Slavnost 1000 květů Slavnost narcisů v Ausseerlandu ve Štýrsku

Jako nekonečné moře bílých květů: to je to, co se děje na Ausseerland na jaře, když je narcis hvězdnatý v plném květu. Květy mají svůj velkolepý nástup při slavnosti narcisů na konci května, kdy narcisy sbírá kolem 3 000 pomocníků včetně dětí a dokonce i prázdninových hostů.

Účastníci průvodu zdobí více než 100 000 květinami své metrové drátěné figury, které stavěli několik měsíců. Průvod městem prochází centrem města s přibližně 30 složitě ručně vyrobenými figurami. Okouzlující vůně květů plní nosy návštěvníků i poroty, která květinové sochy hodnotí. V poledne se k jezeru vydávají kapely, tradiční krojované spolky a narcisové princezny.