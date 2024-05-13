Niederösterreich
Sommerferie mellem paladser, slotte og vin

Kultur og natur flyder problemfrit sammen i Niederösterreich: Fra museer til vinbarer, fra slotte og borge til skove og søer.

Hvad er Niederösterreich kendt for?

Østrigs største forbundsland, som ligger i den nordøstlige del af landet langs Donau, kan prale af en rig kulturarv og en betagende naturskønhed. Marker, skove, floddale og bjergtoppe - de forskelligartede landskaber giver Niederösterreich sin særprægede og charmerende karakter. Som Østrigs førende vindyrkningsregion er det hjemsted for utallige vinstuer og kældre, der ligger side om side med hundredvis af storslåede slotte, fæstninger og klostre. En levende kultur- og kunstscene giver et forfriskende twist til regionens historiske skatte.

Afslappet og fuld af smag

Hvordan kan man beskrive Lebensgefühl i Niederösterreich med bare ét ord? Smagfuld! Hver udflugt her ledsages af kulinariske lækkerier. Der er altid en hyggelig vinbar eller en af regionens elskede kroer at stoppe ved. Men stjernen i showet er vinen. De lokale værdsætter vinen og fejrer den som den "femte årstid" under Weinherbst (vinefterår), en årlig festival dedikeret til deres elskede vinmarker.

Hurtig info om Niederösterreich
Hovedstad:St. Pölten
Område:19.180 km²
Indbyggertal:ca. 1,72 millioner (fra 2024)
Nationale parker:2
Naturparker:19
Wellness-spa:7

Niederösterreich Card: oplev 350 udflugtsmål gratis!
Kunst og kultur, fritidsaktiviteter for hele familien, eventyrlige verdener - med Niederösterreich Card er der meget at opleve.

Hvornår skal man besøge
Sæsonens højdepunkter kan findes her.

Mød Niederösterreich

Bedste højdepunkter

Semmering-jernbanen på UNESCOs verdensarvsliste

UNESCO's verdensarv Dürrenstein Wilderness Area

Verdensarvsregion Wachau

Den romerske by Carnuntum

Stift Melk - barok verdensarv i Wachau

Vandre- og vandverden Myra Falls

Den barokke juvel Schloss Hof

Aktiviteter i Niederösterreich

Ture

Rolige cykelture

Mountainbiking

Pilgrimsvandringer

Bådture

Udflugtsmål i Niederösterreich

Regioner

Donauregionen

Maleriske landskaber, værdifulde kulturskatte, udsøgte kulinariske lækkerier og fine vine - Donauregionen er et overflødighedshorn af fornøjelser.

Donauregionen

De wienske alper

Hvor Rax-, Schneeberg- og Semmering-bjergene begynder at tabe højde, begynder landet med de 1.000 bakker: Bucklige Welt, en magisk region.

Wiener Alperne

Waldviertel

Tætte skove, mystiske klipper, valmuemarker og damme danner baggrund for den uberørte naturregion i Niederösterreich.

Waldviertel

Weinviertel

Vinranker så langt øjet rækker: Regionen med vintaverner og kældere opdages bedst på cykel eller til fods.

Weinviertel

Wienerwald

En idyllisk skov og alligevel kun et stenkast fra metropolen Wien: Regionen med sine rustikke vinstuer inspirerede allerede Ludwig van Beethoven.

Wienerwald

Mostviertel

Frugtplantager i nord og 2.000 meter høje bjergtoppe som Ötscher og Hochkar i syd: En kontrast, der lover både nydelse og eventyr i lige så høj grad.

Mostviertel

Byer og steder

St. Pölten

Ung, moderne, barok: Forbundslandets hovedstad er en livlig by med skoler og shopping.

St. Pölten

Melk

Den smukke gamle bydel og barokklosteret med det berømte bibliotek er porten til Wachau.

Melk

Krems am Donau

Den kulturelle metropol har mange museer og landets fineste gastronomi.

