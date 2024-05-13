带孩子徒步
适合全家的路线和游览活动

孩子们充满好奇心，奥地利的徒步旅行路线正好适合一天的徒步旅行，充满乐趣，种类繁多。

奥地利的自然风光非常适合与家人一起远足探险，奥地利的山脉和高山牧场是一个巨大的游乐场，轻便是远足装备的一部分。孩子们在找到最好的树枝作为拐杖后，眼睛里闪烁着自豪的光芒，小家伙们可以充满好奇地观察蚂蚁群。在徒步旅行即将结束时，他们会在山间小屋津津有味地品尝皇帝煎饼和酵母饺子。

在奥地利的大自然中，（远足）路线就是目的地，它是父母和孩子们在日常生活中渴望的轻松和宁静的背景。在这里，在森林中的万千绿色中，在清澈见底的湖泊边，在高山全景的映衬下，孩子们创造了美好的回忆。森林边缘的赛跑、主题徒步旅行中的解谜以及在树干上保持平衡都让孩子们兴奋不已。正是这些在森林小径、山间小屋或水边的难忘时刻，构成了奥地利高山生活的特色。在这里，孩子们很容易对大自然的奥妙产生兴趣，他们会对自己所了解的一切心存感激。

六条适合儿童的主题路线

蒙塔丰加格拉路线

探险之旅即将开始，小探险家们只需带上背包、望远镜和指南针，即可踏上蒙塔丰的探索之旅。

菲瑟贡德自然步道

蒂罗尔州的环形路线途经巨大的岩石，沿途设有信息站、谜题和观景点。

斯图拜的鲍姆豪斯路线

蒂罗尔树屋步道以矮人的住所为原型，邀请您来攀爬、嬉戏和探索。快来寻找隐藏的藏宝图吧！

萨特尔山——拉姆绍的“儿童山”

15个站点提供有关环境和自然的信息，沿着施泰尔马克徒步旅行路线探索隐藏的宝藏吧！

布洛克海德自然公园

瓦尔德维尔特尔自然公园拥有迷人的摇摆石和石巨人，特别令人兴奋的还有石迷宫和瞭望塔。

豪斯鲁克山哈格的“感官之路”

探索并惊叹：这条适合家庭休闲的徒步路线全长3.5公里，沿途设有26个不同站点。

适合与孩子共游的四个水上徒步路线

在切帕峡谷徒步旅行

这里有许多值得探索的地方：珍稀花卉、瀑布和全长1.5公里的悬索桥，景色绝佳。

在切帕峡谷徒步旅行

徒步环游戈绍湖

这是一条美丽的环形路线，道路沿着陡峭的岩壁延伸，部分路段穿过森林，流过清澈的溪流，全长4.2公里。

环游戈绍湖

布莱塔赫峡谷徒步之旅

这是奥地利鲜有人知的天然宝藏，这条维护良好的步道全长6.2公里，沿途可欣赏到壮丽的野水和陡峭的岩壁。

布莱塔赫峡谷

维尔德水上之旅

体验各种形态的水，泉水、湖泊和瀑布，吊桥横跨洪水之上，多么自然的体验！

维尔德水上之旅

三条适合冒险家庭的远足路线

格罗斯尔山谷家庭徒步之旅

为期三天的徒步旅行，从 一个小屋到另一个小屋，每天都有适合儿童的阶段，徒步时间为三到四个小时，四岁及以上的儿童可以轻松完成这次徒步旅行。

格罗斯尔山谷

约翰斯巴赫高山牧场之旅

游览路线沿风景优美的小路通往四座山间小屋，既可以单独徒步，也可以悠闲地环山而行。

高山牧场之旅

阿尔卑巴赫谷三日家庭之旅

从阿尔卑巴赫到平茨格霍夫的往返途中，您可以在霍斯拉克清澈的河水中嬉戏，还可以在农场里抚摸动物，旅程的亮点之一：在乡村木屋中过夜。

阿尔卑巴赫谷
旅行的动力加成：亲子的好心情

孩子们迈不开脚步，需要激励？有了这些小窍门，孩子们很快就会忘记自己刚刚迈不开步子。

  • 唱走路的歌，组织比赛：到下一个弯道还有多少步？谁知道与松鼠押韵的单词？

  • 沿途加入灵活性练习：在树干上保持平衡、跳跃、回旋跑

  • 在巨石和木桩上攀爬

  • 沿着溪流扔石头

  • 在旁边的长凳上野餐

儿童双肩背包清单

即使是小孩子，也想在远足中发挥自己的作用，沉重的背包意味着更大的责任。重要的是，装好的背包重量不能超过孩子体重的10%，否则背包很快就会变得太重，孩子的双腿在远足时会感到吃力。在任何情况下，都应为孩子们准备好背，无论是儿童背包还是成人背包：

  • 防雨罩

  • 可补充水壶

  • 补充能量的零食

  • 防晒帽

  • 保暖羊毛背心

  • 防晒霜

带着儿童车徒步

这些道路非常适合携带婴儿车的家庭使用。

福拉尔贝格州

在溪流边和大自然中玩耍，探访和抚摸动物，这些远足和步行路径适合婴儿车。

在福拉尔贝格州徒步

蒂罗尔州

这里有一整套简易旅游路线，婴儿车可以在上面完美地滚动，轻松并不意味着乏味。

在蒂罗尔州徒步

上奥地利州

在上奥地利州的这300多次徒步旅行中，婴儿车几乎无需借助外力，不会成为旅行的负担。

在上奥地利州徒步

联邦各州最迷人的家庭徒步旅行路线

克恩顿州

下奥地利州

上奥地利州

萨尔茨堡州

施泰尔马克州

蒂罗尔州

福拉尔贝格州

常见问题

为确保每个人都能留下家庭远足的美好回忆，应仔细考虑孩子们的能力和意愿。重要的是，要始终根据团队中最弱的成员的情况调整行程，并安排休息时间。

环保小贴士

大自然如何激发孩子们的灵感？

远足是让孩子们对气候保护和环境产生兴趣的一种有趣方式，他们很快就会意识到大自然是多么值得保护。

  • 大自然是一个探险乐园：向孩子们解释，大自然是一个探险乐园，需要我们去呵护。在远足的过程中，他们会发现令人兴奋的植物、动物和神秘的森林小径。

  • 把自然环境作为教科书：利用远足的机会，以寓教于乐的方式谈论环境保护，解释我们如何通过避免产生垃圾或保护植物来帮助保护环境。

  • 个人责任： 一起收集垃圾，执行小型“环保任务”，并向孩子们解释如何用自己的行动承担责任。

  • 乐趣和创造力：发挥想象力，一起制作自然艺术品，写环保日记，这是一种将环保意识融入生活的有趣方式，让人记忆深刻。

