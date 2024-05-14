Auf der Suche nach einem Top-Restaurant in Kärnten? Das sind unsere Empfehlungen – vom Wirtshaus bis zum Nobelrestaurant.

Pure Lebenslust in jedem Bissen

Die Kärntner Spitzengastronomie kann sich schmecken lassen. Große Meister:innen des kulinarischen Fachs kreieren hier originelle, anspruchsvolle und modern interpretierte Klassiker auf höchstem Niveau. Mediterrane Nuancen werden gerne gesetzt, schließlich ist die Adria nicht fern. Wir präsentieren eine feine Auswahl an vielfach ausgezeichneten Top-Adressen für Feinschmecker:innen.

Nicht weniger als 200 Badeseen hat Kärnten vorzuweisen – neben mächtigen Gebirgslandschaften, wunderbaren Weingärten und pittoresken Ortschaften. Slow Food ist hier genauso zuhause wie das Talent, sich an den schönen Seiten des Lebens zu erfreuen. Zu denen auch die Gaumenfreuden zählen, die an folgenden besonderen Plätzen am Wasser, im Grünen und in der Höhe zu multisensorischen Erlebnissen werden:

Kärntner Klassiker, die mal traditionell, mal moderner daherkommen und neue Kärntner Küche mit Alpen-Adria-Aromen gehen in den Wirtshäusern des südlichsten Bundeslandes eine köstliche Symbiose ein. Vom Kärntner Reindling, einem Gebäck aus Germteig, über frische Fische aus den Seen vor Ort bis zu den berühmten Kärntner Kasnudeln mit dem „gekrendelten” Rand finden sich so einige Schätze auf den Speisekarten der Gasthäuser, die sich teilweise wie Wohnzimmer anfühlen.