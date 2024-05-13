Trin 2

Kom i mellemtiden mel og en knivspids salt i en stor skål, og bland det sammen. Tilsæt gærblandingen, smør og æg, og ælt det hele til en glat dej ved hjælp af dejkrogen på en håndmikser. Alternativt kan du drysse lidt mel ud på bordet og arbejde dejen igennem i hånden. Læg derefter dejen i en skål, der er drysset med lidt mel, dæk den til med et viskestykke, og lad den hæve ved stuetemperatur i 1 time.