Påskereder
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
Med nogle få ingredienser og et par enkle trin kan du fremtrylle din egen påskerede ("Osterkranz").
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 45 min.
- 6 Stück
Rør honning og gær ud i mælken, indtil gæren er helt opløst. Lad det hvile, indtil der dannes små bobler.
Kom i mellemtiden mel og en knivspids salt i en stor skål, og bland det sammen. Tilsæt gærblandingen, smør og æg, og ælt det hele til en glat dej ved hjælp af dejkrogen på en håndmikser. Alternativt kan du drysse lidt mel ud på bordet og arbejde dejen igennem i hånden. Læg derefter dejen i en skål, der er drysset med lidt mel, dæk den til med et viskestykke, og lad den hæve ved stuetemperatur i 1 time.
Efter hvilefasen forvarmes ovnen til 180 °C.
Drys mel på bordet og del dejen i 6 lige store dele. Rul dejklumperne ud til ca. 25 cm lange pølser og skær dem igennem 2 gange på den lange led, så du får 3 slanger. Flet dem sammen og klem forsigtigt enderne sammen med fingrene, så du får en redeformet fletning.
Pensl rederne med lidt mælk, før de bages.
Bages ved samme temperatur i ca. 25-30 minutter, til de er gyldenbrune.
Lad dem køle af efter bagning. Læg et påskeæg i midten inden servering, og nyd dem med smør og marmelade til.