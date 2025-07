Hvis du er i humør til rigtig mange kilometer pister, er de østrigske skisportssteder det perfekte sted for dig.

Østrigs største skisportssteder er en fin samling af vintersportsregioner, der alle spiller deres rolle i et fantastisk alpepanorama, pistekvalitet, moderne liftinfrastruktur og velholdt hyttemagi.

Med 300 kilometer pister ligger Arlberg-regionen i Vorarlberg i toppen af ranglisten over de største skisportssteder i Østrig - og er også et af de fem største i verden. Her kan man forvente vintersport, når det er bedst. Ischgl i Tyrol glæder sig desuden over pister, der er op til 11 kilometer lange, og som takket være beliggenheden på næsten 3.000 moh. er tilgængelige indtil begyndelsen af maj. Og så præsenterer vi dig for yderligere syv skisportssteder, hvor du kan finde alt, hvad dit vintersportshjerte begærer: fra brede pister til til superstejle nedkørsler, fra funslopes og cross parks til officielle freeride-områder.