Krems

Baden nær Wien

Den charmerende kurby med sin barokke gamle bydel var adelens sommerresidens.

Baden

Retz

Vinen føler sig hjemme i den berømte vinby med den eventyrlige vindmølle.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

Middelalderbyen med de syv tårne har en befæstet historie at fortælle.

Waidhofen

Zwettl

Denne smukke bryggeriby med sine autentiske kroer og maleriske gamle bydel ligger mellem to floder.

Zwettl

Wiener Neustadt

Nyd kaffehuskulturen efter en guidet historisk tur gennem byens centrum.

Wiener Neustadt

Særlige begivenheder

Grafenegg Slot

Grafenegg

Toner møder natur: Blandingen af et romantisk slot, gamle træer i parken og fortryllende toner - en særlig kulturel oplevelse.

Grafenegg Slot

Donau Festival Krems

Krems

Avantgardemusik og scenekunst åbner op for lydhorisonten på Donau.

Donau-festival

Wellenklænge

10.7.2026 – 25.7.2026
Lunz am See

Kammermusik, jazz, folkemusik og lyden af indie-scenen kan høres ved Lunzer See.

Wellenklænge

glatt & verkehrt Festival

10.7.2026 – 25.7.2026
Krems

Denne vigtige festival præsenterer en række musikalske genrer som f.eks. traditionel folkemusik, jazz og moderne musikformer fra hele verden.

glatt & verkehrt Festival

Kendte personligheder

Oskar Kokoschka: Ekspressionismens pioner

Den berømte ekspressionistiske maler blev født i Pöchlarn ved Donau og forblev altid forbundet med sit hjemland.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: Mester i international modernisme

Egon Schiele, som blev født i Tulln, er bedst kendt for sine ofte bizarre portrætter og sine landskabsmalerier.

Egon Schiele

Joseph Haydn: Grundlægger af wienerklassicismen

Joseph Haydn, der blev født i den lille landsby Rohrau, revolutionerede musikken med sit musikalske sprog i sonater, kvartetter og symfonier.

Joseph Haydn

Opskrifter

Marillenknödel

Hemmeligheden bag Wachauer Marillenknödel er fyldet: Den helt "sande" Marille - det østrigske ord for abrikos.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

LOISIUM Wine and Spa Hotel i Langenlois

Steigenberger Hotel & Spa i Krems

Naturhotel Molzbachhof i Kirchberg am Wechsel

Loos Haus in Payerbach

Tips til klimabeskyttelse

Hvad kan vi gøre for at beskytte biodiversiteten?

  • Respekter naturen. Bliv på de afmærkede stier, og tag dit affald med dig.

  • Brug bæredygtig mobilitet. Oplev den offentlige transport, eller tag cyklen.

  • Tag hensyn til dyrelivet. Observer dyrene på sikker afstand.

  • Nyd bevidst og økologisk. Vælg lokale og bæredygtige fødevarer og produkter.

  • Styrk biodiversiteten. Beskyttelse og bevarelse af biodiversitet er afgørende for den økologiske balance.

Bæredygtige rejser
Hvad Niederösterreich ellers har at byde på

Pubkulturen i Niederösterreich

Dette er god madlavning!

Niederösterreich er et kulinarisk skatkammer, hvor det at nyde god mad er en del af hverdagen. Nogle af de fineste produkter trives trods alt her: de berømte abrikoser og vin fra Wachau, valmuefrø, urter og krydderier fra Waldviertel samt vin og cider fra de regioner, der er opkaldt efter dem.

I Niederösterreich har pubkulturen en særlig plads. Uanset om det er en bykro, en landsbykro eller en fin restaurant, har omkring 200 etablissementer gjort sig fortjent til betegnelsen "kroer med pubkultur" De bevarer traditionelle retter, skaber moderne fortolkninger og laver mad med regionale ingredienser. Der er også plads til kreative ideer, innovative opskrifter og et nyt syn på den traditionelle pubkultur.

