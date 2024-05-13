农庄假日
地域性、鲜活的传统和自然中的温暖
自然、放松、探险和可持续发展都是农场假期的主题，热爱乡村生活的人们会在这里找到快乐。
乡村假日在这里开启，喜欢草地和田野、牧场上的奶牛和栅栏边好奇的山羊的人，没有比这里能更好的找到自我。事实上，客人甚至不必离开农场，就能享受到农场提供的各种服务。如果您愿意，可以在清晨帮忙把牛赶到牧场，从鸡舍里捡鸡蛋。此外，您还可以参观农夫的花园，农夫的妻子会亲自向您讲解花草的功效和疗效，诸如此类的体验让您 更加亲近大自然，也让您认识到可持续度假的重要性。
农场度假代表着真实、原生态和温馨，每个参与农场农家日常生活的人都会沉浸其中，这使得农场度假成为一种轻松、激动人心的体验，让人久久难忘。
农场度假是一件美妙的事情！由于需求和喜好各不相同，您可以选择不同的类别，但它们都有一个共同点：都坐落在奥地利美丽的乡村。
量身定制的农场假期，满足您的各种愿望
与农场人员对话
农场的饮食
在奥地利的农场度假，也是对美食和美酒的热情，因为农场内种植的都是最优质的农产品：水果、蔬菜和香草、自制面包、奶制品、果汁和其他特产都是在农场内制作的。客人可以体验和品尝食材的来源以及如何用它们制作传统菜肴。
农家厨房是地域性和可持续性的真正宝库，每道菜通常都有自己的故事，农庄假期邀请您成为悠久传统享受的一部分。同时，农场假期还能提高人们对负责任农业重要性的认识。
获得质量认证的农场所在地都拥有无与伦比的美景，它们大多坐落在高山风景区内，可以欣赏到许多令人惊叹的美景，比如：
乡间农场小贴士
环保小贴士
为什么农场度假就是可持续的？
农场假期是可持续旅行的一个典型例子，它支持生态、地区性和社会文化方面：
较短的交通路线和地区性食品可减少二氧化碳排放量。
农业保护自然栖息地，促进生物多样性和健康的生态系统。
许多农场都致力于有意识地使用水、能源和有限的原材料，并实行循环经济。一年365天都有健康的食物、健康的植物、健康的土壤、适合不同物种的动物饲养。
农场假期通过保持传统的生活方式和工艺，加强了当地的文化和经济。