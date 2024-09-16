Introduction
Čím je Dolní Rakousko známé?
Největší rakouská spolková země se nachází na severovýchodě území na Dunaji - jaké bohaté kulturní dědictví, jaké přírodní krásy! Pole, lesy, říční údolí, horské vrcholy - rozmanitost krajiny dodává Dolnímu Rakousku jeho okouzlující charakter. Přední rakouská vinařská oblast je domovem vinných sklípků a vináren vedle stovek nádherných zámků, hradů a klášterů. A živá kulturní a umělecká scéna osvěžuje historické části měst.
Útulné a příjemné
Jak se dá přístup k životu v Dolním Rakousku popsat jen jedním slovem? – Požitkářský! Výlety zde vždy doprovázejí kulinářské zastávky. Vždycky se někde najde vinárna nebo některá z oblíbených restaurací a tradičních pohostinství. Hlavní roli však hraje víno. Toho si místní obzvlášť cení - a to až natolik, že období sklizně tohoto jemného hroznového moku slaví jako páté roční období v rámci tzv. vinařského podzimu.
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Dolní Rakousko ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Aktivity v Dolním Rakousku
Túry
Nejkrásnější regiony
Podunají
Malebná krajina, kulturní poklady, vynikající kulinářské speciality a vína – Podunají slibuje nepřeberné množství příjemných chvil.
Vídeňské Alpy
Tam, kde Rax, Schneeberg a Semmering ztrácejí nadmořskou výšku, začíná země 1000 kopců: „Hrbatý svět“, kouzelný region.
Weinviertel
Vinice, kam až oko dohlédne: Region vinných šenků a sklepních uliček nejlépe objevíte na kole nebo pěšky.
Vídeňský les
Idylické lesní prostředí, a přesto jen kousek od metropole Vídně: Region s rustikálními vinnými šenky inspiroval již Ludwiga van Beethovena.
Nejkrásnější města a místa
Baden bei Wien
Půvabné lázeňské město a barokní staré město je místem, kde šlechta trávila letní dovolenou.
Nejdůležitější akce
Zámek Grafenegg
Zvuk se snoubí s přírodou: Spojení romantického zámku, prastarých stromů v parku a okouzlujících zvuků - výjimečný kulturní zážitek.
Dunajský festival Krems
Avantgardní hudba a scénické umění otevírají zvukový horizont na Dunaji.
Wellenklænge
Komorní hudba, jazz, lidová hudba a zvuky indie scény se rozezní na jezeře Lunzer See.
Festival glatt & verkehrt
Tento významný festival představuje řadu hudebních žánrů, jako je tradiční lidová hudba, jazz a současné hudební formy z celého světa.
Slavné osobnosti
Oskar Kokoschka: průkopník expresionismu
Slavný expresionistický malíř, který se narodil ve městě Pöchlarn an der Donau, zůstává navždy spjat se svou domovinou.
Egon Schiele: mistr mezinárodní moderny
Egon Schiele, který se narodil v Tullnu, je známý především svými často bizarními portréty a krajinomalbami.
Regionální recepty
Wachauské meruňkové knedlíky
Tajemství wachauského meruňkového knedlíku spočívá v jeho náplni: „pravé“ meruňky. Podle tohoto receptu chutná meruňkový knedlík jako originál z Wachau.
Waldviertlerské škubánky s mákem
Ať už jako sladký dezert nebo hlavní chod, škubánky s mákem jsou kulinářským zážitkem pro každou příležitost.
Jedinečná místa k pobytu
Co můžeme udělat pro ochranu biologické rozmanitosti?
Respektujte přírodu. Držte se na vyznačených stezkách a odpadky odnášejte s sebou.
Používejte udržitelnou mobilitu. Objevte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.
Buďte ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.
Vědomé (a ekologické) nakupování. Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.
Posilovat biologickou rozmanitost. Ochrana a zachování biologické rozmanitosti je pro ekologickou rovnováhu zásadní.
Tady se skvěle vaří!
Dolní Rakousko je kulinářským pokladem, který musíte ochutnat. Vždyť těm nejlepším produktům se daří právě zde: proslulým meruňkám a vínu ve Wachau, máku, bylinkám a koření ve Waldviertlu a vínu a moštu v regionech, které jsou po nich pojmenovány.
Hospodská kultura je v Dolním Rakousku obzvlášť důležitá. Ať už se jedná o městský hostinec, vesnický hostinec nebo oceněnou restauraci: přibližně 200 členských podniků získalo ocenění „Hostinec s hostinskou kulturou“ a připravuje tradiční pokrmy, vytváří nové interpretace a vaří z regionálních produktů. Je zde prostor pro neobvyklé nápady i inovativní recepty a nový přístup k tradiční hospodské kultuře.
Ukázková zahrada „Noemova archa“ v Schilternu
V ukázkové zahradě „Noemova archa“ ve Waldviertelu kvete rozmanitost! Romantický pavilon z 18. století je jen jednou z mnoha zvláštností při prohlídce rajské výstavní zahrady v Schilternu. Plody této zahrady, většinou raritní odrůdy ovoce a zeleniny, se zpracovávají na vynikající pochoutky - zahradní kuchyně je otevřena každé léto. V obchodě lze zakoupit vzácná semena a mladé rostliny na zahradu nebo na balkon.
Žhavý tip pro každého, kdo se obzvlášť zajímá o biodiverzitu!