Einleitung
Die Salzach fließt still durch die Stadt, während sich Salzburg in ein Wintermärchen verwandelt. Über den Dächern thront die Festung Hohensalzburg, von der ein wunderschöner Spaziergang zum benachbarten Mönchsberg führt. Lichterketten geben der Altstadt als UNESCO-Weltkulturerbe ihren feierlichen Glanz und die erleuchteten Fenster der Cafés sind eine Einladung für gemütliche Wärme und Begegnung. Auf dem Domplatz funkelt der Salzburger Christkindlmarkt, und irgendwo sind die Klänge des weltberühmten Weihnachtslieds „Stille Nacht! Heilige Nacht!“.
Salzburg vereint Geschichte und Gegenwart auf besondere Weise. Die Mozartstadt atmet Kultur, jede Gasse erzählt ihre eigene Geschichte. Die Stadt ist geprägt als Wirkungsstätte von Wolfgang Amadeus Mozart und seinem musikalischen Schaffen. Konzerte, Museen und das jährliche Mozartfest halten sein Erbe lebendig und machen die Stadt zu einem Highlight für Musikfans. Heute setzen viele moderne Impulse neue Akzente. So entsteht zwischen barocker Pracht und klarer Moderne ein lebendiger Mix aus Tradition und Zeitgeist. Genau das macht Salzburg zu einem unverwechselbaren Erlebnis.
Die all-inclusive Salzburg Card ermöglicht Sightseeing mit Gratiseintritten zu allen Sehenswürdigkeiten und Museen, mit freier Nutzung der Verkehrsmittel und vielen Ermäßigungen.
Salzburg im Winter aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Winter-Aktivitäten in und um Salzburg
Die schönsten Touren
The Sound of Music
Die Trapp-Familie ist Salzburgs untrennbarer Mythos – doch viele Fakten sind kaum bekannt. Wusstet ihr, dass sie 1933 ihr Vermögen verlor und Maria von Trapp die Bediensteten entließ, um die Familie in eine Dienstbotenwohnung zu ziehen? Ihr altes Haus wurde vermietet. Als ein Gast ihre Kinder singen hörte, schlug er ihnen vor, an einem Volksmusikwettbewerb teilzunehmen. So startete die legendäre Reise, die zu „The Sound of Music“ führte, einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.
„The Sound of Music“ hat uns „Edelweiß“, „Do-Re-Mi“ und „My Favorite Things“ beschert, Klassiker, die noch immer von Generation zu Generation weitergegeben werden. Besucher:innen aus aller Welt folgen den Spuren des Films durch Salzburg – vom Rokoko-Schloss Leopoldskron bis zu den Mirabellgärten.
Ein Besuch in Salzburg wird zur Zeitreise, wenn ihr durch die Stadt schlendert und die Orte des Films erkundet. Tipp: Bucht eine „The Sound of Music“-Tour und taucht in die Geschichte der Trapp-Familie ein.
UNESCO-Welterbestätte Salzburg
Salzburg, im Herzen Europas gelegen, verdankt seinen Ruhm in aller Welt dem unvergleichlichen Zauber seiner städtebaulichen Erscheinung, der landschaftlichen Schönheit seiner Umgebung und der Fügung, dass Wolfgang Amadeus Mozart hier im Jahre 1756 geboren wurde.
Reichtum und Wohlstand sind auf den jahrhundertelangen internationalen Handel mit Salz, dem „weißen Gold“, zurückzuführen. Die Einkünfte aus dem Salzhandel ermöglichten es den Fürst-Erzbischöfen, eine Stadt zu bauen, die auf Grund ihres italienischen Charakters, ihrer zahlreichen Sakralbauten und der besonderen Atmosphäre auch „Rom des Nordens“ genannt wurde.
Besondere Events
Salzburger Turmblasen
Wenn die Dämmerung über Salzburg fällt und drei Türme am Residenzplatz in Kerzenlicht getaucht sind, erklingt das traditionelle Turmblasen – jeden Donnerstag und Adventsamstag um 18:30 Uhr. Ein berührendes, stimmungvolles Erlebnis.
Silvester in Salzburg
In Salzburg wird Silvester zum magischen Ereignis: Um Mitternacht läuten die Domglocken und ein spektakuläres Feuerwerk erleuchtet die Festung Hohensalzburg. Mit Musik und Live-Bühnen am Dom- und Residenzplatz in festlicher Stimmung.
Mozartwoche
Berühmte Persönlichkeiten
Wolfgang Amadeus Mozart: Musikgenie und genius loci
Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den weltweit berühmtesten Komponisten. Tausende Gäste kommen jährlich nach Salzburg, um den Menschen hinter dem Genie kennenzulernen.
Joseph Mohr: Texter von „Stille Nacht“
1818 verbinden Joseph Mohr und F. X. Gruber zum ersten Mal Melodie und Text zu Stille Nacht! Heilige Nacht! Ein Lied, das Menschen über die Grenzen zueinanderführt.
Essen und Trinken in Salzburg und im SalzburgerLand
Regionale Rezepte
Grießnockerlsuppe
Das Geheimnis dieses Rezeptes ist der grobe Nockerlgrieß und die zimmerwarme Butter. So gelingen die Grießnockerl einfach und schnell.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling
Der Bluntau-Saibling – eine Kreuzung aus Bachsaibling und Seesaibling – wird extra für Andreas Döllerer, dem Pionier der modernen alpinen Küche, gezüchtet.
Salzburger Nockerl
Die Salzburger Küche ist bekannt für einfache Rezepte, die auf vielerlei Weise verfeinert werden. Eine Spezialität sind die Salzburger Nockerl.
Marmorgugelhupf
Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Marmorgugelhupf einfach und schnell.
Besondere Unterkünfte
Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit
Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?
Denkmalschutz kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Bestehende Bauten bleiben erhalten, sodass keine neuen Bauprojekte auf Grünflächen realisiert werden müssen.
Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle, indem er zur Erhaltung historischer Bauten beiträgt. Das kann die regionale Identität stärken und das kulturelle Angebot bereichern.
Viele historische Gebäude wurden ursprünglich aus natürlichen, oft in der Region gewonnenen Materialien gebaut. Bei Restaurierungen wird versucht, diese Materialien einzusetzen, um die Originalität der Gebäude zu erhalten.
Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten und ihrem Lebensraum kann geschützt werden. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.
„Salzburg Card“
Der Schlüssel zum grenzenlosen Sightseeing: Gratis-Eintritte in alle Sehenswürdigkeiten, Nutzung der Öffis und viele Ermäßigungen bieten viel Salzburg für wenig Geld.
Mit der Salzburg Card können Besucher:innen die Stadt in vollen Zügen genießen. Neben dem kostenfreien Zutritt zu den beliebtesten Attraktionen wie der Festung Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus oder dem DomQuartier, bietet die Karte auch freie Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zusätzliche Ermäßigungen auf Ausflüge, Konzerte und Freizeitaktivitäten machen sie zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Salzburg-Aufenthalt. So lässt sich die Stadt bequem und kostengünstig erkunden.