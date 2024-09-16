Klášter Melk
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Dolní Rakousko
Letní dovolená mezi zámky, hrady a vínem

Dolní Rakousko v zimě
Kultura a příroda v Dolním Rakousku se plynule prolínají: Od muzeí po vinárny, od zámků a hradů po lesy a jezera.

Čím je Dolní Rakousko známé?

Největší rakouská spolková země se nachází na severovýchodě území na Dunaji - jaké bohaté kulturní dědictví, jaké přírodní krásy! Pole, lesy, říční údolí, horské vrcholy - rozmanitost krajiny dodává Dolnímu Rakousku jeho okouzlující charakter. Přední rakouská vinařská oblast je domovem vinných sklípků a vináren vedle stovek nádherných zámků, hradů a klášterů. A živá kulturní a umělecká scéna osvěžuje historické části měst.

Útulné a příjemné  

Jak se dá přístup k životu v Dolním Rakousku popsat jen jedním slovem? – Požitkářský! Výlety zde vždy doprovázejí kulinářské zastávky. Vždycky se někde najde vinárna nebo některá z oblíbených restaurací a tradičních pohostinství. Hlavní roli však hraje víno. Toho si místní obzvlášť cení - a to až natolik, že období sklizně tohoto jemného hroznového moku slaví jako páté roční období v rámci tzv. vinařského podzimu.

Základní informace o Dolním Rakousku
Hlavní město:St. Pölten
Rozloha:19.180 km²
Počet obyvatel:cca 1,72 milionu (v roce 2024)
Národní parky:2
Přírodní parky:19
Termální lázně:7

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Umění a kultura, aktivity pro celou rodinu, zážitkové světy - s kartou Niederösterreich Card toho můžete zažít opravdu hodně.

Akce v Dolním Rakousku
V kalendáři akcí najdete jak tradiční, tak moderně pojaté události.

Dolní Rakousko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Semmeringská železnice je světovým dědictvím

Dürrensteinská divočina - památka UNESCO

Oblast světového dědictví Wachau

Římské město Carnuntum

Opatství Melk - barokní památka v regionu Wachau

Turistický a vodní svět vodopádů Myrafälle

Barokní klenot zámek Schloss Hof

Aktivity v Dolním Rakousku

Túry

Požitková cyklistika

Túry na horských kolech

Poutní stezky

Výlety lodí

Výletní cíle v Dolním Rakousku

Nejkrásnější regiony

Podunají

Malebná krajina, kulturní poklady, vynikající kulinářské speciality a vína – Podunají slibuje nepřeberné množství příjemných chvil.

Podunají

Vídeňské Alpy

Tam, kde Rax, Schneeberg a Semmering ztrácejí nadmořskou výšku, začíná země 1000 kopců: „Hrbatý svět“, kouzelný region.

Vídeňské Alpy

Weinviertel

Vinice, kam až oko dohlédne: Region vinných šenků a sklepních uliček nejlépe objevíte na kole nebo pěšky.

Weinviertel

Vídeňský les

Idylické lesní prostředí, a přesto jen kousek od metropole Vídně: Region s rustikálními vinnými šenky inspiroval již Ludwiga van Beethovena.

Vídeňský les

Mostviertel

Ovocné sady na severu a dvoutisícové vrcholy jako Ötscher nebo Hochkar na jihu: Kontrast, který slibuje požitek a dobrodružství jedním dechem.

Mostviertel

Nejkrásnější města a místa

St. Pölten

Mladé, moderní, barokní: Hlavní město spolkové země je živou metropolí škol a obchodu.

St. Pölten

Melk

Krásné staré město a barokní klášter se slavnou knihovnou jsou vstupní branou do Wachau.

Melk

Krems an der Donau

Kulturní metropole s mnoha muzei a nejlepší gastronomií v zemi.

Krems

Baden bei Wien

Půvabné lázeňské město a barokní staré město je místem, kde šlechta trávila letní dovolenou.

Baden

Retz

Ve slavném vinařském městě s pohádkovým větrným mlýnem je víno jako doma.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

Středověké město se sedmi věžemi má svou opevněnou historii.

Waidhofen

Zwettl

Mezi dvěma řekami leží pivovarské město s pěkným starým centrem a autentickými hostinci.

