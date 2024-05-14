Bunte Häuserzeile am Innufer in Innsbruck, schneebedeckte Berge im Hintergrund.
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Innsbruck im Winter
Ski, Kultur und Bergpanorama pur

Zum Sommerurlaub
Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert – natürlich auch im Winter.

Die Innsbrucker Altstadt versprüht mit ihren mittelalterlichen Gassen und Gebäuden einen besonderen Charme – verstärkt durch die stimmungsvolle Beleuchtung und den Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln, der von den Adventmärkten kommt. 

Innsbruck ist ein Ort, an dem Geschichte lebt – wie das Goldene Dachl, das mit seinen 2.657 vergoldeten Kupferschindeln über der Herzog-Friedrich-Straße strahlt. Die Stadt ist auch Schauplatz für winterliche Großereignisse wie die Vierschanzentournee, die jedes Jahr Fans aus aller Welt anziehen. 

Auch Kunst und Kultur sind präsent: Schloss Ambras, mit seinen Kassettendecken und Werken von Rubens und Velázquez, bietet Ruhe in der Winterlandschaft. Der barocke Glanz der Hofburg, umgeben von modernem Leben, machen die Tiroler Landeshauptstadt zu einem Ort, der Vergangenheit und Gegenwart auf magische Weise vereint.  

Fakten zu Innsbruck
Einwohner:innen: ca. 132.200 (Stand 2024)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Tirol
Fläche: 104,81 km²
Seehöhe: 574 m
Aussichtspunkt: Top of Innsbruck 2.334 m
Hausberg:Patscherkofel – Aussichtsberg und Wandergebiet

Die Innsbruck Card – gültig für 24, 48 oder 72 Stunden – umfasst den Eintritt zu 22 Museen und Sehenswürdigkeiten sowie freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Innsbruck im Winter aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Bergisel-Schanze: Geplant von Stararchitektin Zaha Hadid

Alpenzoo: Europas höchstgelegener Themen-Tierpark

Top of Innsbruck: Mit der Nordkettenbahn hinauf auf 2.300 m

Kaiserliche Hofkirche: Grabmal von Kaiser Maximilian I

Maria-Theresien-Straße: Flanieren mit Bergpanorama

Goldenes Dachl: Das funkelnde Wahrzeichen von Innsbruck

Schloss Ambras: Das erste Museum der Welt

Kaiserliche Hofburg: Prunkräume, Kapelle und Wappenturm

Winter-Aktivitäten in und um Innsbruck

Die schönsten Touren

Themenführungen: Kulturelle und kulinarische Touren

Spaziergänge: In der Altstadt und rund um Innsbruck

Architektour: Hungerburgbahn, Bergisel-Sprungschanze

Altstadtführung: Bunte Vielfalt an den Häuserfassaden

Nachtwächterführung: Geschichten aus dem Alltagsleben

Ausflüge im winterlichen Innsbruck

Besondere Events

Christkindlmarkt Altstadt

November – Dezember
Altstadt, Innsbruck

Mit seinen 64 liebevoll gestalteten Ständen und einem 20 Meter hohen Naturchristbaum bietet der Markt eine einzigartige Atmosphäre und lässt die historische Altstadt in weihnachtlichem Licht erstrahlen.

Mehr lesen

Essen und Trinken in Innsbruck

Restaurant Oniriq: kreativ, modern, 4 Hauben

Restaurant Café Arkadenhof: In der Innenstadt mit Innenhof

Restaurant, Bar Sitzwohl: Chic, puristisch, 2 Hauben

Restaurant Goldener Adler: Tiroler Küche in der Altstadt

Restaurant Bergisel SKY: Im Sprungturm der Bergisel-Schanze

Café, Restaurant Lichtblick: Mit Rooftop Bar und Bergblick

Regionale Rezepte

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Tiroler Knödel

Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.

Tiroler Knödel

Zillertaler Krapfen

Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.

