Princ Evžen Savojský
Geniální vojevůdce, který formoval rakouské dějiny
Introduction
Narodil se v Paříži, ale svého vojenského a uměleckého génia věnoval Habsburkům. Evžen František Savojský-Carignanský (1663–1736) nebyl jen neporazitelným generálem. Byl to vášnivý botanik, milovník knih a mecenáš umění, jehož odkaz dodnes formuje podobu rakouské metropole.
Z odmítnutého mladíka nejmocnějším mužem říše
Jeho příběh zní jako scénář historického velkofilmu. Princ Evžen snil o vojenské kariéře, ale kvůli jeho drobné postavě (měřil pouhých 1,54 metru) a vlivu jeho vlivné matky ho francouzský král odmítl přijmout do služby. Ve dvaceti letech se proto rozhodl uprchnout – podle legendy dokonce v přestrojení za ženu.
Rakouský císař Leopold I. naštěstí zoufale potřeboval rekruty a mladého prince přivítal ve Vídni s otevřenou náručí. Netrvalo dlouho a princ Evžen dal své schopnosti plně do služeb rakouské armády. Stal se nejúspěšnějším habsburským generálem a svými vítězstvími navždy změnil mapu střední Evropy.
Tvůrce zámku Belvedere a vášnivý botanik
Princ Evžen nebyl jen stratég na bojišti, ale i kulturní vizionář. Miloval luxus, umění a přírodu. Společně s dvorním architektem Johannem Lucasem von Hildebrandtem vytvořili zámek Belvedere, který dnes patří k nejvýznamnějším barokním stavbám na světě.
Původně zde byly uloženy princovy soukromé umělecké sbírky, dnes zde najdete mimo jiné slavný obraz "Polibek" od Gustava Klimta. Evžen byl také vášnivým zahradníkem – své paláce nechal obklopit fantastickými barokními parky a zahradami s exotickými rostlinami, které si nechával dovážet z celého světa.
Odkaz, který žije dodnes
Zanechal po sobě nejen paláce, ale i neuvěřitelné intelektuální bohatství. Jeho soukromá knihovna čítala na 15 000 vzácných svazků a ve své době byla největší na světě. Tyto knihy jsou dnes chloubou velkolepého Státního sálu Rakouské národní knihovny (Prunksaal).
Při toulkách Vídní na jeho jméno narazíte na každém kroku. Jeho bronzová jezdecká socha majestátně střeží náměstí Heldenplatz před Hofburgem. Své místo posledního odpočinku pak našel v samotném srdci města – jeho hrobku, zdobenou bronzovými sochami a pyramidou, najdete v katedrále svatého Štěpána (Stephansdom).
Doporučujeme výlet do Dolního Rakouska na letní sídlo Prince Evžena Zámek Schloss Hof.
Přehled kulturního dědictví prince Evžena
Vzestup na pozici hrdiny a „Zachránce Západu“
Díky svému strategickému géniu začal princ Evžen v rakouské armádě strmě stoupat. Brzy získal pověst neporazitelného vojevůdce bojujícího za záchranu křesťanské Evropy. Podařilo se mu osvobodit rozsáhlá území z turecké okupace, navždy zajistit bezpečnost habsburské říše a právem si tak vysloužil titul „zachránce Západu“.
Tip na výlet: Za vidění stojí Vojenské historické muzeum ve Vídni, kde je uložena část jeho zbraní a kořisti, a zámek Belvedere.
Miliardář v celibátu a tajemství soukromí
Úřad laického opata, svěřený mu v 15 letech, z něj udělal pohádkově bohatého muže (s ročním příjmem asi 13 kg zlata), ale zavázal ho k celibátu. Princ Evžen se nikdy neoženil a jeho soukromí dodnes obestírá tajemství. Současníci mu přezdívali „Mars bez Venuše“ a dvorem kolovaly zvěsti o jeho homosexualitě. Dnes je jeho příběh oslavován a tvoří jedno z hlavních lákadel specializovaných queer prohlídek Vídně.
Mecenáš umění, který rozzářil zničenou Vídeň
Evžen Savojský nebyl jen stratég, ale také výstřední milovník luxusu. Zapsal se do dějin jako jeden z nejvýznamnějších rakouských mecenášů umění. Ve Vídni, která se teprve vzpamatovávala z válek a obléhání, nechal stavět neotřelé barokní paláce. Shromažďoval obrovské umělecké sbírky a pořádal extravagantní plesy a recepce, jaké metropole do té doby nezažila. Tím navždy změnil kulturní a společenskou tvář města.
Malý, podivínský generál s velkým vlivem
Ačkoliv si princ Evžen ve svém soukromém životě potrpěl na strohost a až vojenskou prostotu, s jeho rostoucí mocí a bohatstvím se zrodila obrovská touha po uznání. Věřil, že jeho moc musí být vidět, a tak ji začal dávat na odiv prostřednictvím architektury a umění v měřítku, které doslova vyrazilo dech i samotnému císaři.
Během svého života nechal vybudovat tři majestátní barokní skvosty. Jako své letní sídlo postavil úchvatný zámek Belvedere a jako hlavní rezidenci pro chladnější měsíce zvolil monumentální Zimní palác (Winterpalais) v samotném centru Vídně. Mimo ruch metropole, asi 50 kilometrů východně, pak vybudoval své venkovské sídlo – pohádkový zámek Schloss Hof.
