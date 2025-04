Pálení kadidla proti "divokému honu"

Etymologickým původem Rauhnächte je pravděpodobně kouř. A skutečně, kouření - zejména na venkově - je v zimě stále nejrozšířenějším pohanským zvykem. Přinejmenším jednu noc mezi Vánocemi a lednovými Třemi králi lidé pálí ve svých domech a stájích kadidlo. Nejlépe kadidlem, které má chránit zvířata před špatným vlivem Rauhnächte.

O půlnoci prý zvířata umí mluvit lidskou řečí a vyprávět příběhy o budoucnosti. Zní to lákavě, ale zvířata byste poslouchat neměli, jinak jste odsouzeni k smrti - podle lidové víry. Aby lidé zahnali nejhorší, nejen kouřili, ale v dřívějších dobách také polykali "Schluckbildchen", malé kousky papíru, obvykle s obrázky Panny Marie. Dnes se však kadidlo stále pálí.

Pokud byste se chtěli hlouběji ponořit do magie a mýtů o Rauhnächte, můžete se zúčastnit jedné z atmosférických Rauhnachts s průvodcem v Hall in Tirol zúčastnit. Tam se dozvíte více o původu a rituálech této fascinující tradice - a pocítíte mystickou atmosféru starých uliček, které jako by byly pro tuto tajemnou dobu stvořeny.