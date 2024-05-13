奢华中的健康：奥地利私家水疗中心
一场全方位的感官盛宴
奥地利酒店的私人水疗中心提供全方位的体验，精心打造的养生世界触动您的所有感官。每项设施和每项护理都致力于为您带来温和的休闲和感官放松。在私人水疗中心，您可以享受二人世界，也可以进行治愈性的再生护理，体验浪漫的养生仪式或健康养生之旅，时间在这里静止。尽情享受、放松身心、补充能量。在海水洞穴中漂浮，或在带有柔和声音元素的桑拿房中放松，在芬兰森林桑拿房或温和的森林日光浴室中享受。
大自然随时恭候您在此养生，让您尽情享受各种自然风光。在城市中，您也可以体验最高品质的私人水疗。晚上，在节日的餐桌上享用美食，为一天的养生之旅画上圆满的句号，欢迎来体验深度放松！
维也纳丽思卡尔顿水疗中心：都市中的康养
在维也纳丽思卡尔顿水疗中心，客人可以在私密的环境中放松身心。除了漩涡浴和私人蒸汽浴外，游客还有机会制定自己的个性化治疗计划，并在健康午餐中尽情享受美食。
Daberer有机酒店：以有机为生活方式
这家生态酒店的森林桑拿房位于克恩顿州盖尔山谷地区，占地24000平方米，四周树木环绕。白天，水疗中心对所有游客开放，到了晚上，小屋则摇身一变，成为可供客人包场的舒适休闲之所。在小型游泳池里，山泉水能为您带来清凉。在露天露台上，清新的森林空气能为您洗肺。
林斯贝格亚洲私人水疗中心：远东风情养生
在巴德埃尔拉赫（Bad Erlach）的林斯贝格亚洲温泉度假村的浪漫私人水疗中心，您可以享受远东式的宁静。这个私密的健康绿洲可供情侣或最多六人预订，最短一小时，最长一天，水疗中心设有蒸汽浴室、日光浴室以及舒缓的色彩和声音元素。此外，水疗中心还设有僻静的躺卧休息区、独立淋浴间和更衣室，为您带来更多私密空间。
Geinberg温泉度假村：温泉别墅的私密空间
在温泉浴场享受私密健康，每栋现代化的Geinberg5私人SPA别墅都设有带浴缸、芬兰桑拿、蒸汽淋浴、室外温泉浴池和开放式壁炉的健康区。夏季，天然浴池还设有私人浴台。在温泉浴场的“东方世界”中，设有土耳其浴室、土耳其浴室和热洞，土耳其浴室大师将应要求提供个性化的健康服务。
Das.Goldberg：可欣赏阿尔卑斯山景色的水疗套房
这家设计酒店可欣赏到高陶恩山脉的壮丽景色，其豪华的私人套房配备了您所希望的一切健康设施，包括露天漩涡浴缸、舒适的壁炉和露台，以及高品质的天然材料和宽大的全景窗户。
克里斯塔尔豪华酒店：在“Wellness Alm”共度美好时光
无论是情侣在海水洞穴中漂浮，还是坐在餐桌旁享用美食， 情侣们可以在佩尔蒂绍的克里斯塔尔豪华酒店度过一段特别的时光。无论是一起在海水洞穴中漂浮，还是享受美食。距离阿亨湖仅300米的“Wellness-Alm”私人水疗套房可以作为田园诗般的度假胜地预订，情侣们可以期待令人愉悦的迷人香气，在双人豪华浴缸中享受爱之浴，享受双人护理，在天堂般的木床上相拥而眠。
皮赫拉恩城堡伊姆劳尔酒店：私人水疗套房
皮赫拉恩城堡伊姆劳尔酒店（Imlauer Hotel Schloss Pichlarn）是热爱精致生活人士的休闲胜地。酒店内的水疗中心绿洲设有可欣赏格里明山（Grimming massif）壮丽景色的阳台、私人桑拿房、浴缸、体验式淋浴、加热躺椅和舒适角落。高品质的床铺确保您拥有最优质的睡眠，而天然落叶松木地板和天然材料营造出舒适的氛围。
斯维里塔蒙塔峰体育酒店：在蜜月套房里放松身心
蜜月套房拥有豪华的氛围和现代的设施，专为希望享受二人世界的新婚夫妇而设计。套房内有一张特大号床、私人桑拿房、按摩浴缸和可欣赏山景的全景窗户，精心挑选的设计元素和材料营造出温馨、轻松的氛围。