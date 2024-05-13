奢华中的健康：奥地利私家水疗中心

奥地利的许多酒店都是养生绿洲，在私家水疗中心，放松身心是一种感官体验，而大自然通常在其中扮演着主要角色。

一场全方位的感官盛宴

奥地利酒店的私人水疗中心提供全方位的体验，精心打造的养生世界触动您的所有感官。每项设施和每项护理都致力于为您带来温和的休闲和感官放松。在私人水疗中心，您可以享受二人世界，也可以进行治愈性的再生护理，体验浪漫的养生仪式或健康养生之旅，时间在这里静止。尽情享受、放松身心、补充能量。在海水洞穴中漂浮，或在带有柔和声音元素的桑拿房中放松，在芬兰森林桑拿房或温和的森林日光浴室中享受。

大自然随时恭候您在此养生，让您尽情享受各种自然风光。在城市中，您也可以体验最高品质的私人水疗。晚上，在节日的餐桌上享用美食，为一天的养生之旅画上圆满的句号，欢迎来体验深度放松！

维也纳

维也纳丽思卡尔顿水疗中心：都市中的康养

在维也纳丽思卡尔顿水疗中心，客人可以在私密的环境中放松身心。除了漩涡浴和私人蒸汽浴外，游客还有机会制定自己的个性化治疗计划，并在健康午餐中尽情享受美食。

维也纳丽思卡尔顿水疗中心
克恩顿州

Daberer有机酒店：以有机为生活方式

这家生态酒店的森林桑拿房位于克恩顿州盖尔山谷地区，占地24000平方米，四周树木环绕。白天，水疗中心对所有游客开放，到了晚上，小屋则摇身一变，成为可供客人包场的舒适休闲之所。在小型游泳池里，山泉水能为您带来清凉。在露天露台上，清新的森林空气能为您洗肺。

Daberer有机酒店
下奥地利州

林斯贝格亚洲私人水疗中心：远东风情养生

在巴德埃尔拉赫（Bad Erlach）的林斯贝格亚洲温泉度假村的浪漫私人水疗中心，您可以享受远东式的宁静。这个私密的健康绿洲可供情侣或最多六人预订，最短一小时，最长一天，水疗中心设有蒸汽浴室、日光浴室以及舒缓的色彩和声音元素。此外，水疗中心还设有僻静的躺卧休息区、独立淋浴间和更衣室，为您带来更多私密空间。

林斯贝格亚洲私人水疗中心
上奥地利州

Geinberg温泉度假村：温泉别墅的私密空间

在温泉浴场享受私密健康，每栋现代化的Geinberg5私人SPA别墅都设有带浴缸、芬兰桑拿、蒸汽淋浴、室外温泉浴池和开放式壁炉的健康区。夏季，天然浴池还设有私人浴台。在温泉浴场的“东方世界”中，设有土耳其浴室、土耳其浴室和热洞，土耳其浴室大师将应要求提供个性化的健康服务。

Geinberg温泉度假村
萨尔茨堡州

Das.Goldberg：可欣赏阿尔卑斯山景色的水疗套房

这家设计酒店可欣赏到高陶恩山脉的壮丽景色，其豪华的私人套房配备了您所希望的一切健康设施，包括露天漩涡浴缸、舒适的壁炉和露台，以及高品质的天然材料和宽大的全景窗户。

Das.Goldberg水疗套房
蒂罗尔州

克里斯塔尔豪华酒店：在“Wellness Alm”共度美好时光

无论是情侣在海水洞穴中漂浮，还是坐在餐桌旁享用美食， 情侣们可以在佩尔蒂绍的克里斯塔尔豪华酒店度过一段特别的时光无论是一起在海水洞穴中漂浮，还是享受美食。距离阿亨湖仅300米的“Wellness-Alm”私人水疗套房可以作为田园诗般的度假胜地预订，情侣们可以期待令人愉悦的迷人香气，在双人豪华浴缸中享受爱之浴，享受双人护理，在天堂般的木床上相拥而眠。

克里斯塔尔豪华酒店
施泰尔马克州

皮赫拉恩城堡伊姆劳尔酒店：私人水疗套房

皮赫拉恩城堡伊姆劳尔酒店（Imlauer Hotel Schloss Pichlarn）是热爱精致生活人士的休闲胜地。酒店内的水疗中心绿洲设有可欣赏格里明山（Grimming massif）壮丽景色的阳台、私人桑拿房、浴缸、体验式淋浴、加热躺椅和舒适角落。高品质的床铺确保您拥有最优质的睡眠，而天然落叶松木地板和天然材料营造出舒适的氛围。

皮赫拉恩城堡伊姆劳尔酒店
福拉尔贝格州

斯维里塔蒙塔峰体育酒店：在蜜月套房里放松身心

蜜月套房拥有豪华的氛围和现代的设施专为希望享受二人世界的新婚夫妇而设计。套房内有一张特大号床、私人桑拿房、按摩浴缸和可欣赏山景的全景窗户，精心挑选的设计元素和材料营造出温馨、轻松的氛围。

斯维里塔蒙塔峰体育酒店

更多亮点：奥地利私人水疗中心

Sonne Mellau康养酒店

沃尔特湖畔韦尔登城堡酒店的私人VIP套房

圣马丁斯温泉浴场私人水疗套房

Jagdhof温泉酒店的私人水疗套房

富施尔湖畔的埃布纳瓦尔德霍夫酒店

巴德沙勒巴赫欧洲温泉度假村的私人水疗中心

Therme Laa温泉浴场的私人水疗套房

环保小贴士

对于疗养酒店的可持续性，什么最重要？

您可能也会感兴趣

美景相伴的养生假期：宁静殿堂与阿尔卑斯山全景的完美结合

在阿尔卑斯山中央的疗养池中，高山或湖泊尽收眼底，一些疗养度假村还能将非凡的全景尽收眼底，让身心得到充分放松。

美景相伴的养生假期

奥地利可持续旅行

可持续旅游意味着关注自然、保护气候和良好共处。在奥地利，可持续度假是一件轻而易举的事。

可持续旅行