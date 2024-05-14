Österreichs Bundesländer
Neun Regionen, unzählige Perspektiven: Österreichs Vielfalt aus Natur, Kultur und Genuss
Einleitung
Österreichs neun Bundesländer vereinen beeindruckende Gegensätze: Alpine Bergwelten und sanfte Hügellandschaften, lebendige Städte und ruhige Naturplätze, traditionsreiche Kultur und moderne Lebensart. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Charakter – gemeinsam zeigen sie die Vielfalt Österreichs als Urlaubsland:
Im Osten verführt das Burgenland mit Wein, sanften Hügeln und großem Blick über den Neusiedler See. Kärnten mischt Berge und klare Seen zu einem Freizeit‑Spielplatz für Familien- und Aktivurlaub. Niederösterreich begeistert mit Weingärten, Donauauen und geschichtsträchtigen Orten. Oberösterreich verbindet Seen, Hügel und seine lebendige Hauptstadt Linz perfekt für Natur‑ und Kulturerlebnisse. Im SalzburgerLand treffen Tradition auf Alpenpanorama. Die Steiermark lockt mit Wald, Wein und Genussmomenten. Tirol lässt Bergsport‑Herzen höherschlagen, Vorarlberg überrascht mit alpiner Leichtigkeit und moderner Holzarchitektur. Und Wien schließlich pulsiert als Kultur‑ und Kulinarikmetropole. In jedem Bundesland erlebt ihr Facetten von Natur, Kultur, Sport und Genuss – authentisch und einladend zu jeder Art von Urlaub.
Österreichs 9 BundesländerWandern in den Alpen, Sommerurlaub am See, kulturelle Highlights in den Städten. Natur, Kultur, Kulinarik, Wellness sowie Bewegung und Erholung verbinden sich zu Erlebnissen voller Lebensgefühl. Ideal für Familien, Sportfans und alle, die Neues entdecken wollen.
Österreichs Städte, Kultur und SehenswürdigkeitenGenießt eure Entdeckungstouren in Österreichs Städten mit all den kostbaren Sehenswürdigkeiten – historische Plätze, Schlösser, Museen und moderne Architektur. Jede Hauptstadt mit eigenem Rhythmus und Atmosphäre – spürbar in Kultur-Hotspots, Vierteln und Cafés.
Aktivurlaub in Österreich
Ob im Wasser, im Wald oder in den Bergen – in Österreich ist immer die richtige Zeit, um aktiv zu sein. Hier bietet die Natur eine Fülle von dem, was buchstäblich bewegt. Aktivsein heißt: Raus in die Natur und den Körper spüren!
Über sanfte Wanderwege und Almen, durch Wälder und entlang glasklarer Flüsse und Seen öffnet die Landschaft Raum für viele Varianten von Aktivurlaub: Wanderungen, Radtouren mit dem Mountainbike, Yoga in den Alpen oder Urlaub am Wasser – imposante Berge und saubere Badeseen werden zum Spielfeld für Familien wie Abenteuerlustige, für Erholungssuchende wie Sportfreaks. Ob aktiv oder naturverbunden unterwegs: Herzlichkeit und Gastfreundschaft begleiten die Urlaubstage. In Österreichs Natur finden alle ihren Raum für Bewegung und Erholung.
Essen und Trinken in den BundesländernIn den Alpen, auf Almen, an Seen, entlang der Donau, in Wäldern und den Weinbergen sind Menschen mit einer Mission am Werk: wertvolle Produkte zu veredeln. Entdeckt, wie die Verbindung von Geschmack und Natur auf dem Teller schmeckt und erlebt die Originale Österreichs.
Was bedeutet „nachhaltig reisen“?
Wer zuhause das eigene Wohlgefühl und Verantwortung für die Umwelt unter einen Hut bringt, will naturgemäß auch nachhaltig reisen. Grüner Urlaub bedeutet, inspiriert zu werden und Schönes zu erleben – und dabei Rücksicht zu nehmen auf die Natur, den Klimaschutz und auf ein gutes Miteinander mit den Menschen, die in der Urlaubsregion leben:
Natur
Wer nachhaltig reist, begegnet der intakten Natur und den gepflegten Kulturlandschaften mit Respekt und Verantwortung.
Unterkünfte und Mobilität
Wer nachhaltig reist, wählt Unterkünfte mit Nachhaltigkeitszertifikat und sanfte Mobilität.
Sozio-kulturelle Nachhaltigkeit
Wer nachhaltig reist, ist offen für gegenseitiges Verständnis und kann auf Barrierefreiheit und kulturelle Inklusion zählen.