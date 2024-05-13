Niederösterreich
Sommerferie mellem paladser, slotte og vin
Hvad er Niederösterreich kendt for?
Østrigs største forbundsland, som ligger i den nordøstlige del af landet langs Donau, kan prale af en rig kulturarv og en betagende naturskønhed. Marker, skove, floddale og bjergtoppe - de forskelligartede landskaber giver Niederösterreich sin særprægede og charmerende karakter. Som Østrigs førende vindyrkningsregion er det hjemsted for utallige vinstuer og kældre, der ligger side om side med hundredvis af storslåede slotte, fæstninger og klostre. En levende kultur- og kunstscene giver et forfriskende twist til regionens historiske skatte.
Afslappet og fuld af smag
Hvordan kan man beskrive Lebensgefühl i Niederösterreich med bare ét ord? Smagfuld! Hver udflugt her ledsages af kulinariske lækkerier. Der er altid en hyggelig vinbar eller en af regionens elskede kroer at stoppe ved. Men stjernen i showet er vinen. De lokale værdsætter vinen og fejrer den som den "femte årstid" under Weinherbst (vinefterår), en årlig festival dedikeret til deres elskede vinmarker.
Niederösterreich Card: oplev 350 udflugtsmål gratis!
Kunst og kultur, fritidsaktiviteter for hele familien, eventyrlige verdener - med Niederösterreich Card er der meget at opleve.
Mød Niederösterreich
Bedste højdepunkter
Ture
Regioner
Donauregionen
Maleriske landskaber, værdifulde kulturskatte, udsøgte kulinariske lækkerier og fine vine - Donauregionen er et overflødighedshorn af fornøjelser.
De wienske alper
Hvor Rax-, Schneeberg- og Semmering-bjergene begynder at tabe højde, begynder landet med de 1.000 bakker: Bucklige Welt, en magisk region.
Waldviertel
Tætte skove, mystiske klipper, valmuemarker og damme danner baggrund for den uberørte naturregion i Niederösterreich.
Weinviertel
Vinranker så langt øjet rækker: Regionen med vintaverner og kældere opdages bedst på cykel eller til fods.
Wienerwald
En idyllisk skov og alligevel kun et stenkast fra metropolen Wien: Regionen med sine rustikke vinstuer inspirerede allerede Ludwig van Beethoven.
Byer og steder
Zwettl
Denne smukke bryggeriby med sine autentiske kroer og maleriske gamle bydel ligger mellem to floder.
Særlige begivenheder
Grafenegg Slot
Toner møder natur: Blandingen af et romantisk slot, gamle træer i parken og fortryllende toner - en særlig kulturel oplevelse.
Wellenklænge
Kammermusik, jazz, folkemusik og lyden af indie-scenen kan høres ved Lunzer See.
Kendte personligheder
Oskar Kokoschka: Ekspressionismens pioner
Den berømte ekspressionistiske maler blev født i Pöchlarn ved Donau og forblev altid forbundet med sit hjemland.
Egon Schiele: Mester i international modernisme
Egon Schiele, som blev født i Tulln, er bedst kendt for sine ofte bizarre portrætter og sine landskabsmalerier.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Tips til klimabeskyttelse
Respekter naturen. Bliv på de afmærkede stier, og tag dit affald med dig.
Brug bæredygtig mobilitet. Oplev den offentlige transport, eller tag cyklen.
Tag hensyn til dyrelivet. Observer dyrene på sikker afstand.
Nyd bevidst og økologisk. Vælg lokale og bæredygtige fødevarer og produkter.
Styrk biodiversiteten. Beskyttelse og bevarelse af biodiversitet er afgørende for den økologiske balance.
Pubkulturen i Niederösterreich
Niederösterreich er et kulinarisk skatkammer, hvor det at nyde god mad er en del af hverdagen. Nogle af de fineste produkter trives trods alt her: de berømte abrikoser og vin fra Wachau, valmuefrø, urter og krydderier fra Waldviertel samt vin og cider fra de regioner, der er opkaldt efter dem.
I Niederösterreich har pubkulturen en særlig plads. Uanset om det er en bykro, en landsbykro eller en fin restaurant, har omkring 200 etablissementer gjort sig fortjent til betegnelsen "kroer med pubkultur" De bevarer traditionelle retter, skaber moderne fortolkninger og laver mad med regionale ingredienser. Der er også plads til kreative ideer, innovative opskrifter og et nyt syn på den traditionelle pubkultur.
Planteglæde med bæredygtighed
I showhaven i "Arche Noah" i Waldviertel står mangfoldigheden i fuldt flor! En guidet tur gennem den idylliske udstillingshave i Schiltern afslører mange højdepunkter, og den romantiske pavillon fra det 18. århundrede er blot et af dem. Havens produkter, primært sjældne frugt- og grøntsagssorter, bliver forvandlet til lækkerier - og havekøkkenet har åbent hver sommer. Butikken tilbyder også sjældne frø og unge planter til din have eller altan.
Et godt tip til alle, der bekymrer sig om biodiversitet!