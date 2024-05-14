Rodeln in Österreich
Schlittenfahren – was für ein (Familien-)Spaß!
Die Menschen in Österreich lieben den Winter, gemütliche Familienausflüge, zünftige Jausen, Schnee sowieso – und natürlich viel Spaß an der frischen Luft und in den Bergen. Das alles wird beim Rodeln unter einen Hut gepackt. Deshalb sind Rodelbahnen in Österreich so beliebt und in den meisten Alpenregionen bestens ausgebaut. Aber sogar in Wien gibt es Rodelstrecken auf beachtlichen Hügeln, in Parks oder am Stadtrand.
Rodeln ist ein sportliches Erlebnis, wenn es zu Fuß bergauf geht. Ein abenteuerliches, wenn es auf einer Naturrodelbahn oder auf einer Nachtrodelbahn mit großem Hallo bergab geht. Und ein familienfreundliches, wenn Lift, Seilbahn oder Rodeltaxi zur Verfügung stehen. Wie auch immer ihr an den Start kommt: Oben angelangt, erwartet euch meistens ein atemberaubender Panoramablick über die umliegenden Berge.
Und dann können Rodelbegeisterte ihr Ziel natürlich so auswählen, dass die Einkehr in eine Berghütte bei Kaspressknödelsuppe und Kaiserschmarren eingeplant werden kann. Die vielfältigen Rodelstrecken in ganz Österreich sind sowohl für Familien mit Kindern als auch für erfahrene Rodler:innen geeignet. Hautnäher am typisch österreichischen Wintererlebnis, mit viel Lachen und dem Gefühl der Gemeinsamkeit, kann man kaum sein.
Rodeln in den Bundesländern: Schlittengaudi bis in die Nacht
Rodeln in Österreichs Topregionen: Riesenspaß auf zwei Kufen
Bregenzerwald
15 Rodelbahnen führen durch den Winter – von der vier Kilometer langen Familienstrecke Brüggelekopf bis zur Bahn Baumgarten mit Aufstieg per Seilbahn.
Stubaital
10 Rodelbahnen bilden Tirols größte Rodelarena mit 41 Kilometern. Highlight ist die sechs Kilometer lange Strecke vom Elfer bis Neustift, vier Bahnen sind beleuchtet.
Salzburger Saalachtal
Sieben Naturrodelbahnen führen über knapp zehn Kilometer, vier Strecken sind abends beleuchtet. Beim Aufstieg wählt ihr zwischen Bergbahn, Rodeltaxi oder Spaziergang.
Kärntner Regionen
Hier gibt es mehrere beleuchtete Rodelbahnen. Sie führen durch verschneite Wälder und über sanfte Hänge bei Bad Kleinkirchheim, Falkert und der Turracher Höhe.
Zillertal
Ob bei Sonnenschein oder unterm Sternenhimmel: Im Zillertal gibt’s 48 Kilometer präparierte Rodelbahnen, davon sind 28 Kilometer nachts beleuchtet.
Lungau
Im Lungau gibt es zwölf Rodelbahnen, von leicht bis mittelschwer – herrliche Naturlandschaft inklusive. Highlight ist die sechs Kilometer lange Bahn am Fanningberg.
Ausseerland-Salzkammergut
Rodeln bei Sonnenschein am Loser oder bei Nacht auf der Tauplitz: Flutlichtbahnen und Verleihstationen sorgen für unkomplizierten Winterspaß.
Tiroler Oberland
In Nauders liegt Tirols längste Rodelbahn mit acht Kilometern. Eine Seilbahn führt bequem zum Start auf 2.200 Meter Höhe. Rodelverleih gibt’s an der Bergstation.
Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee
13 Rodelbahnen führen durch den Wald und über sanfte Hänge. Highlight ist die 6,6 Kilometer lange Glampweg-Bahn. Rodelverleih ist vorhanden.
Pyhrn-Priel
Zwei beleuchtete Naturrodelbahnen führen durch die Landschaft. Highlight ist die 1,2 Kilometer lange Strecke in Hinterstoder. Aufstieg zu Fuß oder mit Rodeltaxi.
Besondere Rodelbahnen: spektakulär, lang und beleuchtet
Brandnertal: Nachtrodeln und Rodelsafari
Die 9,1 Kilometer lange Rodelsafari kombiniert Rodeln mit Winterwandern in 2,5 Stunden und bietet dabei herrliche Ausblicke auf die Berge. Auch Nachtrodeln ist möglich.
Silberregion Karwendel: Längste Rodelbahn Nordtirols
Vom Hecherhaus am Kellerjoch – die Bergstation des Skigebiets auf 1.887 Meter Höhe – rodelt ihr auf 15 Rodelbahnen bis zu neun Kilometer ins Tal zur Burg Freundsberg.
Dachstein Salzkammergut: Schlittenfahren in Bad Goisern
Der Aufstieg dauert ca. 40 Gehminuten. Runter geht’s über die beleuchtete Tourenrodelbahn oder die unbeleuchtete Aufstiegs-Rodelbahn.
Wildkogel-Arena: Längste beleuchtete Rodelbahn der Welt
Die 14 Kilometer lange beleuchtete Naturrodelbahn führt über Hänge und durch Wälder. Rauf geht’s bequem über die Smaragdbahn, einen Rodelverleih gibt‘s vor Ort.
Region Villach: Naturrodelbahn Dreiländereck
Die Naturrodelbahn Dreiländereck geht über 7 Kilometer durch Wälder und Lichtungen. Aufstieg zu Fuß oder mit der Bergbahn, Rodelverleih gibt’s an der Talstation.
Wilder Kaiser: Mondrodelbahn in Söll
Die vier Kilometer lange Mondrodelbahn ist von Mittwoch bis Samstag am Abend geöffnet und beleuchtet. Auf den Berg bringt euch die Gondelbahn Hexenwasser.
Schladming-Dachstein: Schlittenfahren auf der Hochwurzen
Eine der längsten alpinen Naturrodelbahnen: 7,3 Kilometer lang, der Aufstieg erfolgt mit der Gipfelbahn. Ideal für Familien ebenso wie für Abenteuerlustige.
Wiener Alpen: Schlittenfahren am Semmering-Hirschenkogel
Am Semmering-Hirschenkogel führt die Rodelbahn vorwiegend durch den Wald. Rauf geht’s bequem mit der Kabinenbahn. Ein Rodelverleih steht an der Talstation zur Verfügung.
Rodelspaß und eine Portion Vorsicht
Rücksicht auf andere nehmen
Sperren und Warnhinweise beachten
Sichere Ausrüstung verwenden
Aufstieg immer rechts und hintereinander
Kontrolliert fahren
Mach auf dich aufmerksam
An sicheren Stellen warten
Nicht auf Skipisten rodeln
Hunde zu Hause lassen
Kein Alkohol oder Medikamente
Bereit für Schnee und Schlittenspur
Skibrille und Helm
Gamaschen
warme Skihandschuhe
Mütze, Schal
warme Winterbekleidung, am besten mehrere Schichten
feste Schuhe (Wanderschuhe, Winterstiefel mit rutschfester Sohle)
beim Nachtrodeln: Stirnlampe
Das Winter-E-Book mit vielen Ideen für magische Momente im Winterurlaub
Nachhaltigkeits-Tipps
nachhaltige Skigebiete wählen
umweltzertifizierte Hotels buchen
Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen
Anreise mit dem Zug planen
nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen
Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen
Auf der Piste bleiben (der Natur zuliebe)!
regional, saisonal und biologisch genießen
Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren