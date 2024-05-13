16 skisportssteder i Østrig med snegaranti
Nogle skisportssteder i Østrig anses for at være mere snesikre end andre på grund af deres geografiske placering og højde. Er vejrbetingelserne gode, kan du nyde uafbrudt skisport hele vinteren. Ud over perfekt præparerede pister til begyndere og øvede skiløbere tilbyder disse skiområder også fantastiske muligheder for aktiviteter uden for pisten:
Langrend giver en imponerende udsigt over det snedækkede bjergpanorama, en kælketur gennem skoven er garant for lyden af børnelatter, og en vintervandring er den perfekte måde at nyde kvalitetstid sammen på. Disse 16 snesikre skisportssteder opfylder vinterdrømme.
Großglockner Heiligenblut
Skiområdet ligger i den øverste ende af Mölltal i Kärnten. Det byder på 55 kilometer varierede pister, som er ideelle for familier. Den imponerende udsigt over Østrigs højeste bjerg, Großglockner, er altid i syne.
Dachstein Krippenstein
Dachstein Krippenstein imponerer om vinteren med moderne lifter, en 11 kilometer lang dalnedkørsel, en fantastisk 360-graders panoramaudsigt over Salzkammergut, hyggelige hytter og mange sportsmuligheder. Regionen er også et hot spot for freeridere.
Gastein
Gasteinertal i SalzburgerLand består af i alt fire sammenhængende skiområder - med pister for dem med kun en smule erfaring, men også for rigtige eksperter. Takket være den topmoderne lift Schlossalmbahn kan alle være i centrum af skiområdet på ingen tid.
Hochkar
Det højeste og mest snedækkede skiområde i præalperne i Niederösterreich: Takket være det højalpine klima er Hochkar et af de mest populære skiområder. Med 8 lifter, 27 pister, et børneområde og et freeridecenter byder det på ren skiløbsglæde. En fantastisk panoramaudsigt kan nydes fra Hochkars top i 1.808 meters højde.
Ski Arlberg
Skiløb på Arlberg i Tyrol tager din vintersportsoplevelse til nye højder - bogstaveligt talt. Skiområdet imponerer med sin størrelse, hyggelige hytter at stoppe ved og ultramoderne infrastruktur.
Turracher Höhe
Skiløb, langrend og vintervandringer helt til efter påske: Den geografiske placering og højden gør det muligt her! Højsletten på grænsen mellem Kärnten og Steiermark er et mekka for vintersportsentusiaster.
Die Tauplitz / Bad Mitterndorf
Tauplitz er det største enkeltstående skiområde i Steiermark, i Ausseerland-Salzkammergut, i hjertet af Østrig. Takket være den fordelagtige beliggenhed anses de 43 kilometer pister i Tauplitz for at være et af de mest snesikre områder i Alperne.
Hauser Kaibling
Et af de største skiområder i Østrig med direkte adgang til skiområdet Schladming-Dachstein. Som en del af Schladmings 4-bjerge-skiområde i den steiriske Enns-dal er Hauser Kaibling-skiområdet forbundet med Planai og Hochwurzen.
Wildkogel Arena
Et snedækket vinterlandskab, et familievenligt og snesikkert skiområde plus verdens længste oplyste kælkebakke. Wildkogel Arena er smukt beliggende mellem Hohe Tauern Nationalpark og Kitzbühel Alperne.
Obertauern
Lav dine første spor i puddersneen i et af Østrigs største skiområder. 100 kilometer fantastiske pister midt i de fantastiske bjerge i SalzburgerLand.
Zillertal Arena
Sjov på pisterne, rustikke hytter, perfekte solrige pister, drømmende sidedale: Skiløbere og snowboardere finder alt, hvad de har brug for til deres vinterferie i Zillertal i Tyrol.
Ischgl
Skisportsstedet tårner sig op over Ischgl i Paznaun-dalen og strækker sig op til 2.872 meter over havets overflade. Uanset om det er snowboarding eller skiløb, funparks eller freeride-områder - Ischgl er et hotspot for alle vintersportsentusiaster.
Serfaus-Fiss-Ladis
Tyrols største skiområde ved foden af Samnaun-gruppen er et skatkammer med mange farverige højdepunkter for familier, aktive mennesker og feinschmeckere.
Kühtai
Brede pister, fantastiske pister med uberørt sne, mange hytter og barer kendetegner skiområdet i Stubai Alperne.
Tip: Mange af de 47 kilometer pister fører lige forbi hotellets dør.
Obergurgl-Hochgurgl
Et af de mest snesikre skisportssteder i Alperne troner i den yderste ende af Ötztal. Obergurgl-Hochgurgl kan beskrives med solrige pister og moderne bjerglifte. Vintersportsentusiaster kan nyde en lang skisæson her helt indtil april.
Silvretta-Montafon
I skiområdet i Vorarlbergs alper finder vinterferiegæster ideelle forhold på 140 kilometer pister og 70 freerideruter. Halvdelen af pisterne i Silvretta-Montafon ligger over 2.000 meter over havets overflade.