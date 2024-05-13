农庄假日
地域性、鲜活的传统和自然中的温暖

自然、放松、探险和可持续发展都是农场假期的主题，热爱乡村生活的人们会在这里找到快乐。

乡村假日在这里开启，喜欢草地和田野、牧场上的奶牛和栅栏边好奇的山羊的人，没有比这里能更好的找到自我。事实上，客人甚至不必离开农场，就能享受到农场提供的各种服务。如果您愿意，可以在清晨帮忙把牛赶到牧场，从鸡舍里捡鸡蛋。此外，您还可以参观农夫的花园，农夫的妻子会亲自向您讲解花草的功效和疗效，诸如此类的体验让您 更加亲近大自然，也让您认识到可持续度假的重要性。

农场度假代表着真实、原生态和温馨，每个参与农场农家日常生活的人都会沉浸其中，这使得农场度假成为一种轻松、激动人心的体验，让人久久难忘。

量身定制的农场假期，满足您的各种愿望

农场度假是一件美妙的事情！由于需求和喜好各不相同，您可以选择不同的类别，但它们都有一个共同点：都坐落在奥地利美丽的乡村。
与农场人员对话

农场的饮食

在奥地利的农场度假，也是对美食和美酒的热情，因为农场内种植的都是最优质的农产品：水果、蔬菜和香草、自制面包、奶制品、果汁和其他特产都是在农场内制作的。客人可以体验和品尝食材的来源以及如何用它们制作传统菜肴。

农家厨房是地域性和可持续性的真正宝库，每道菜通常都有自己的故事，农庄假期邀请您成为悠久传统享受的一部分。同时，农场假期还能提高人们对负责任农业重要性的认识。

乡间农场小贴士

获得质量认证的农场所在地都拥有无与伦比的美景，它们大多坐落在高山风景区内，可以欣赏到许多令人惊叹的美景，比如：

萨尔茨堡州Götzbauernhof假日农场

蒂罗尔州Siedlerhof农场

上奥地利萨尔茨卡默Plaiknerbauer农场

布尔根兰州南部的魏内克酒窖

福拉尔贝格州Sonnenhof Maurer农场

克恩顿州Sturm-Archehof农场

施泰尔马克州Pöllauerhof农场

下奥地利州维恩费尔德地区库斯勒酒庄

环保小贴士

为什么农场度假就是可持续的？

农场假期是可持续旅行的一个典型例子，它支持生态、地区性和社会文化方面：

  • 较短的交通路线和地区性食品可减少二氧化碳排放量。

  • 农业保护自然栖息地，促进生物多样性和健康的生态系统。

  • 许多农场都致力于有意识地使用水、能源和有限的原材料，并实行循环经济。一年365天都有健康的食物、健康的植物、健康的土壤、适合不同物种的动物饲养。

  • 农场假期通过保持传统的生活方式和工艺，加强了当地的文化和经济。

常见问题

  • 亲近大自然：游客可以融入乡村生活，近距离感受大自然，从清新的空气到美丽的风景，农场假期让您从日常生活中解脱出来。

  • 当地美食：农场直接提供新鲜的、通常是有机种植的食物，让您享受健康饮食的乐趣，许多农场还提供烹饪课程。

  • 原汁原味：农场假期的特点是原汁原味和传统，游客可以融入乡村的日常生活，了解传统习俗和手工艺。

  • 放松与宁静：农场宁静的环境非常适合放松和缓解压力。

  • 学习机会： 许多农场提供有关可持续农业、生态和环境保护的教育计划。

  • 家庭友好型：农场通常对儿童特别友好，有许多适合所有年龄段的有趣活动和动物体验。

与动物亲密接触，认识花朵和草药，与农妇一起烤面包，帮助马厩工作，在冒险游乐场尽情玩耍，在儿童农场度假是一次适合全家的体验。

关于儿童农场的更多信息

奥地利全国各地都有无障碍农场，房间和度假公寓的精心设计和细致协调的细节让每个人都能享受假期。此外，还有许多室外和室内的无障碍休闲活动。

更多关于无障碍农场的信息

您可能也会感兴趣