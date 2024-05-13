Zimní dovolená v Burgenlandu
Zimní dovolená plná relaxace v termálních lázní a krásné přírodě
Introduction
Wellness a termální lázně: rozmanité a plné pohody
Léčivá síla vody, která se využívá v termálních lázních, má v Burgenlandu dlouhou tradici. Milovníci wellness si mohou vybrat ze široké nabídky lázní a různých typů vody. Voda s obsahem síry, kterou mají např. v termálních lázních Allegria Resort Therme Stegersbach, posiluje imunitní systém, slaná koupel v lázních St. Martins Therme má zklidňující a relaxační účinky. Její účinnost byla dokonce vědecky prokázána.
Páry a individuální hosté toužící po klidu mají přirozeně jiné představy o zimním relaxačním pobytu v termálních lázních než rodiny nebo skupiny vyrážející do sauny. Termální lázně v Burgenlandu nabízejí služby šité na míru a rozmanité nabídky. Ať už je v popředí zájem o zdraví, kondici a sport, nebo o odpočinek, požitky a hýčkání, v burgenlandských termálních lázních se vaše energie v příjemně teplé vodě znovu probudí – ideálně po dlouhé zimní procházce nebo kolečku na bruslích.
Burgenland Card: vstupy zdarma a výhodné slevy
Umění, kultura a zážitky pro celou rodinu – Burgenland Card je vaší vstupenkou k těm nejlepším zážitkům v regionu.
Události v Burgenlandu
Tradiční i moderní události, které byste rozhodně neměli vynechat, najdete v kalendáři akcí.
Burgenland ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Nejkrásnější regiony
Severní Burgenland
Spojení přírodních krás, kulturního bohatství a kulinářských specialit činí ze severního Burgenlandu rozmanitou destinaci.
Střední Burgenland-Rosalia
Podhůří Alp, vinice odrůdy Blaufränkisch, přírodní parky i hrady a zámky tvoří jedinečný charakter tohoto regionu.
Nejkrásnější města a místa
Eisenstadt
Haydnovo domovské město propojuje dvorskou eleganci a moderní vlivy. Obklopují ho vinice a návštěvníky láká svými historickými památkami a kulturními akcemi.
Svobodné město Rust
Rust zdobí památkově chráněné barokní a renesanční fasády. Městečko je zároveň domovem největší čapí kolonie v zemi.
Mörbisch
Ať už ve dvorních uličkách, v historických podlouhlých dvorech nebo na festivalu u jezera – zde pocítíte panonský životní styl na každém rohu.
Güssing
Historický hrad obklopený vinicemi a vyhaslou sopkou se tyčí nad městem a nabízí nečekané pohledy a výhledy.
Forchtenstein
Forchtenstein v srdci přírodního parku Rosalia okouzlí návštěvníky svým hradem, sedmi dálkovými turistickými trasami a rozmanitými kulinářskými a kulturními akcemi.
Bad Sauerbrunn
Historické lázeňské město láká návštěvníky na léčivé minerální prameny, pohodové procházky po rozáriu a bohatou historii (wellness) kultury.
Hotel Landhofmühle v jižním Burgenlandu
Claudia Fartek žije udržitelností a regionalitou z přesvědčení. Manažerka hotelu Landhofmühle v burgenlandském přírodním parku Raab se udržitelností zabývá již 30 let. Proč? Protože to mělo a má smysl a logiku. V posledních letech se udržitelnost, regionalita a důslednost stávají pro návštěvníky stále důležitějšími důvody pro rozhodování. Rodina Fartekových však vždy žila těmito ideály se samozřejmostí, kterou podněcuje poloha hotelu Landhofmühle v nitru přírodního parku Raab v Burgenlandu.
Jejich odhodlání se vyplatilo. Hotel Landhofmühle se stal prvním "Hotelem idylické přírody" v Burgenlandu, a díky tomu také prvním držitelem ekoznačky. Kromě tohoto ocenění získal hotel Landhofmühle zároveň pečeť kvality AMA GENUSS REGION, která zaručuje kontrolovanou kvalitu a regionální původ.
Nejdůležitější akce
24hodinový Burgenland Extrem Tour
Z Oggau do Oggau. 120 kilometrů. Extrémní túra kolem Neziderského jezera a pěšky! Extrémní dobrodružství pro tělo i duši. Trasa vede jedinečnou oblastí Fertö-Neusiedler See, zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO.
Slavné osobnosti
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Haydn působil 30 let jako kapelník u Esterházyů a svou tvorbou formoval vídeňský klasicismus.
Rod Esterházyů
Esterházyové, významný šlechtický rod, charakterizovali region svým kulturním mecenášstvím a honosnými zámky.
Skladatel a klavírista, který se narodil v burgenlandském Raidingu, byl barvitou osobností s jedinečnou kariérou.
Regionální recepty
Panonská rybí polévka
Podle tohoto receptu chutná panonská rybí polévka jako originál od Neziderského jezera v Burgenlandu.
Jedinečná místa k pobytu
Jak můžeme sladit ochranu klimatu se zimní dovolenou?
1) Vyberte si udržitelná lyžařská střediska.
2) Rezervujte si ubytování v ekologicky certifikovaných hotelech.
3) Užijte si zimní dovolenou na ekologické farmě.
4) Naplánujte si cestu vlakem.
5) V lyžařském středisku využívejte udržitelnou dopravu.
6) Půjčte si lyžařské vybavení (s ekologickými standardy).
7) Zůstávejte na sjezdovce! Příroda vám poděkuje.
8) Vychutnejte si regionální, sezónní a ekologické potraviny.
9) Vyzkoušejte i poklidné zimní aktivity.
Vinařské speciality z jižního Burgenlandu
Jemně růžová, třešňově červená nebo světle žlutá: odrůda Uhudler má různé barvy, je součástí identity a kulinářské tradice v jižním Burgenlandu a pěstuje se na 300 hektarech. Její vůně připomíná lesní plody, maliny a jahody.
Ovocné víno pochází původně z amerických hroznů (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), je vysoce odolné proti škůdcům a plísňovým chorobám a je vyráběno jako čistě přírodní produkt. Uhudler dosahuje své pitné zralosti po 2–10 letech s obsahem alkoholu 10 až 12 %.
Pěstování Uhudleru bylo až do 90. let zakázáno – skepse vůči přímo plodícím odrůdám však byla vyvrácena. Od té doby je pěstování Uhudleru v Burgenlandu povoleno.