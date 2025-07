Rakouské Alpy

Alpská centra horolezectví

V horských vesničkách daleko od ruchu a shonu jako by se zastavil čas, a to zcela záměrně. Krása zde spočívá v tradici, originalitě a původní kultuře. Alpská atmosféra a typický horský vesnický život se zachoval až do současnosti.

Není třeba se vzdát vymožeností a pohodlí. Vždyť vaše potěšení je v horských obcích prioritou. A zda se chcete v horách věnovat dobré knize, nebo dáte přednost horolezectví, pěší turistice či jízdě na horském kole, to už je čistě jen na vás.