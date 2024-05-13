骑行的乐趣
（自行车）道路就是目标

沿途有大自然、城镇、舒适的住宿和历史景点。背包里永远装着：轻便的感觉。

踏上轻松旅行

在奥地利骑自行车游玩可以让您用所有感官体验奥地利的生活方式：自由、充满活力、对新的一天充满好奇。轻快是沿途的永恒主题，您可以按照自己的节奏骑行，穿过迷人的村庄，经过历史名胜。宏伟的城堡和教堂诉说着悠久的历史。大自然也为您提供了独特的景观：您可以悠闲地沿着河流骑行，环绕清澈的湖泊，欣赏多样的风景，众多完善的自行车道和路标让您可以选择自己喜欢的挑战：从平缓到运动。

在奥地利骑车游玩时，您很快就会融入到主人热情邀请您享受的生活乐趣中。当您需要休息时，美味佳肴、清凉饮料和葡萄园的美景会让您很快明白：奥地利就是一个充满乐趣的国度。

联邦各州的骑行之旅

维也纳

布尔根兰州

下奥地利州

上奥地利州

施泰尔马克州

萨尔茨堡州

福拉尔贝格州

蒂罗尔州

克恩顿州

环保小贴士

我们如何保护环境和气候？

您已经选择了骑行实现可持续发展。以下是五条建议，告诉您如何在自行车旅行中为环境和气候做出更大贡献：

  • 尊重自然，走有标志的道路，随身携带垃圾。

  • 只在远处观察动物，包括不要喂鱼和水鸟，残留的食物会伤害动物。

  • 只在开阔的岸边区域洗澡。这样，岸边繁殖的动物就不会受到干扰

  • 多喝水--但要正确饮用。旅游时带上一个可补充水的水瓶，奥地利的自来水非常好。

  • 激发孩子们对大自然的热爱。孩子们了解到什么，慢慢会养成自己的审美。

常见问题

奥地利的某些路径可能规定了车速限制。因此，请注意当地的规定和路标。要真正享受奥地利的自行车假期，一般应根据自己的能力、能见度和地形调整车速。

您想在城市里骑自行车吗？奥地利的许多城镇都有非常完善的自行车网络，并设有路标。在这里，骑车人的限速取决于当地的交通法规，所以请确保您的车速也能适应相应的交通状况。

如果您在奥地利骑自行车旅行，每英里允许超速0.8次，您和他人的安全是第一位的！

在奥地利，您可以骑自行车带着您的爱犬。不过，您应确保您的四条腿朋友不会发生任何意外，例如使用合适的狗拖车或合适的运输篮，另外需要注意的是，旅途中请不要牵着您的爱犬！

在奥地利骑自行车时，12岁以下儿童必须佩戴头盔，12 岁以上的儿童在奥地利骑自行车不需要佩戴头盔，但出于安全考虑，建议佩戴头盔，您可以向自行车租赁中心借用头盔。

您可以将自行车停放在所有公共场所，确保所有道路畅通无阻，自行车不会翻倒。在许多城镇、村庄、宾馆和酒店，您都能找到专门的自行车停车位，通常还包括电动自行车充电站。

是的，在奥地利，只要自行车道、道路和当前条件允许，一般都允许并排骑行。

骑自行车时，乐趣当然是最重要的，但您和他人的安全也是第一位的。因此，您的自行车必须符合奥地利的交通法规。这意味着

  • 自行车的两个刹车都必须保证有用。

  • 如果在夜间行驶，您需要在前车灯和后车灯上安装红色照明灯。

  • 您的自行车轮胎上必须安装黄色反光镜。

  • 您需要一个车铃。

如果您在奥地利租用自行车，您可以确保自行车保养良好，符合规格要求。

