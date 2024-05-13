Habsburkové v Rakousku
Dynastie, která psala dějiny
Introduction
Po dobu 645 let ovlivňovali Habsburkové rakouské dějiny – politicky, kulturně i architektonicky. Co začalo s Rudolfem I. a bitvou na Moravském poli v roce 1278, vyústilo v jednu z nejmocnějších dynastií Evropy. Namísto krvavých dobyvačných válek volili Habsburkové strategické sňatky – slavné „Tu felix Austria nube“ se stalo symbolem jejich chytré expanzní politiky. Jejich vliv se brzy rozšířil od Čech přes Uhry až po Itálii a Španělsko.
V 15. století se Habsburkové stali císaři Svaté říše římské – post, který s malými přestávkami zastávali až do jejího zániku v roce 1806. Vznikem Rakouského císařství začala nová kapitola monarchie, která roku 1867 vyústila ve vznik Rakousko-Uherska – dvou států pod jednou korunou. Rovnováha mezi centrální mocí a kulturní rozmanitostí byla velkou výzvou.
S Marií Terezií přišel do monarchie duch reforem: povinná školní docházka, daňové reformy, zrušení mučení – její opatření položila základy moderního Rakouska. Její syn Josef II. pokračoval v centralizaci a správních reformách, čímž se přiblížil modernímu státu. Založení císařství v roce 1804 a rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867 vytvořily vícejazyčnou unii uprostřed Evropy.
Čím více se říše rozšiřovala, tím křehčí se stávala. Národnostní napětí, politické otřesy a první světová válka vedly k jejímu rozpadu. Dne 11. listopadu 1918 podepsal císař Karel I. v zámku Schönbrunn abdikaci – konec jedné éry.
Monarchie se stala minulostí, ale její dědictví zůstává: zámky, náměstí a muzea po celém Rakousku dodnes vyprávějí o lesku i rozporuplnosti habsburského odkazu. V reprezentačních sálech, reformovaných školách a mnohovrstevnaté národní identitě se odráží historie, kterou Rakousko dnes vypráví moderně – a někdy i s nadsázkou.
Sňatková politika: „Bella gerant alii, tu felix Austria nube“ – „Ať vedou války jiní, ty, šťastné Rakousko, se zasnubuj!“
Nejznámější Habsburkové
Maximilian I.
„Poslední rytíř“ miloval turnaje, vedl 25 tažení a díky šikovným sňatkům rozšířil říši do celého světa – vizionář na pomezí středověku a moderny.
Marie Terezie
Zavedla povinnou školní docházku, vybudovala stálou armádu a reformovala státní správu – panovnice mezi mocenskou politikou a osvícenskou vůlí k proměně.
Marie Antoinette
Mezi dětstvím ve Vídni, rokokovým leskem a gilotinou: její život vedl z vídeňského dvora k francouzské revoluci – osud mezi diplomacií a dramatem.
Franz Joseph I.
Nastoupil na trůn v osmnácti, zavedl Rakousko do moderny a vládl téměř sedm desetiletí – panovník mezi smyslem pro povinnost, mikromanagementem a kalkulem.
Arcivévoda Rudolf
Mezi přírodními vědami, reformním duchem a rodinným tlakem: jeho život tragicky skončil v Mayerlingu – zlomový okamžik v osudu monarchie.
Franz Ferdinand
Zasazoval se o reformy a usiloval o vyrovnání ve vícesložkovém státě – jeho násilná smrt v Sarajevu vyvolala události vedoucí k první světové válce.
Po stopách Habsburků ve Vídni
Kapucínská hrobka
Těla 12 císařů, 19 císařoven a 150 členů rodiny zde našla své poslední spočinutí v (zdobených) sarkofázích – tiché znamení věčnosti.
Císařská kočárovna
Korunovační vozy, slavnostní kočáry a dvorní automobil posledního císaře vyprávějí o habsburské reprezentaci – od osobních příběhů po čtyři století mobility.
Hermesvilla
Císařský dar pro císařovnu, která raději cestovala – toto místo mělo Alžbětu připoutat k Vídni, ale jen zřídka se stalo jejím skutečným útočištěm.
Time Travel Vienna – Habsburg Show
Císařsky inscenováno s virtuálními fiakry a mluvícími panovníky – zde se habsburské dějiny mění v multimediální dobrodružství.
House of Habsburg
Nástroje, zbroj a dary – čtyři století císařského životního stylu, politického vlivu a globální výměny se tu koncentrují pod jednou střechou.
Votivkirche
Postaven po atentátu na Františka Josefa – jako projev díků, inscenace moci a symbol monarchie, která v bouřlivých časech hledala jednotu.
Muzeum nábytku
Od cestovního trůnu po Sisin salónek: zde se ukazuje, jak Habsburkové žili, vládli a zařizovali své prostory. Pohled do zákulisí císařské kultury bydlení.
Augustinerkirche (Augustiniánský kostel)
Zde si řekly své „ano“ Marie Terezie, Marie Antoinetta i Sisi – 54 srdcí spočívá v urnách. Toto místo spojovalo Habsburky v životě, lásce i smrti.
Po stopách Habsburků v Innsbrucku
Císařský dvorní kostel
Zde klečí císař Maxmilián I. v bronzu, obklopen spojenci a mýty. Pomník, který je víc než jen hrobka: habsburské pojetí dějin odlité do kovu.
Goldenes Dachl (Zlatá stříška)
2 657 pozlacených šindelů, reliéfy a císařská lóže – zde se nechával císař Maxmilián I. oslavovat a stylově prezentovat, v duchu přelomu kolem roku 1500.
Po stopách Habsburků v Rakousku
Baden u Vídně
Z útočiště se stalo centrum moci: V paláci se zahradním pavilonem plánoval Karel I. mír – a podepsal dokumenty, které měly změnit Evropu.
Po požáru předal císař Maxmilián I. město stavům – vzniklo tak centrum se šlechtickými paláci, opevněním a známou kašnou.
Od Fridricha III. po arcivévodu Jana: Se Schlossbergem a arzenálem se místo stalo baštou proti Osmanům – vojenské centrum ve službách habsburské stability.
Mezi chorály, zeleným jevištěm a korunou: Podporována Habsburky formovala tato kulturní krajina kláštery a jejich oblíbená lovecká oblast.
Hall-Wattens
Sůl přinesla moc, stříbro bohatství: Těžbou si zde Habsburkové zajistili suverenitu a zanechali stopy v kameni, mincích i dějinách.
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369m)
V roce 1856 sem putoval František Josef I. se Sisi až k okraji ledovce – místo s výhledem na Großglockner nese od té doby jeho jméno a připomíná jejich společný čas.
Wiener Neustadt (Vídeňské Nové Město)
Zde se narodil a skutečně byl pohřben císař Maxmilián I., vládl Fridrich III. a Marie Terezie zde založila vojenskou akademii, která existuje dodnes.
Zámky a kláštery Habsburků
Zámek Artstetten
Původně plánován jako útočiště Františka Ferdinanda, stal se po Sarajevu jeho a jeho manželky věčným odpočinkem – dodnes jej chrání jejich potomci.
Zámek Tratzberg
Původně lovecký zámeček Maxmiliána I., proměněný v renesanční zámek s uměleckými freskami, opevněnými arkýři a monumentálním Habsburským sálem.
Kaiservilla (Císařská vila)
Jednoduchá ve stylu, bohatá na význam: v tomto letním útočišti, které se stalo jevištěm evropské historie, psal František Josef I. současně historii i deník.
Zámek Laxenburg
Místo pro líbánky, lov a zámeckou zahradu: barokní elegance, Modrý dvůr a anglický park odrážejí habsburské nároky.
Zámek Halbturn
Marie Terezie ho věnovala Marii Christine ke svatbě. Její adoptivní syn, arcivévoda Karel, proměnil zámek ve centrum linie, která spojovala umění, politiku a lov.
Zámek Niederweiden
Marie Terezie zde vařila pro lovecké společnosti, slavila s rodinou v živém plotovém divadle – místo barokní radosti a císařské reprezentace.
Lovecký zámeček Mayerling
Útočiště korunního prince Rudolfa se změnilo v místo klidu – přestavěno na klášter. Oltář stojí tam, kde dříve bylo lože páru.
Zámek Linec
Od římského kastelu k habsburské rezidenci: s bastiony a Friedrichovou bránou se stal za Fridricha III. sídlem Habsburků.
Zámek Eckartsau
Císař Karel I. čekal na zázrak, než v roce 1919 odešel do exilu. Místo, kde se uzavřela 600letá habsburská historie a skončila jedna říše.
Zámek Hof
Marie Terezie plánovala svůj vdovský palác, Josef II. přistavěl – rodinný zámek, který byl později zapomenut, dnes živé dědictví barokní habsburské kultury.