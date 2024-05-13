克恩顿州 费尔贝格山地度假村：在 “Wolke 7 ”上放松身心

在阿尔卑斯格利岑（Gerlitzen Alpe）滑雪区海拔1766米的费尔贝格山地度假村全景健康中心，您可以感受到高山的力量，同时眺望大半个克恩顿州。您可以在无边际泳池中一览卡拉万肯（Karawanken）山峰的美景，也可以在全景泳池中欣赏开放式玻璃凉亭的美景。夏天，别墅前的阿尔姆湖也是您畅游的绝佳去处。

为了净化和排毒，您可以直接在格利岑岩石上进行岩石桑拿、喜马拉雅盐桑拿、红外线心脏桑拿或欣赏全景的音乐会桑拿。如果您想欣赏远处的风景，可以在 “Wolke 7”（一个可以俯瞰卡林西亚湖泊的休闲室）里休息一下。