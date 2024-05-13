Berømte personligheder fra Østrig

Det er meget inspirerende at udforske livet og arbejdet af mennesker, der har skabt noget betydningsfuldt. Der er mange interessante steder og lokaliteter i Østrig.

Gennem historien har Østrig skabt adskillige personligheder, som har sat uforglemmelige spor inden for kunst, musik, litteratur og politik. Kejserinde Elisabeths liv fortsætter med at fascinere besøgende den dag i dag - og kan spores på Schloss Schönbrunn og andre steder. Habsburgerne formede de europæiske begivenheder i århundreder, og deres historie vækkes til live på Kunsthistorisches Museum og Hofburg.

Musikalske genier som Mozart, Schubert, Liszt og Bruckner ændrede musikhistorien - deres værker kan høres i mange andre kulturcentre. Inden for kunst gjorde Gustav Klimt, Egon Schiele og Friedensreich Hundertwasser indtryk, som man kan se på Belvedere og Leopold Museum. Og litterære storheder som Thomas Bernhard og Peter Rosegger efterlod dybe indsigter i den østrigske sjæl, hver på deres måde.