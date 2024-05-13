沿途有大自然、城镇、舒适的住宿和历史景点。背包里永远装着：轻便的感觉。

踏上轻松旅行

在奥地利骑自行车游玩可以让您用所有感官体验奥地利的生活方式：自由、充满活力、对新的一天充满好奇。轻快是沿途的永恒主题，您可以按照自己的节奏骑行，穿过迷人的村庄，经过历史名胜。宏伟的城堡和教堂诉说着悠久的历史。大自然也为您提供了独特的景观：您可以悠闲地沿着河流骑行，环绕清澈的湖泊，欣赏多样的风景，众多完善的自行车道和路标让您可以选择自己喜欢的挑战：从平缓到运动。

在奥地利骑车游玩时，您很快就会融入到主人热情邀请您享受的生活乐趣中。当您需要休息时，美味佳肴、清凉饮料和葡萄园的美景会让您很快明白：奥地利就是一个充满乐趣的国度。