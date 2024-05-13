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Habsburkové v Rakousku
Dynastie, která psala dějiny

Dynastie, moc, mýtus: Habsburkové po staletí formovali Rakousko. Dodnes o vzestupu a pádu tohoto šlechtického rodu vyprávějí zámky, muzea a náměstí.

Po dobu 645 let ovlivňovali Habsburkové rakouské dějiny – politicky, kulturně i architektonicky. Co začalo s Rudolfem I. a bitvou na Moravském poli v roce 1278, vyústilo v jednu z nejmocnějších dynastií Evropy. Namísto krvavých dobyvačných válek volili Habsburkové strategické sňatky – slavné „Tu felix Austria nube“ se stalo symbolem jejich chytré expanzní politiky. Jejich vliv se brzy rozšířil od Čech přes Uhry až po Itálii a Španělsko.

V 15. století se Habsburkové stali císaři Svaté říše římské – post, který s malými přestávkami zastávali až do jejího zániku v roce 1806. Vznikem Rakouského císařství začala nová kapitola monarchie, která roku 1867 vyústila ve vznik Rakousko-Uherska – dvou států pod jednou korunou. Rovnováha mezi centrální mocí a kulturní rozmanitostí byla velkou výzvou.

S Marií Terezií přišel do monarchie duch reforem: povinná školní docházka, daňové reformy, zrušení mučení – její opatření položila základy moderního Rakouska. Její syn Josef II. pokračoval v centralizaci a správních reformách, čímž se přiblížil modernímu státu. Založení císařství v roce 1804 a rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867 vytvořily vícejazyčnou unii uprostřed Evropy.

Čím více se říše rozšiřovala, tím křehčí se stávala. Národnostní napětí, politické otřesy a první světová válka vedly k jejímu rozpadu. Dne 11. listopadu 1918 podepsal císař Karel I. v zámku Schönbrunn abdikaci – konec jedné éry.

Monarchie se stala minulostí, ale její dědictví zůstává: zámky, náměstí a muzea po celém Rakousku dodnes vyprávějí o lesku i rozporuplnosti habsburského odkazu. V reprezentačních sálech, reformovaných školách a mnohovrstevnaté národní identitě se odráží historie, kterou Rakousko dnes vypráví moderně – a někdy i s nadsázkou.

Habsburkové
Vláda:od roku 1273 do roku 1918 – celkem 645 let
Svatá říše římská: Od roku 1439 do 1806 byli Habsburkové téměř nepřetržitě římsko-německými císaři
Rakousko-Uhersko:Po roce 1806 vzniklo Rakouské císařství, které bylo roku 1867 rozšířeno na dvojmonarchii
Založení:zámek Schönbrunn, Vídeňská univerzita, Vídeňští filharmonici a mnoho dalších
Povinná školní docházka:zavedena za vlády Marie Terezie v roce 1774

Sňatková politika: „Bella gerant alii, tu felix Austria nube“ – „Ať vedou války jiní, ty, šťastné Rakousko, se zasnubuj!“

Nejznámější Habsburkové

Maximilian I.

„Poslední rytíř“ miloval turnaje, vedl 25 tažení a díky šikovným sňatkům rozšířil říši do celého světa – vizionář na pomezí středověku a moderny.

Maximilian I. (1459 - 1519)

Marie Terezie

Zavedla povinnou školní docházku, vybudovala stálou armádu a reformovala státní správu – panovnice mezi mocenskou politikou a osvícenskou vůlí k proměně.

Marie Terezie (1717 - 1780)

Marie Antoinette

Mezi dětstvím ve Vídni, rokokovým leskem a gilotinou: její život vedl z vídeňského dvora k francouzské revoluci – osud mezi diplomacií a dramatem.

Marie Antoinette (1755 - 1793)

Franz Joseph I.

Nastoupil na trůn v osmnácti, zavedl Rakousko do moderny a vládl téměř sedm desetiletí – panovník mezi smyslem pro povinnost, mikromanagementem a kalkulem.

Franz Joseph I. (1830 - 1916)

Arcivévoda Rudolf

Mezi přírodními vědami, reformním duchem a rodinným tlakem: jeho život tragicky skončil v Mayerlingu – zlomový okamžik v osudu monarchie.

