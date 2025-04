Neziderské jezero, které místní obyvatelé láskyplně nazývají "Kapucínské jezero", má mléčně hnědou barvu. Ale nebojte se! Jezero není v žádném případě "špinavé". Naopak: Neziderské jezero má vynikající kvalitu vody ke koupání!

Zakalení má pravděpodobnou příčinu: jedná se o stepní jezero. Typickými znaky jsou mělká pánev a silně kolísající hladina vody - v závislosti na dešti a výparu. Proto je Neziderské jezero extrémně mělké, maximální hloubka je pouhé dva metry, a to i uprostřed jezera (proto do něj nikdy neskákejte po hlavě!). Vlny čeří dno a ve vodě neustále víří suspendované látky.koneckonců dno jezera není tvořeno štěrkem, ale bahnem.

A to je celé jeho - nikterak smutné - tajemství.