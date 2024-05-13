自然、放松、探险和可持续发展都是农场假期的主题，热爱乡村生活的人们会在这里找到快乐。

乡村假日在这里开启，喜欢草地和田野、牧场上的奶牛和栅栏边好奇的山羊的人，没有比这里能更好的找到自我。事实上，客人甚至不必离开农场，就能享受到农场提供的各种服务。如果您愿意，可以在清晨帮忙把牛赶到牧场，从鸡舍里捡鸡蛋。此外，您还可以参观农夫的花园，农夫的妻子会亲自向您讲解花草的功效和疗效，诸如此类的体验让您 更加亲近大自然，也让您认识到可持续度假的重要性。

农场度假代表着真实、原生态和温馨，每个参与农场农家日常生活的人都会沉浸其中，这使得农场度假成为一种轻松、激动人心的体验，让人久久难忘。