Arcivévoda Rudolf (1858 - 1889)

Franz Ferdinand

Zasazoval se o reformy a usiloval o vyrovnání ve vícesložkovém státě – jeho násilná smrt v Sarajevu vyvolala události vedoucí k první světové válce.

Franz Ferdinand (1863 - 1914)

Karl I.

V roce 1916 převzal korunu, zavedl sociální reformy a v roce 1917 marně usiloval o zvláštní mír – v roce 1918 se vzdal výkonu vlády.

Karl I. (1887 - 1922)

Po stopách Habsburků ve Vídni

Kapucínská hrobka

Těla 12 císařů, 19 císařoven a 150 členů rodiny zde našla své poslední spočinutí v (zdobených) sarkofázích – tiché znamení věčnosti.

Kapucínská hrobka

Císařská kočárovna

Korunovační vozy, slavnostní kočáry a dvorní automobil posledního císaře vyprávějí o habsburské reprezentaci – od osobních příběhů po čtyři století mobility.

Císařská kočárovna

Hermesvilla

Císařský dar pro císařovnu, která raději cestovala – toto místo mělo Alžbětu připoutat k Vídni, ale jen zřídka se stalo jejím skutečným útočištěm.

Hermesvilla

Time Travel Vienna – Habsburg Show

Císařsky inscenováno s virtuálními fiakry a mluvícími panovníky – zde se habsburské dějiny mění v multimediální dobrodružství.

Habsburg Show

House of Habsburg

Nástroje, zbroj a dary – čtyři století císařského životního stylu, politického vlivu a globální výměny se tu koncentrují pod jednou střechou.

House of Habsburg

Votivkirche

Postaven po atentátu na Františka Josefa – jako projev díků, inscenace moci a symbol monarchie, která v bouřlivých časech hledala jednotu.

Votivkirche

Muzeum nábytku

Od cestovního trůnu po Sisin salónek: zde se ukazuje, jak Habsburkové žili, vládli a zařizovali své prostory. Pohled do zákulisí císařské kultury bydlení.

Muzeum nábytku

Augustinerkirche (Augustiniánský kostel)

Zde si řekly své „ano“ Marie Terezie, Marie Antoinetta i Sisi – 54 srdcí spočívá v urnách. Toto místo spojovalo Habsburky v životě, lásce i smrti.

Augustiniánský kostel

Po stopách Habsburků v Innsbrucku

Císařský dvorní kostel

Zde klečí císař Maxmilián I. v bronzu, obklopen spojenci a mýty. Pomník, který je víc než jen hrobka: habsburské pojetí dějin odlité do kovu.

Císařský dvorní kostel

Goldenes Dachl (Zlatá stříška)

2 657 pozlacených šindelů, reliéfy a císařská lóže – zde se nechával císař Maxmilián I. oslavovat a stylově prezentovat, v duchu přelomu kolem roku 1500.

Goldenes Dachl

Kaiserliche Hofburg (Císařská Hofburga)

Co kdysi sloužilo jako sídlo panovníků, dnes představuje reprezentační sály, portréty v Obřadním sále a Sisin apartmán – místo, kde habsburská historie ožívá.

Kaiserliche Hofburg

Po stopách Habsburků v Rakousku

Baden u Vídně

Z útočiště se stalo centrum moci: V paláci se zahradním pavilonem plánoval Karel I. mír – a podepsal dokumenty, které měly změnit Evropu.

Baden u Vídně

Po požáru předal císař Maxmilián I. město stavům – vzniklo tak centrum se šlechtickými paláci, opevněním a známou kašnou.

Od Fridricha III. po arcivévodu Jana: Se Schlossbergem a arzenálem se místo stalo baštou proti Osmanům – vojenské centrum ve službách habsburské stability.

Mezi chorály, zeleným jevištěm a korunou: Podporována Habsburky formovala tato kulturní krajina kláštery a jejich oblíbená lovecká oblast.

Hall-Wattens

Sůl přinesla moc, stříbro bohatství: Těžbou si zde Habsburkové zajistili suverenitu a zanechali stopy v kameni, mincích i dějinách.

