Red and white lighthouse on wooden pier of Lake Neusiedl at sunset, frozen water surface, people on the pier.
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Zimní dovolená v Burgenlandu
Zimní dovolená plná relaxace v termálních lázní a krásné přírodě

Letní dovolená v Burgenlandu
Burgenland je rakouskou oázou klidu. Vyrazit můžete za relaxací do termálních lázních nebo na bruslení a zimní procházky podél Neziderského jezera.

Wellness a termální lázně: rozmanité a plné pohody

Léčivá síla vody, která se využívá v termálních lázních, má v Burgenlandu dlouhou tradici. Milovníci wellness si mohou vybrat ze široké nabídky lázní a různých typů vody. Voda s obsahem síry, kterou mají např. v termálních lázních Allegria Resort Therme Stegersbach, posiluje imunitní systém, slaná koupel v lázních St. Martins Therme má zklidňující a relaxační účinky. Její účinnost byla dokonce vědecky prokázána.

Páry a individuální hosté toužící po klidu mají přirozeně jiné představy o zimním relaxačním pobytu v termálních lázních než rodiny nebo skupiny vyrážející do sauny. Termální lázně v Burgenlandu nabízejí služby šité na míru a rozmanité nabídky. Ať už je v popředí zájem o zdraví, kondici a sport, nebo o odpočinek, požitky a hýčkání, v burgenlandských termálních lázních se vaše energie v příjemně teplé vodě znovu probudí – ideálně po dlouhé zimní procházce nebo kolečku na bruslích.

Krátký přehled o Burgenlandu
Hlavní město:Eisenstadt
Fläche:42,91 km²
Počet obyvatel:přibližně 301 000 (rok 2024)
Skiareály:2
Národní parky:1
Přírodní parky:6
Termální lázně:6

Burgenland Card: vstupy zdarma a výhodné slevy

Umění, kultura a zážitky pro celou rodinu – Burgenland Card je vaší vstupenkou k těm nejlepším zážitkům v regionu.

Události v Burgenlandu
Tradiční i moderní události, které byste rozhodně neměli vynechat, najdete v kalendáři akcí.

Burgenland ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Region Neziderského jezera

Zámek Esterházy

Rust

Hrad Forchtenstein

Čtvrť vinných sklípků v Heiligenbrunnu

Termální lázně St. Martins Therme

Termální lázně Stegersbach

Aktivity v Burgenlandu

Výletní cíle v Burgenlandu

Nejkrásnější regiony

Severní Burgenland

Spojení přírodních krás, kulturního bohatství a kulinářských specialit činí ze severního Burgenlandu rozmanitou destinaci.

Severní Burgenland

Střední Burgenland-Rosalia

Podhůří Alp, vinice odrůdy Blaufränkisch, přírodní parky i hrady a zámky tvoří jedinečný charakter tohoto regionu.

Střední Burgenland-Rosalia

Jižní Burgenland

Milovníky rekreace i kultury potěší léčivé termální prameny, malebná příroda a všudypřítomná tradice.

Jižní Burgenland

Nejkrásnější města a místa

Eisenstadt

Haydnovo domovské město propojuje dvorskou eleganci a moderní vlivy. Obklopují ho vinice a návštěvníky láká svými historickými památkami a kulturními akcemi.

Eisenstadt

Svobodné město Rust

Rust zdobí památkově chráněné barokní a renesanční fasády. Městečko je zároveň domovem největší čapí kolonie v zemi.

Rust

Mörbisch

Ať už ve dvorních uličkách, v historických podlouhlých dvorech nebo na festivalu u jezera – zde pocítíte panonský životní styl na každém rohu.

Mörbisch

Güssing

Historický hrad obklopený vinicemi a vyhaslou sopkou se tyčí nad městem a nabízí nečekané pohledy a výhledy.

Güssing

Forchtenstein

Forchtenstein v srdci přírodního parku Rosalia okouzlí návštěvníky svým hradem, sedmi dálkovými turistickými trasami a rozmanitými kulinářskými a kulturními akcemi.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

Historické lázeňské město láká návštěvníky na léčivé minerální prameny, pohodové procházky po rozáriu a bohatou historii (wellness) kultury.

