和茶，在众多露天摊位和乡村风格的阿尔卑斯小屋中品尝奥地利美食，到了晚上，整个广场会变成五彩缤纷的灯海，镜面般光滑的游乐场每天开放，没有人会质疑它为什么叫“维也纳冰之梦”！
在城市中滑冰
注意事项！
如果可能，一定要询问天然冰面是否已被清理，以便于进入和滑冰，这些信息通常可以在湖泊的网站上找到。或者，您也可以致电该地区的相关旅游局，如果没有相关信息，进入天然溜冰场的风险需要自负。
在克恩顿州的大自然里滑冰
在下奥地利州的湖泊上滑冰
伦茨湖
位于下奥地利州西南部登山村的伦茨湖拥有该地区最大的天然溜冰场，为了形成安全的冰层，气温必须连续几天降到冰点以下。届时，68公顷的天然冰面可供年轻人和老年人滑冰。如果您没有自己的溜冰鞋，可以在附近的旅馆租借，专门的天气网站会提供有关冰面和天气的实时信息。
施雷姆斯泥浴
下奥地利州的瓦尔德维特尔地区冬季平均气温较低，被称为“冰雪仙子之吻”。 这意味着小而精致的湖泊几乎肯定会结冰。夏季，施雷姆斯（Schrems）的天然荒野浴场利用附近高地沼泽中的泉水进行疗养。冬季，这里可以免费滑冰。
埃尔劳夫湖
埃尔劳夫湖部分位于下奥地利州，部分位于施泰尔马克州。由于地处阴凉处，冬季湖面经常结冰，是各种冰上运动的场所，特别喜欢冒险的人还可以在这里进行冰上潜水。请注意！埃尔劳夫湖的天然冰面未经维护、除雪或磨平，任何人进入冰场均需自行承担风险！
在萨尔茨堡州滑冰
布尔根兰州的新锡德勒湖：中欧最神奇的天然溜冰场之一
在上奥地利州的大自然中滑冰
在蒂罗尔州滑冰
在施泰尔马克州滑冰
在福拉尔贝格州滑冰：无论是去天然冰场浪漫约会，还是去室内冰场运动，每个人都能找到适合自己的活动。
环保小贴士
湖泊是动物和植物的重要栖息地，在奥地利具有特别高的生态价值，健康的湖泊系统支持生物多样性，有助于保护鱼类和其他水生生物，这就是我们保护湖泊的原因：
我们遵守标明的动植物保护区；
我们不在湖上或周围留下任何垃圾；
我们不把湖或湖岸当作厕所；
我们不喂鱼和水禽，剩饭剩菜会造成营养过剩。