Pubkultur i Niederösterreich

Planteglæde med bæredygtighed

Udstillingshaven "Noahs Ark" i Schiltern

I showhaven i "Arche Noah" i Waldviertel står mangfoldigheden i fuldt flor! En guidet tur gennem den idylliske udstillingshave i Schiltern afslører mange højdepunkter, og den romantiske pavillon fra det 18. århundrede er blot et af dem. Havens produkter, primært sjældne frugt- og grøntsagssorter, bliver forvandlet til lækkerier - og havekøkkenet har åbent hver sommer. Butikken tilbyder også sjældne frø og unge planter til din have eller altan.

Et godt tip til alle, der bekymrer sig om biodiversitet!

Noahs Ark udstillingshave

FAQ

Niederösterreich er Østrigs største forbundsland og er opdelt i seks regioner, som hver især er forskellige med hensyn til beliggenhed, kultur og økonomi:

  • Weinviertel: Kendt for sine vinmarker.

  • Waldviertel: Kendetegnet ved tætte skove.

  • Mostviertel: Kendt for sine æble- og pæreplantager og produktionen af cider.

  • Industrieviertel: Niederösterreichs økonomiske hjerte med en stærk industrisektor.

  • Wiens omgivelser/Niederösterreichs centrum: Områder omkring Wien med både boliger og rekreative områder.

  • Donau-March-Thaya-vådområder: Flodlandskaber langs Donau og floderne March og Thaya.

Som Østrigs største forbundsland med hovedstaden St. Pölten ligger Niederösterreich i nordøst langs Donau - en region, der er rig på kulturarv og naturskønhed! De alpine, pannoniske og nord- og sydeuropæiske påvirkninger smelter landskabet sammen til en harmonisk helhed. Landbrugsjord, skove, floddale og bjergtoppe - disse kontrasterende træk giver Niederösterreich sin unikke karakter. Som Østrigs førende vindyrkningsregion er det hjemsted for hyggelige "Heurige"-vinkroer sammen med storslåede slotte, fæstninger og klostre. En levende kultur- og kunstscene tilfører frisk energi til den historiske charme.

Niederösterreich kan prale af tre UNESCO-verdensarvssteder:

  • Semmering-jernbanen: Den over 160 år gamle Semmering-jernbane kører regelmæssigt på det 41 kilometer lange spor fra Gloggnitz til Mürzzuschlag. I 1854 blev den verdens første bjergbane, og i 1998 blev den optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

  • Dürrenstein-Lassingtal vildmarksområde: Som den største tilbageværende urskov i Alperne har dette vildmarksområde været anerkendt som UNESCO-verdensnaturarv siden 2017. De beskyttede skove bidrager sammen med forskellige arter af dyreliv, planter og svampe til bevarelsen af økosystemer.

  • Wachau: Wachau er en af verdens smukkeste floddale og vindyrkningsregioner og blev første gang dokumenteret for over 1.200 år siden. Den har haft økonomisk betydning siden den tidlige middelalder og er stadig en af Niederösterreichs vigtigste regioner i dag.

Niederösterreichs rige historie og strategiske beliggenhed har ført til opførelsen af adskillige slotte og fæstninger gennem århundrederne. De tjente ikke kun som militære fæstninger, men også som boliger, administrative centre og magtsymboler. I dag står mange af dem som ikoner for Niederösterreichs kulturarv og identitet.

Niederösterreich blev første gang nævnt i 996 e.Kr. som "Ostarrîchi" og nåede sin største udstrækning som ærkehertugdømmet Østrig under Enns et par århundreder senere. Det blev til sidst navngivet "Niederösterreich" for at skelne det fra "Oberösterreich" baseret på den geografiske placering af de to regioner. I 1920 blev Niederösterreich anerkendt som et selvstændigt forbundsland (uden Wien).

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig