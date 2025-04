Karta Wörthersee Plus Card je zdarma a obdrží ji všichni hosté v regionech Wörthersee, Klagenfurt a Střední Korutany. Tato karta nabízí po celý rok mnoho zážitků, slev a aktivit – celkem přes 200 výhod, a to již od prvního přenocování. Při pobytu na tři a více nocí získají hosté navíc bezplatný vstup do vybraných koupališť.