FeelAustria Days
Programm am Donnerstag, 17.09.2026
Einleitung
Gemeinsam mit Künstlerinnen am Pinsel und Mörser sowie Winzern aus Österreich lernt ihr Österreich auf der Leinwand und im Glas kennen.
Oder möchtet ihr lieber mit zwei jungen Autor:innen philosophieren? Unten findet ihr das Programm des Tages.
Alle Events am Donnerstag auf einen BlickUnten findet ihr nähere Beschreibungen zu den Events, die am Donnerstag der FeelAustria Days stattfinden. Eure Plätze könnt ihr auf den Seiten der Locations und Veranstalter:innen buchen. Wir haben sie direkt für euch verlinkt. Wir freuen uns auf euch!
Herbal Lab: Naturwerkstatt mit Maria Bachmann
Mix it, shake it, taste it: Um 19 Uhr werden gemeinsam mit Kräuterexpertin und Bergwanderführerin Maria Bachmann aus Tirol Beauty- und Genuss-Rezepte ausprobiert.
Lesung & Gespräch mit Katherina Braschel und Elias Hirschl
Zwischen Lesung und Gespräch entsteht ein Abend über die Kraft von Worten: Braschel und Hirschl geben Einblick in ihre Welten der Sprache und Bücher.
Burgenland & Steiermark: Weinverkostung im Baur au Lac Vins
Vom Neusiedler See bis in die Südsteiermark: Die Weinverkostung mit zwei Winzern vor Ort vereint zwei der spannendsten Weinregionen Österreichs an einem Abend. Ohne Reservierung.
Guided Painting: Klimts farbenfrohes Blumenfeld
Bei diesem Event tauchen wir ein in die farbenprächtige Welt von Gustav Klimt und malen ein von ihm inspiriertes Blumenfeld voller Leuchtkraft und Lebensfreude.
Ausstellung & Vernissage von Comic-Künstlerin Astrid Langer
Ihre Werke sind jung, unkonventionell und voller Charaktere, die einem noch lange im Kopf bleiben. Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, Zeichenkurs mit Astrid am Samstag um 12 Uhr und die Vernissage am Samstag um 15 Uhr.
Herbal Lab: Naturwerkstatt & Kräuter-Wissen
Mix it, shake it, taste it: Gemeinsam mit Kräuterexpertin und Bergwanderführerin Maria Bachmann aus dem Kufsteinerland in Tirol wird gerührt, gemischt und ausprobiert. Euch erwarten Rezepte, um zu jeder Jahreszeit von der Wirkung der Kräuter zu profitieren. Dazu gibt es einen kleinen Apéro: Alpine Köstlichkeiten wie frisches Brot mit selbstgemachter Kräuterbutter, Kräutertropfen sowie alkoholische und alkoholfreie Kräuter-Spritzer, verfeinert mit dem frisch hergestellten Oxymel.
Marias Zuhause ist das Kufsteinerland. Die Region steht für echte Tiroler Kultur, natürliche Kraft und genussvolle Einfachheit.
17. September 2026 // 19 bis 21 Uhr // 45 CHF pro Person
Ort: Hauenstein Stadt-Gartencenter Zürich, Winterthurerstrasse 709, 8051 Zürich
Lesung & Gespräch mit Katherina Braschel und Elias Hirschl
Worte können erinnern, verschweigen, benennen oder verändern. Gemeinsam mit Katherina Braschel und Elias Hirschl gehen wir der Frage nach, wie Sprache Wirklichkeit formt – und wie Literatur neue Perspektiven eröffnet.
In ihrem Debütroman Heim holen setzt sich die Salzburgerin Katherina Braschel mit Erinnerung, Familiengeschichte sowie Fragen nach Schuld, Verantwortung und Zugehörigkeit auseinander. Elias Hirschl widmet sich in seinem aktuellen Roman Schleifen der Macht der Sprache und erkundet mit Witz und Scharfsinn, wie sie unsere Wahrnehmung der Welt prägt.
Die Veranstaltung wird vom Österreichischen Kulturforum Bern unterstützt.
17. September 2026 // 19.30 Uhr // 25 CHF pro Person
Ort: Buchhandlung im Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich
Weinverkostung mit den Weingütern Salzl & Polz
Vom Neusiedler See bis in die Südsteiermark: Diese Weinverkostung vereint zwei der spannendsten Weinregionen Österreichs an einem Abend und zeigt, wie vielfältig österreichischer Wein schmecken kann. Gemeinsam mit den Weingütern Salzl und Polz entdeckt ihr die unterschiedlichen Charaktere zweier Regionen, die beide für höchste Qualität, gelebte Weinkultur und starke Persönlichkeiten stehen.
Österreich gehört zu den spannendsten Weinländern Europas. Die Vielfalt seiner Regionen, Rebsorten und Terroirs macht jede Verkostung zu einer Reise. An diesem Abend kannst du gleich zwei davon kennenlernen – Glas für Glas, Schluck für Schluck.
17. September 2026 // 17 bis 20 Uhr // freier Eintritt
Ort: Baur au Lac Vins - Filiale Hotel, Börsenstrasse 27, 8001 Zürich
Guided Painting: Klimts farbenfrohes Blumenbeet
Bei diesem Event taucht ihr ein in die farbenprächtige Welt von Gustav Klimt und malt ein von ihm inspiriertes Blumenbeet voller Leuchtkraft, Lebensfreude und sommerlicher Fülle. Klimt liebte die Kunst, das Leben und die Schönheit der Natur: Seine berühmten Blumenlandschaften zeigen eine Welt voller Farben, Details und kleiner Wunder, die zum Verweilen einladen.
Beim Guided Painting erfahrt ihr mehr über Klimts Leben und Werk, lasst euch von seinen floralen Meisterwerken inspirieren und erschafft ein eigenes Kunstwerk – Schritt für Schritt und ganz ohne Vorkenntnisse. Du hast aber seit der Primar nicht mehr gemalt? Kein Problem! PaintEvents-Kurse sind für jedes Level gedacht.
17. September 2026 // 18 Uhr // 69 CHF pro Person
Ort: PaintLounge, Limmatstrasse 73, 8005 Zürich
Comic-Künstlerin Astrid Langer
Astrid Langer wurde in Klagenfurt geboren und lebt bis heute in Kärnten. Ihre Kunst lebt vom genauen Hinschauen, vom Zuspitzen und Reduzieren – und von einer grossen Portion Selbstironie. Ob Malerei, Zeichnung oder Comic: Astrid erzählt Geschichten.
Bei einem Glas österreichischem Wein und inspirierenden Gesprächen erleben wir Astrid und ihre Kunst live bei der Vernissage am Samstag, 19. September 2026, in der Photobastei. Astrid Langers Kunst ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – neugierig, offen und mit einem Augenzwinkern.
Ausstellung: 16. bis 23. September 2026 // freier Eintritt
How to Scribble mit Astrid: 19. September 2026 // 12 bis 15 Uhr // 15 CHF
Vernissage mit österreichischem Sekt und Jause: 19. September 2026 // 15 bis 16 Uhr // freier Eintritt
Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Bitte die Öffnungszeiten der Photobastei beachten.
Noch mehr österreichische Kulinarik in Zürich
Melange & Apfelstrudel am Bellevue
Mit Seeblick Melange, Weissen Spritzer und Apfelstrudel geniessen im ODEON Zürich - echtes Wiener-Kaffeehaus-Ambiente.
Kaiserschmarrn & Backhendl in Alt-Züri
Im Restaurant Wilder Kaiser Wienzeile warten die Klassiker der österreichischen Küche auf Genussmenschen.
Originale Knödl im Langstrassenquartier
Gemütliches Knödl-Restaurant mit hausgemachter Küche und herzlichem Service. Freitag & Samstag: Knödl-Kochkurse.
Österreich lesenVom 16. bis zum 20. September: In diesen Zürcher Buchhandlungen findet ihr immer, aber besonders auch während der FeelAustria Days lesenswerte Literatur über Österreich und von österreichischen Autor:innen. Schaut vorbei und besorgt euch eure nächste Ferienlektüre!
An fünf Tagen ganz viel Österreich erleben
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