Hall-Wattens

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369m)

V roce 1856 sem putoval František Josef I. se Sisi až k okraji ledovce – místo s výhledem na Großglockner nese od té doby jeho jméno a připomíná jejich společný čas.

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Wiener Neustadt (Vídeňské Nové Město)

Zde se narodil a skutečně byl pohřben císař Maxmilián I., vládl Fridrich III. a Marie Terezie zde založila vojenskou akademii, která existuje dodnes.

Wiener Neustadt

Zámky a kláštery Habsburků

Zámek Artstetten

Původně plánován jako útočiště Františka Ferdinanda, stal se po Sarajevu jeho a jeho manželky věčným odpočinkem – dodnes jej chrání jejich potomci.

Zámek Artstetten

Zámek Tratzberg

Původně lovecký zámeček Maxmiliána I., proměněný v renesanční zámek s uměleckými freskami, opevněnými arkýři a monumentálním Habsburským sálem.

Zámek Tratzberg

Kaiservilla (Císařská vila)

Jednoduchá ve stylu, bohatá na význam: v tomto letním útočišti, které se stalo jevištěm evropské historie, psal František Josef I. současně historii i deník.

Kaiservilla

Zámek Laxenburg

Místo pro líbánky, lov a zámeckou zahradu: barokní elegance, Modrý dvůr a anglický park odrážejí habsburské nároky.

Zámek Laxenburg

Zámek Halbturn

Marie Terezie ho věnovala Marii Christine ke svatbě. Její adoptivní syn, arcivévoda Karel, proměnil zámek ve centrum linie, která spojovala umění, politiku a lov.

Zámek Halbturn

Zámek Niederweiden

Marie Terezie zde vařila pro lovecké společnosti, slavila s rodinou v živém plotovém divadle – místo barokní radosti a císařské reprezentace.

Zámek Niederweiden

Lovecký zámeček Mayerling

Útočiště korunního prince Rudolfa se změnilo v místo klidu – přestavěno na klášter. Oltář stojí tam, kde dříve bylo lože páru.

Lovecký zámeček Mayerling

Zámek Linec

Od římského kastelu k habsburské rezidenci: s bastiony a Friedrichovou bránou se stal za Fridricha III. sídlem Habsburků.

Zámek Linec

Zámek Eckartsau

Císař Karel I. čekal na zázrak, než v roce 1919 odešel do exilu. Místo, kde se uzavřela 600letá habsburská historie a skončila jedna říše.

Zámek Eckartsau

Zámek Hof

Marie Terezie plánovala svůj vdovský palác, Josef II. přistavěl – rodinný zámek, který byl později zapomenut, dnes živé dědictví barokní habsburské kultury.

Zámek Hof

Klášter Klosterneuburg

Zde spočívá zemská koruna, věnovaná Maxmiliánem III.: v čase války útočiště, v čase míru reprezentační místo – symbol věrnosti dynastii.

Klášter Klosterneuburg

Události s habsburským šarmem

Často kladené otázky

Habsburkové byli jeden z nejvýznamnějších panovnických rodů Evropy. Více než 600 let ovlivňovali dějiny Rakouska jako císaři, králové a arcivévodi – mimo jiné Svaté říše římské, Rakouska a později Rakouska-Uherska. Jejich historie začíná ve středověku a končí zánikem monarchie v roce 1918. Prosluli rozsáhlou sňatkovou politikou, okázalými rezidencemi a významnou rolí v evropské politice – od císaře Maxmiliána I. po Františka Josefa I. a Alžbětu („Sisi“). Jejich stopy lze najít na impozantních zámcích, klášterech i v politických zlomových bodech, které formovaly Evropu dodnes.

Celkem bylo 18 císařů z rodu Habsburků. Patnáct z nich vládl Svaté říši římské, čtyři byli císaři Rakouska. František I. měl oba tituly, proto je často počítán jen jednou. Rodokmen habsburských císařů sahá od Fridricha III. (1452) až po Karla I., který abdikoval v roce 1918.

K habsburské říši patřily rozsáhlé části střední a jihovýchodní Evropy – dnešní státy Rakousko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a také území v Polsku, na Ukrajině, v Rumunsku, Itálii, Srbsku a Černé Hoře.