Bad Sauerbrunn
Kde je udržitelnost samozřejmostí

Hotel Landhofmühle v jižním Burgenlandu

Claudia Fartek žije udržitelností a regionalitou z přesvědčení. Manažerka hotelu Landhofmühle v burgenlandském přírodním parku Raab se udržitelností zabývá již 30 let. Proč? Protože to mělo a má smysl a logiku. V posledních letech se udržitelnost, regionalita a důslednost stávají pro návštěvníky stále důležitějšími důvody pro rozhodování. Rodina Fartekových však vždy žila těmito ideály se samozřejmostí, kterou podněcuje poloha hotelu Landhofmühle v nitru přírodního parku Raab v Burgenlandu.

Jejich odhodlání se vyplatilo. Hotel Landhofmühle se stal prvním "Hotelem idylické přírody" v Burgenlandu, a díky tomu také prvním držitelem ekoznačky. Kromě tohoto ocenění získal hotel Landhofmühle zároveň pečeť kvality AMA GENUSS REGION, která zaručuje kontrolovanou kvalitu a regionální původ.

Hotel LandhofmühleVideo o hotelu

Nejdůležitější akce

24hodinový Burgenland Extrem Tour

22. 1. 2026 – 23. 1. 2026
Oggau, Neziderské jezero

Z Oggau do Oggau. 120 kilometrů. Extrémní túra kolem Neziderského jezera a pěšky! Extrémní dobrodružství pro tělo i duši. Trasa vede jedinečnou oblastí Fertö-Neusiedler See, zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Více informací

Zámecké konzerty na zámku Halbturn

7. 5. 2026 – 24. 9. 2026
Zámek Halbturn

Během několika večerů na jaře a na podzim se setkává hudba s historií: v barokním prostředí zámku čeká na diváky pestrý program s klasickou komorní hudbou, písněmi a crossoverovými formáty – v podání renomovaných umělců.

Více informací

Slavné osobnosti

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Haydn působil 30 let jako kapelník u Esterházyů a svou tvorbou formoval vídeňský klasicismus.

Haydnův dům v Eisenstadtu

Rod Esterházyů

Esterházyové, významný šlechtický rod, charakterizovali region svým kulturním mecenášstvím a honosnými zámky.

Knížecí rod Esterházyů

Skladatel a klavírista, který se narodil v burgenlandském Raidingu, byl barvitou osobností s jedinečnou kariérou.

Erwin Moser

Muzeum Erwina Mosera v obci Gols uctívá tvůrčí odkaz autora knih pro děti zajímavou výstavou.

Erwin Moser

Regionální recepty

Panonská rybí polévka

Podle tohoto receptu chutná panonská rybí polévka jako originál od Neziderského jezera v Burgenlandu.

Na skok do panonské province!

Hovězí roštěná Esterházy

Za roštěnky Esterházy, dušený pokrm z hovězího masa, vděčíme stejnojmenné magnátské dynastii. Vyzkoušejte si tento přepychový pokrm v pohodlí vašeho domova.

Jednoduchý recept najdete tady!

Jedinečná místa k pobytu

Scheiblhofer

Kellerstöckl

Hrad Bernstein

Taubenkobel

Gut Purbach

Nils

Die Träumerei

Ratschen

Vila Vita Pannonia

Tip na ochranu klimatu

Jak můžeme sladit ochranu klimatu se zimní dovolenou?

  • 1) Vyberte si udržitelná lyžařská střediska.

  • 2) Rezervujte si ubytování v ekologicky certifikovaných hotelech.

  • 3) Užijte si zimní dovolenou na ekologické farmě.

  • 4) Naplánujte si cestu vlakem.

  • 5) V lyžařském středisku využívejte udržitelnou dopravu.

  • 6) Půjčte si lyžařské vybavení (s ekologickými standardy).

  • 7) Zůstávejte na sjezdovce! Příroda vám poděkuje.

  • 8) Vychutnejte si regionální, sezónní a ekologické potraviny.

