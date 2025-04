Viel Bewegung und Schlaf, bewusster Genuss, weniger Stress – und neue Technologien: Wohlbefinden wird ab sofort neu gedacht.

Die Lebenserwartung steigt. Und damit das Interesse an der Frage: Wie schaffen wir es, gesund zu altern? Die Wissenschaft sucht nach Antworten und hat bereits einen Namen für den Trend: Longevity. Es geht nicht um das Versprechen auf ein längeres Leben – vielmehr um eine ganzheitliche Perspektive, Vitalität und Wohlbefinden im Alter zu fördern. Dabei könnten moderne Technologien und wissenschaftliche Erkenntnisse als Teil eines bewussten Gesundheitsansatzes genutzt werden.

Immer mehr Hotels in Österreich integrieren diesen fundierten Ansatz in ihr Wellness-Angebot. Sie setzen auf präventive Maßnahmen und helfen, bewusster mit der Gesundheit umzugehen. Das Altern aufzuhalten, ist nicht möglich. Aber die Lebensqualität in jeder Phase bestmöglich zu fördern, ist der Plan von Longevity.

Vor jeder Anwendung haltet Rücksprache mit eurem Arzt oder eurer Ärztin!