Krátkodobě měla říše i kolonie v Číně. Rozmanitost říše se odrážela v jejím etnickém, jazykovém a kulturním složení.

Habsburkové jsou převážně pochováni v kapucínské kryptě ve Vídni. Od roku 1633 zde bylo uloženo přes 140 členů habsburské dynastie – mezi nimi Marie Terezie, císař František I. Štěpán, František Josef I., císařovna Alžběta a korunní princ Rudolf.

Zvláštností habsburského pohřebního rituálu je rozdělení těla: tělo je uloženo v kapucínské kryptě, srdce v srdcové kryptě augustiniánského kostela a vnitřnosti v kryptě Stephansdomu. Tato tradice byla dodržována až do roku 1878.

Výjimky jsou například císař Karel I., který je pohřben v exilu na Madeiře, jeho srdce bylo uloženo v klášteře Muri ve Švýcarsku. Arcivévoda František Ferdinand a jeho manželka Sofie jsou pohřbeni na zámku Artstetten.

Habsburkové během své vlády bydleli na mnoha místech – podle doby, politického významu a osobních preferencí. Časovou osu habsburské dynastie najdete zde.

Původně pocházela rodina z hradu Habsburg v dnešním kantonu Aargau ve Švýcarsku. Odtud rozšířili svou moc ve středověku na velkou část Evropy. S postupem k vedoucí dynastii střední Evropy se Vídeň stala politickým a kulturním centrem habsburské říše. Hofburg ve Vídni byl po staletí hlavním sídlem rodiny, zatímco zámek Schönbrunn sloužil jako letní rezidence.

Další významná sídla byla například Innsbruck v 15. století pod vévodou Fridrichem IV. nebo Praha, která se za Rudolfa II. stala císařským centrem. V době dualistické monarchie byly sídly také Budapešť a Prešpurk (dnes Bratislava).

Mezi oblíbená letní sídla patřila Císařská vila v Bad Ischlu, kde císař František Josef I. trávil léta.

Celkově bydleli Habsburkové na mnoha místech svého rozsáhlého říše – od středověkých hradů po barokní paláce, které jsou dodnes součástí historie.

Konec habsburské monarchie byl důsledkem dramatického vývoje, který začal atentátem v Sarajevu 28. června 1914. Vražda rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho manželky srbským nacionalistou vedla k vyhlášení války Srbsku – začátek první světové války.

Konec byl kombinací vojenské porážky, vnitřních napětí a politických převratů. Vícenárodnostní stát se rozpadl zevnitř: mnoho národů požadovalo nezávislost a zakládalo vlastní státy. Přidaly se sociální nouze, stávky, hlad a politické nepokoje. Armáda byla vyčerpaná a rozpadala se. Příměří bylo podepsáno 3. listopadu 1918. Císař Karel I. 11. listopadu 1918 odstoupil od vládnutí. 12. listopadu 1918 byla vyhlášena republika – konec více než 640 let trvající habsburské vlády.

Innsbruck byl pro Habsburky strategickým, politickým a kulturním uzlem. Město leželo na důležitých alpských průsmycích a za císaře Maxmiliána I. se stalo spojnicí mezi severními dědičnými zeměmi a jižními držbami. Jeho poloha na důležitých obchodních a vojenských cestách byla nezastupitelná pro kontrolu a expanzi.

Maxmilián učinil Innsbruck rezidenčním městem, reprezentativní stavby jako Zlatá stříška a Dvorní kostel s monumentálním kenotafem a „Černými muži“ symbolizovaly jeho moc. Innsbruck byl také Maxmiliánovi osobně blízký, oceňoval tyrolskou krajinu pro lov a turnaje.

Marie Terezie oficiálně nebyla císařovnou ve smyslu římskoněmecké císařské hodnosti, protože ženy tento úřad nemohly zastávat. Přesto byla od roku 1745 označována jako „císařovna“ – jako manželka císaře Františka I. Štěpána. Ve skutečnosti však byla sama nejsilnější osobou v říši: jako arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká vládla habsburské monarchii. Její politická autorita, reformní síla a zásadní role ji činily jednou z nejvýznamnějších vládyň Evropy.

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