Herbal Lab: Naturwerkstatt & Kräuter-Wissen

Mix it, shake it, taste it: Gemeinsam mit Kräuterexpertin und Bergwanderführerin Maria Bachmann aus dem Kufsteinerland in Tirol wird gerührt, gemischt und ausprobiert. Euch erwarten Rezepte, um zu jeder Jahreszeit von der Wirkung der Kräuter zu profitieren. Dazu gibt es einen kleinen Apéro: Alpine Köstlichkeiten wie frisches Brot mit selbstgemachter Kräuterbutter, Kräutertropfen sowie alkoholische und alkoholfreie Kräuter-Spritzer, verfeinert mit dem frisch hergestellten Oxymel.

Marias Zuhause ist das Kufsteinerland. Die Region steht für echte Tiroler Kultur, natürliche Kraft und genussvolle Einfachheit.

17. September 2026 // 19 bis 21 Uhr // 45 CHF pro Person

Ort: Hauenstein Stadt-Gartencenter Zürich, Winterthurerstrasse 709, 8051 Zürich