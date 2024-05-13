Kultur og natur flyder problemfrit sammen i Niederösterreich: Fra museer til vinbarer, fra slotte og borge til skove og søer.

Hvad er Niederösterreich kendt for?

Østrigs største forbundsland, som ligger i den nordøstlige del af landet langs Donau, kan prale af en rig kulturarv og en betagende naturskønhed. Marker, skove, floddale og bjergtoppe - de forskelligartede landskaber giver Niederösterreich sin særprægede og charmerende karakter. Som Østrigs førende vindyrkningsregion er det hjemsted for utallige vinstuer og kældre, der ligger side om side med hundredvis af storslåede slotte, fæstninger og klostre. En levende kultur- og kunstscene giver et forfriskende twist til regionens historiske skatte.

Afslappet og fuld af smag

Hvordan kan man beskrive Lebensgefühl i Niederösterreich med bare ét ord? Smagfuld! Hver udflugt her ledsages af kulinariske lækkerier. Der er altid en hyggelig vinbar eller en af regionens elskede kroer at stoppe ved. Men stjernen i showet er vinen. De lokale værdsætter vinen og fejrer den som den "femte årstid" under Weinherbst (vinefterår), en årlig festival dedikeret til deres elskede vinmarker.