  • 9) Vyzkoušejte i poklidné zimní aktivity.

Cestujte udržitelně
Co dalšího o Burgenlandu stojí za to vědět

Vinařské speciality z jižního Burgenlandu

Jemně růžová, třešňově červená nebo světle žlutá: odrůda Uhudler má různé barvy, je součástí identity a kulinářské tradice v jižním Burgenlandu a pěstuje se na 300 hektarech. Její vůně připomíná lesní plody, maliny a jahody.

Ovocné víno pochází původně z amerických hroznů (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), je vysoce odolné proti škůdcům a plísňovým chorobám a je vyráběno jako čistě přírodní produkt. Uhudler dosahuje své pitné zralosti po 2–10 letech s obsahem alkoholu 10 až 12 %.

Pěstování Uhudleru bylo až do 90. let zakázáno – skepse vůči přímo plodícím odrůdám však byla vyvrácena. Od té doby je pěstování Uhudleru v Burgenlandu povoleno.

Nejčastější dotazy

Burgenland se stal oficiálně součástí Rakouska 4. října 1921.

Do roku 1918 byl dnešní Burgenland součástí uherské části rakousko-uherské monarchie. Po rozpadu Rakouska-Uherska na konci první světové války byla příslušnost území stanovena Saintgermainskou smlouvou v roce 1919. Ta určila, že oblast, tehdy známá jako "Deutsch-Westungarn", má být začleněna do Rakouské republiky. Skutečné začlenění Burgenlandu do Rakouska se však protáhlo až do přelomu let 1921/22, kdy se nakonec stal součástí Rakouska jakožto samostatná a zrovnoprávněná spolková země.

  • Neziderské jezero – jedno z největších stepních jezer v Evropě. Národní park je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO díky své jedinečné flóře a fauně.

  • Kultura – Burgenland má bohatou historii a kulturu, najdete v něm nespočet hradů a zámků a je dějištěm mnoha kulturních akcí a festivalů.

  • Díky mírnému kontinentálnímu podnebí je region ideální pro pěstování vína a patří k předním vinařským oblastem v Rakousku.

S kartou Burgenland Card můžete po dobu svého pobytu využívat mnoho bezplatných služeb a uplatnit slevy na vybrané aktivity. Burgenland Card získáte při přenocování v některém z burgenlandských partnerských ubytování.

V Burgenlandu, známém svou bohatou historií a kulturou, najdete mnoho hradů a zámků rozesetých po celé spolkové zemi. Přesný počet sice není znám, ale často se uvádí, že jich je přibližně 100 až 120. Tyto historické památky se svou podobou značně liší, od dobře zachovalých pevností až po romantické zříceniny. Zastupují širokou škálu architektonických stylů a historických období. Mezi nejznámější patří hrady Forchtenstein, Bernstein, Friedensburg Schlaining, Güssing nebo Lockenhaus. Dodnes hrají důležitou roli v regionální historii Burgenlandu.

Burgenland se v dobách, kdy byl ještě součástí Uherska v rámci Rakousko-uherské monarchie, nazýval "Deutsch-Westungarn".

Ano, v Burgenlandu se nacházejí dvě malá lyžařská střediska ideální pro rodiny, které s lyžováním teprve začínají – lyžařský areál Rettenbach a lyžařský areál Kukmirn / Zellenberg.

V Rakousku funguje celkem 40 termálních lázní, kde si můžete užít proudy, bublání vody nebo páru.

Termální voda obsahuje minerální látky a stopové prvky v různém složení, které mají zdraví prospěšné účinky – například sůl, síru, vápník, hořčík, jód a selen. Dalším termálním účinkem léčivých vod je svalová relaxace. Teplo podporuje krevní oběh a uvolňuje tělo.

Koupaliště se může nazývat termálními lázněmi pouze v případě, že má vlastní pramen a podzemní vodu s výchozí teplotou vyšší než 20 °C.

Doporučuje se nepřekračovat dobu koupání 15 až 20 minut. Nejlepší je vždy dodržovat pokyny týkající se doby a účinků, které vám sdělí přímo ve vybraných lázních.

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