Zwettl

Wiener Neustadt

Po historické procházce centrem města s průvodcem si vychutnejte kavárenskou kulturu.

Wiener Neustadt

Nejdůležitější akce

Zámek Grafenegg

19/06 – 07/09/2025
Grafenegg

Zvuk se snoubí s přírodou: Spojení romantického zámku, prastarých stromů v parku a okouzlujících zvuků - výjimečný kulturní zážitek.

Zámek Grafenegg

Dunajský festival Krems

2. 5. 2025 – 11. 5. 2025
Krems

Avantgardní hudba a scénické umění otevírají zvukový horizont na Dunaji.

Dunajský festival

Wellenklænge

11. 7. 2025 – 26. 7. 2025
Lunz am See

Komorní hudba, jazz, lidová hudba a zvuky indie scény se rozezní na jezeře Lunzer See.

Wellenklænge

Festival glatt & verkehrt

Krems

Tento významný festival představuje řadu hudebních žánrů, jako je tradiční lidová hudba, jazz a současné hudební formy z celého světa.

Festival glatt & verkehrt

Slavnosti v Reichenau

3. 7. 2025 – 3. 8. 2025
Reichenau

Známá kulturní akce se koná každé léto uprostřed přírodní idyly Vídeňských Alp.

Festival v Reichenau

Slavné osobnosti

Oskar Kokoschka: průkopník expresionismu

Slavný expresionistický malíř, který se narodil ve městě Pöchlarn an der Donau, zůstává navždy spjat se svou domovinou.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: mistr mezinárodní moderny

Egon Schiele, který se narodil v Tullnu, je známý především svými často bizarními portréty a krajinomalbami.

Egon Schiele

Joseph Haydn: zakladatel vídeňského klasicismu

Joseph Haydn, který se narodil v malé vesnici Rohrau, způsobil revoluci v hudbě svým hudebním jazykem v sonátách, kvartetech a symfoniích.

Joseph Haydn

Regionální recepty

Wachauské meruňkové knedlíky

Tajemství wachauského meruňkového knedlíku spočívá v jeho náplni: „pravé“ meruňky. Podle tohoto receptu chutná meruňkový knedlík jako originál z Wachau.

Zkuste i vy!

Waldviertlerské škubánky s mákem

Ať už jako sladký dezert nebo hlavní chod, škubánky s mákem jsou kulinářským zážitkem pro každou příležitost.

Pro každou příležitost!

Meruňkové palačinky

Palačinky - známé také jako omelety, crêpes nebo lívance - plněné meruňkovou marmeládou. Lahůdka, která se rozplývá v ústech!

Opravdová lahůdka!

Jedinečná místa k pobytu

Vinařský a lázeňský hotel LOISIUM v Langenlois

Steigenberger Hotel & Spa v Kremsu

Přírodní hotel Molzbachhof v Kirchbergu am Wechsel

Hotel a restaurace Looshaus v Payerbachu

Tipy pro ochranu klimatu

Co můžeme udělat pro ochranu biologické rozmanitosti?

  • Respektujte přírodu. Držte se na vyznačených stezkách a odpadky odnášejte s sebou. 

  • Používejte udržitelnou mobilitu. Objevte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole. 

  • Buďte ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti. 

  • Vědomé (a ekologické) nakupování. Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty. 

  • Posilovat biologickou rozmanitost. Ochrana a zachování biologické rozmanitosti je pro ekologickou rovnováhu zásadní.

Udržitelné cestování
Co dalšího nabízí Dolní Rakousko
Dolnorakouská hostinská kultura

Tady se skvěle vaří!

Dolní Rakousko je kulinářským pokladem, který musíte ochutnat. Vždyť těm nejlepším produktům se daří právě zde: proslulým meruňkám a vínu ve Wachau, máku, bylinkám a koření ve Waldviertlu a vínu a moštu v regionech, které jsou po nich pojmenovány.

Hospodská kultura je v Dolním Rakousku obzvlášť důležitá. Ať už se jedná o městský hostinec, vesnický hostinec nebo oceněnou restauraci: přibližně 200 členských podniků získalo ocenění „Hostinec s hostinskou kulturou“ a připravuje tradiční pokrmy, vytváří nové interpretace a vaří z regionálních produktů. Je zde prostor pro neobvyklé nápady i inovativní recepty a nový přístup k tradiční hospodské kultuře.

