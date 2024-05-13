美景相伴的养生假期：宁静殿堂与阿尔卑斯山全景的完美结合
作为能量之源的奥地利大自然
跳入浴湖，欣赏森林中的万绿丛中，享受山间清晨温暖的阳光--在风景优美的疗养胜地放松身心，我们又找回了自己。在奥地利的大自然中放松身心是一件多么令人惊叹的事情。因为宁静的风景会触动我们的感官，空气中萦绕着夏雨的清香。在森林中，热切的鸟儿为我们伴奏。山间牧场上五彩缤纷的春花地毯。在大自然中活动的人能够找到自己的节奏，放松身心，提高感知力和心智。
一览无遗的疗养胜地
阿尔卑斯山奥地利国土面积的三分之二，其多样的水域、森林和山地景观是众多疗养胜地的背景，这里的全景令人叹为观止。自我保健就是这么简单，正是这样的时刻将我们与大自然联系在一起，唤醒了我们纯粹的生活乐趣。这让奥地利的假期成为一次强身健体、平静心灵的全方位体验。
费尔贝格山地度假村：在 “Wolke 7 ”上放松身心
在阿尔卑斯格利岑（Gerlitzen Alpe）滑雪区海拔1766米的费尔贝格山地度假村全景健康中心，您可以感受到高山的力量，同时眺望大半个克恩顿州。您可以在无边际泳池中一览卡拉万肯（Karawanken）山峰的美景，也可以在全景泳池中欣赏开放式玻璃凉亭的美景。夏天，别墅前的阿尔姆湖也是您畅游的绝佳去处。
为了净化和排毒，您可以直接在格利岑岩石上进行岩石桑拿、喜马拉雅盐桑拿、红外线心脏桑拿或欣赏全景的音乐会桑拿。如果您想欣赏远处的风景，可以在 “Wolke 7”（一个可以俯瞰卡林西亚湖泊的休闲室）里休息一下。
沃尔夫冈湖上的白马旅店：萨尔茨卡默古特的湖畔度假胜地
萨尔茨卡默古特（Salzkammergut）的沃尔夫冈湖（Wolfgangsee）就像一个超大浴缸，里面装满了清澈见底的饮用水，四周群山环抱，令人印象深刻。从位于圣沃尔夫冈的浪漫酒店Weißes Rössl，客人们即使在冬季也可以直接踏入湖中的波涛中，即进入湖畔水疗中心和Rössl泳池中30度的水温中。
酒店拥有1,500平方米的健身区：除了泳池和湖泊之外，全景桑拿浴室和全景休闲室还能让您欣赏到湖泊和周围群山的美景。如果您想为身体排毒和充电，可以去苏尔蒸汽浴室，水疗和美容中心则提供使用高品质产品的呵护护理。
马特湖旅馆：水滨酒店
喜欢放纵和浪漫的人可以在可爱的马特湖（Mattsee）找到一处舒适的度假胜地。酒店坐落在同名湖泊和奥伯特伦湖之间，环境优美，客人可以在 “Himmelreich”水疗中心放松身心。温泉共有三层，设有芬兰桑拿浴室、草药蒸汽浴室、盐水洞穴、舒适的休闲区和大型双人躺椅。
在全景泳池中畅游，您会感到自己与湖面融为一体，而在夏季，屋顶露台则是您享受日光浴的好去处。马特湖酒店还为鸳鸯或蜜月情侣提供额外的浪漫服务，根据要求，恋人们可以乘坐热气球，在七重天堂中遨游。
齐勒山谷的水晶小屋：拥有开阔的视野
位于霍赫齐勒河谷卡顿巴赫滑雪胜地海拔2147米的水晶小屋是阿尔卑斯山区的热门景点。豪华的阿尔卑斯小屋套房采用当地落叶松木、高档织物和优雅的大理石装饰，由于地处山顶，视野开阔，舒适度无与伦比。
套房上方是享有传奇全景的健身区，宽敞的瑞士石松桑拿房可欣赏360度全景，芳香蒸汽浴房可欣赏美景，休闲区提供茶吧、果汁和水果，还有带水床的舒适双人巢穴，确保您拥有持久的舒适体验。
AQUA DOME温泉度假酒店：奥茨山谷阿尔卑斯山的康养之旅
室外泳池在黑暗中看起来像发光的宇宙飞船，而玻璃封闭的温泉浴池则可以欣赏到周围奥茨山谷阿尔卑斯山的壮丽景色。在奥茨山谷的大自然环境中，一个重新诠释健康理念的空间正在悄然形成。
蒂罗尔温泉朗根费尔德水上圆顶四星级高级酒店为您提供一片宁静与焕然一新的绿洲。酒店通过一条设计前卫的走道与酒店相连，客人可以穿着浴袍沿着走道前往非凡的温泉浴场和桑拿区。客房和套房采用天然材料、大量木材和暖色调装饰，营造出现代阿尔卑斯山舒适氛围。
蒙塔丰Fernblick酒店：高跷上欣赏全景
费恩布里克度假酒店位于施伦斯（Schruns）上空，坐落在海拔1100米的巴特罗马贝格（Bartholomäberg），名副其实。在全景空中泳池中沐浴时，您可以近距离欣赏大自然的美景，因为泳池由坚固的支柱支撑，延伸至山坡上方20米处。
除了天空泳池，客人还可以跳入全景漩涡浴缸，享受温暖宜人的水疗体验。在室内区域的“Feingefühl”浴室，身体和灵魂都能找到平衡。在休闲室，美妙的气味和芳香弥漫在空气中，刺激着感官。