Fascinující je, že částky vynaložené na výzdobu interiérů – tedy na drahocenné gobelíny, luxusní látky, křišťálové lustry, zrcadla ze všech koutů Evropy a nádherné nástropní fresky – dalece převyšovaly náklady na samotnou stavbu. Atraktivitu těchto panství pak dokreslovaly dokonalé francouzské zahrady s vodními prvky a soukromé zvěřince plné exotických zvířat, které do té doby nikdo ve střední Evropě nespatřil.
Princův nejlepší přítel
Na konci svého fascinujícího, avšak v soukromí osamělého života našel stárnoucí princ Evžen nečekaného společníka – ochočeného lva. Pro muže, který byl neustále obklopen politickými intrikami a dvorskou přetvářkou, představovalo toto zvíře symbol absolutní loajality, nezdolné moci a síly.
Lví motivy princ nadevše miloval a hojně je využíval ve svém erbu i jako majestátní sochy střežící brány jeho paláců. Se svým lvem trávil v soukromém zvěřinci dlouhé hodiny a údajně si k němu vybudoval mnohem hlubší pouto než k většině lidí na vídeňském dvoře.
S tímto neobvyklým přátelstvím se pojí i jedna z nejdojemnějších vídeňských legend. Traduje se, že v dubnu roku 1736, přesně v hodinu, kdy princ Evžen vydechl naposledy, začal jeho milovaný lev srdceryvně a nepřetržitě řvát, jako by vycítil, že ho jeho pán a nejlepší přítel navždy opouští.
Tip na návštěvu: Zámku Belvedere, kde lze lví sochy střežící areál dodnes obdivovat na vlastní oči. Za návštěvu stojí i ZOO Schönbrunn.
Odkaz, který žije dodnes
Ať už to bylo díky jeho výstřednosti, nebo geniálnímu vkusu, vliv prince Evžena na rakouský svět umění je naprosto nesporný a přetrvává dodnes. Když po jeho smrti získala zámek Belvedere císařovna Marie Terezie, rozhodla se v roce 1777 k revolučnímu kroku. Umístila sem císařské umělecké sbírky a areál otevřela široké veřejnosti. Belvedere se tak stal jedním z vůbec prvních veřejných muzeí na světě.
O tři století později je vídeňský Belvedere stále ústředním bodem evropské umělecké scény. Návštěvníci zde mohou obdivovat stovky mistrovských děl mapujících 800 let historie umění – od středověku až po současnost. Tou absolutně největší pýchou galerie je však nejrozsáhlejší sbírka obrazů Gustava Klimta na světě, které vévodí jeho zlatý a ikonický „Polibek“.
Zámek Belvedere a jeho zahrady
Vraťte se v čase do éry prince Evžena. Objevte Dolní Belveder - hlavní sídlo prince Evžena v letních měsících - a Horní Belveder, kde se kdysi konaly okázalé plesy a recepce za městskými hradbami.
Kromě Výstavy v muzeích Belvederu stojí za to prozkoumat i architektonické zajímavosti tohoto období: od velkého schodiště až po Mramorový sál a Zlatý kabinet.
Kdo touží po odpočinku na čerstvém vzduchu, bude se cítit jako doma při procházce po francouzském parku Zahradách obzvláště příjemné. Pravidelně jsou zde vystavovány také sochy současných umělců.
Tip: Vychutnejte si panoramatický výhled na historické centrum Vídně, známý jako Canaletto view, který je Světového dědictví UNESCO světové dědictví UNESCO.
Z Prinz-Eugen-Straße na náměstí Heldenplatz
Zimní palác
Projděte se po Prinz-Eugen-Straße směrem do centra města, kolem parku paláce Belvedere, dále na Schwarzenbergplatz a přejděte vídeňskou Ringstraße - a už jste v prvním obvodu. Tam se po několika stech metrech dostanete k Zimnímu paláci prince Evžena na adrese Himmelpfortgasse 8.
V budově dnes sídlí Spolkové ministerstvo financí a není již přístupná veřejnosti. Barokní fasáda, honosný portál a úzké, klikaté uličky vídeňského starého města nám umožňují nahlédnout do minulosti.
Kaple prince Evžena ve vídeňském dómu svatého Štěpána
Jen deset minut chůze od Zimního paláce prince Evžena se nachází katedrála svatého Štěpána Katedrála svatého Štěpána. Tato dominanta Vídně je místem posledního odpočinku mnoha Habsburků a vídeňských kardinálů.
Hrobku prince Evžena zdobí pyramida, bronzové sochy a reliéf zobrazující jednu z jeho nejvýznamnějších bitev. Malá kaple prince Evžena se nachází na úrovni terénu na levé straně lodi.
Pomník prince Evžena
Bronzová jezdecká socha prince Evžena se nachází na vídeňském náměstí Heldenplatz před Hofburgem - pouhých deset minut chůze od katedrály svatého Štěpána. Sochu odhalil císař František Josef I. v roce 1865 u příležitosti 203. narozenin prince Evžena.
Připomíná jeho vynikající vojenské úspěchy. Různé nápisy na podstavci sochy ukazují jeho nejvýznamnější bitvy a jeho působení jako vojenského velitele.