Hospodská kultura v Dolním Rakousku
Milovníci rostlin a udržitelnost

Ukázková zahrada „Noemova archa“ v Schilternu

V ukázkové zahradě „Noemova archa“ ve Waldviertelu kvete rozmanitost! Romantický pavilon z 18. století je jen jednou z mnoha zvláštností při prohlídce rajské výstavní zahrady v Schilternu. Plody této zahrady, většinou raritní odrůdy ovoce a zeleniny, se zpracovávají na vynikající pochoutky - zahradní kuchyně je otevřena každé léto. V obchodě lze zakoupit vzácná semena a mladé rostliny na zahradu nebo na balkon.

Žhavý tip pro každého, kdo se obzvlášť zajímá o biodiverzitu!

Ukázková zahrada Archa Noemova

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Dolní Rakousko je největší rakouskou spolkovou zemí a skládá se ze šesti regionů, které se liší polohou, kulturou a hospodářstvím:

  1. Weinviertel: vinařství

  2. Waldviertel: husté lesy

  3. Mostviertel: pěstování jablek a hrušek, výroba moštu

  4. Průmyslový region: Hospodářské centrum Dolního Rakouska se silným průmyslovým odvětvím

  5. Okolí Vídně/centrum Dolního Rakouska: Oblasti v okolí Vídně, které nabízejí jak obytné, tak rekreační prostory

  6. Dunajsko-moravsko-dyjské luhy: Říční krajina, která se rozkládá podél Dunaje a řek Morava a Dyje

Největší spolková země Rakouska, s hlavním městem St. Pölten, se nachází na severovýchodě země na Dunaji - Jaké bohaté kulturní dědictví, jaké přírodní krásy! Alpské, panonské a severo- a jihoevropské vlivy spojují všechny typy krajiny do celkového idylického obrazu. Zemědělské oblasti, lesy, údolí řek, horské vrcholy - rozdíly v krajině dávají Dolnímu Rakousku zvláštní směs charakteristických rysů. Přední rakouská vinařská oblast je domovem útulných vinných šenků – tzv. Heurige, a nádherných zámků, hradů a klášterů. Živá kulturní a umělecká scéna dodává historické části osvěžující nádech.

Čím je Dolní Rakousko tak výjimečné?
V Dolním Rakousku se nacházejí tři památky světového dědictví UNESCO:

  • Semmeringská železnice: Více než 160 let stará Semmeringská dráha jezdí pravidelně po 41 kilometrů dlouhé železniční trati z Gloggnitzu do Mürzzuschlagu. V roce 1854 se stala první horskou železnicí na světě a v roce 1998 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

  • Oblast divočiny Dürrenstein-Lassingtal: Jako největší zbytek pralesa v Alpách je tato divoká oblast od roku 2017 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Svými chráněnými přírodními lesy a živočišnými, rostlinnými a houbovými druhy přispívá k ochraně ekosystémů.

  • Wachau: Je dnes jedním z nejkrásnějších říčních údolí a vinařských regionů na světě a první zmínky o něm se objevují v dokumentech již před více než 1200 lety. Již v raném středověku patřil region k hospodářsky nejvýznamnějším oblastem Dolního Rakouska.

Dolní Rakousko má bohatou historii a strategicky významnou polohu, což vedlo v průběhu staletí k výstavbě mnoha hradů a zámků. V minulosti sloužily nejen jako vojenská obrana, ale také jako rezidence, správní centra a reprezentační místa. Mnohé z hradů a zámků se staly symbolem kulturního dědictví a identity Dolního Rakouska.

Dolní Rakousko bylo poprvé zmíněno v roce 996 n. l. jako Ostarrîchi, největšího rozsahu dosáhlo o několik set let později jako arcivévodství Rakousy pod vládou Ennů. Později bylo pojmenováno „Dolní Rakousy“ - na rozdíl od „Horních Rakous“, aby se popsala zeměpisná poloha obou regionů. V roce 1920 byly Dolní Rakousy uznány jako samostatná spolková země (bez Vídně).

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