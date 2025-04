Prohlídka města před výstupem

Žádná návštěva Mönchsbergu se neobejde bez kousku čerstvě upečeného preclíku, který je k dostání na trhu na Univerzitním náměstí. Odtud vede ulice Wiener-Philharmoniker-Gasse - kdo by to neuhodl - přímo k Festspielhausu. Vlevo se nachází Toscaninihof. A nyní je čas zhluboka se nadechnout a zdolat mnoho schodů na Clemens-Holzmeister-Stiege. Je to chvilka námahy, ale pak dostanete se přímo k Mönchsbergu.