Zillertaler Krapfen

Besondere Unterkünfte

Hotel Schwarzer Adler: Traditionshaus im Zentrum, 4 Sterne

Das Innsbruck: Modernes Cityhotel im Zentrum, 4 Sterne

NALA Boutiquehotel: Mit Garten, unweit vom Goldenen Dachl

Altstadthotel Weißes Kreuz: Im Barockstil, 4 Sterne

Vaya Resort Kühtai: Mit Ski-in, Ski-out und 4 Sternen

Alpenresort Schwarz: Am Mieminger Plateau, 5 Sterne

Mobilität in Innsbruck

Innsbruck mit Bus, Straßenbahn oder Rad entdecken

In Innsbruck kommt ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut voran: Busse und Straßenbahnen der IVB bringen euch durch die Stadt und steuern viele Sehenswürdigkeiten direkt an. So lassen sich Altstadt, Museen, Bergbahnen und Ausflugsziele unkompliziert verbinden.

Wer lieber flexibel unterwegs ist, nutzt das Stadtrad Innsbruck, das an zahlreichen Stationen verfügbar ist. Auf rund 90 Kilometern Radwegen lässt sich die Stadt bestens erkunden – vom Innradweg bis zu kurzen Wegen zwischen Kultur, Café und Alpenblick.

Busse und Straßenbahnen in InnsbruckStadtrad Innsbruck

FAQs

IInnsbruck bietet eine Fülle an Ausflugszielen, eingebettet in die alpine Landschaft:

  • Bergisel Schanze: Die Skisprungschanze vereint sportliche Geschichte und moderne Architektur.

  • Schloss Ambras: Inmitten eines prachtvollen Gartens gelegen, ist das Renaissance-Schloss ein historisches und kunsthistorisches Highlight.

  • Nordkette Top of Innsbruck: Die Seilbahn führt direkt von der Innsbrucker Innenstadt auf die Nordkette, wo ihr spektakuläre Aussichten und Wanderungen genießen könnt.

  • Goldenes Dachl: Das historische Haus beeindruckt mit 2.657 vergoldeten Kupferschindeln in der Altstadt.

  • Alpenzoo Innsbruck: Europas höchstgelegener Zoo, spezialisiert auf alpine Tierarten.

  • Kaiserliche Hofburg: Ein Barockschloss, das einst als Residenz der Habsburger diente.

Innsbruck liegt im Westen von Österreich und ist die Hauptstadt des Bundeslandes Tirol. Die Stadt befindet sich im Inntal, umgeben von den Alpen, was sie zu einem beliebten Ziel für Wintersportler:innen und Naturliebhaber:innen macht.

  • Skifahren und Snowboarden: Innsbruck bietet Zugang zu mehreren Skigebieten, darunter die Nordkette, Axamer Lizum und das Stubaital. Insgesamt umfasst die Region 12 Skigebiete mit über 300 Pistenkilometern.

  • Langlaufen: Rund um Innsbruck gibt es zahlreiche Loipen, besonders in Seefeld und im Stubaital, die sowohl für klassische als auch Skating-Technik geeignet sind.

  • Schneeschuhwandern: Verschneite Winterlandschaften kann man auf Schneeschuhwanderungen erleben, ideal für Naturliebhaber:innen.

  • Eislaufen: In der Stadt gibt es einige Eislaufplätze, und in der Olympiaworld können Eishockeyspiele oder öffentliches Eislaufen genossen werden.

  • Winterwandern: Viele Wanderwege sind im Winter geräumt, sodass auch Winterwanderungen durch die verschneiten Landschaften möglich sind.

Die Nordkettenbahn besteht aus drei Abschnitten: Zuerst fahrt ihr mit der Hungerburgbahn vom Stadtzentrum von der Station Congress auf die Hungerburg. Von dort geht es weiter mit der Seegrubenbahn zur Seegrube und anschließend mit der Hafelekarbahn zum Hafelekar.

Innsbruck vereint auf einzigartige Weise Geschichte und Moderne in spektakulärer Alpenkulisse. Die mittelalterliche Altstadt mit dem berühmten Goldenen Dachl, die lebendige Kulturszene, coolen Wintersport-Events und die unmittelbare Nähe zu den Tiroler Bergen schaffen eine magische Atmosphäre.   

Für einen umfassenden Winterbesuch in Innsbruck empfehlen sich drei Tage. So bleibt ausreichend Zeit, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, die Adventmärkte zu besuchen und mit der Bergbahn in die umliegende Winterlandschaft zu fahren. Die 72-Stunden-Innsbruck-Card ist ideal für einen solchen Aufenthalt und bietet maximale Flexibilität. 

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