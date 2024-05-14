Gewässer in Österreich
Naturerlebnisse an Seen, Wasserfällen, Klammen und Flüssen
Einleitung
Wasser prägt Österreich seit Jahrtausenden. Es formt Klammen und Schluchten, sammelt sich in Seen, fließt durch Täler und stürzt als Wasserfall über Felsstufen in die Tiefe. Heute führen viele begehbare Wege nah ans Wasser: zu Fuß durch Klammen, mit dem Rad entlang von Seeufern, im Kajak auf Flüssen oder beim Rafting im Wildwasser.
An Badeseen beginnt der Tag mit einem Sprung ins Wasser, an Wasserfällen genießt ihr die erfrischende Gischt auf der Haut, an Flussufern tretet ihr in die Pedale im eigenen Tempo. Seen, Flüsse, Wasserfälle und Klammen zeigen Österreich aus unterschiedlichen Perspektiven – mal ruhig, mal kraftvoll. Die Gewässer begleiten eure Wanderungen, Radtouren und Ausflüge und lassen euch das Element auf vielfältige Weise spüren und erleben.
Erlebnis Wasser: Ausflüge und AktivitätenWie fühlt sich Wasser an? Mal still und klar, mal kraftvoll und wild. In Österreich wird es zur Bühne für besondere Erlebnisse – beim Eisbaden, Kanu- oder Kajakfahren, auf einer Schifffahrt, beim Tauchen, Rafting, Angeln oder auf Wegen, die Seen und Flüsse begleiten.
Radfahren und Wandern: Bewegung an Österreichs SeenSeen zeigen sich auf Rundtouren aus immer neuen Blickwinkeln. Ob Wanderung, Radtour oder Mountainbike-Strecke – die Wege führen entlang der Ufer, durch Wälder und zu Aussichtspunkten rund um Österreichs Seen.
Radtour rund um den Wörthersee
Von Velden aus geht es 48,3 Kilometer entlang dem Wörthersee. Unterwegs wechseln sich Seeufer, Orte und das Keutschacher Seental ab.
Wanderung rund um den Lünersee
Auf 6,25 Kilometern umrundet ihr den Lünersee im Rätikon. Die leichte Rundwanderung startet an der Bergstation der Lünerseebahn.
Radtour rundum den Mondsee
Die 26,3 Kilometer lange Radtour verbindet das Seeufer mit Ortschaften rundum den Mondsee und eignet sich dank meist flacher Strecken auch für Familien.
Wanderung rund um den Lunzer See
Auf 4,85 Kilometern umrundet ihr den Lunzer See auf einem leicht begehbaren Rundweg. Die Strecke eignet sich auch für Familien.
Mountainbike-Runde am Weissensee
Auf 31,5 Kilometern umrundet ihr den Weissensee mit dem Mountainbike. Die Strecke erfordert Kondition und Fahrtechnik.
Wanderung rundum den Gosausee
Auf 4,2 Kilometern führt die Wanderung einmal um den Gosausee. Wald, Quellen und der Blick auf den Dachstein begleiten die Strecke.
Lauf- und Wanderrunde um den Wolfgangsee
Die 27 Kilometer lange Lauf- und Wanderrunde verbindet St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl. Die Strecke verläuft am Seeufer und durch das Blinklingmoos.
Wanderung rund um den Achensee
Die 22,2 Kilometer lange Rundtour führt entlang des Ufers, über den Mariensteig zur Gaisalm und mit Blick auf den Achensee zurück nach Pertisau.
Wanderung rundum die Langbathseen
Zwischen Vorderem und Hinterem Langbathsee verläuft eine 7 Kilometer lange Rundwanderung durch Wald und entlang der Ufer.
Wasserfälle: Naturkräfte und FelslandschaftenWasserfälle gehören zu den eindrucksvollsten Gewässern in Österreich. Das Wasser stürzt tosend über Felsstufen, sammelt sich in Becken und verändert mit der Zeit die Landschaft. Wanderwege und Aussichtspunkte führen vielerorts nah an das Naturschauspiel heran.
Krimmler Wasserfälle in Krimml
Mit 380 Metern Fallhöhe zählen die Krimmler zu den höchsten Wasserfällen Europas. Die Wanderung führt entlang mehrerer Aussichtspunkte bis nahe an die drei Fallstufen.
Stuibenfall im Ötztal
Mit 159 Metern Fallhöhe zählt der Stuibenfall zu den höchsten Wasserfällen Tirols. Der Panoramaweg verläuft über Brücken und Aussichtsplattformen entlang des Wasserfalls.
Myrafälle in den Wiener Alpen
Mit einer Gesamthöhe von 125 Metern führen die Myrafälle über mehrere Kaskaden. Der Wanderweg verläuft über Brücken und Stege durch den Wald.
Wildensteiner Wasserfall am Klopeiner See
Mit 54 Metern Fallhöhe zählt der Wildensteiner Wasserfall zu den höchsten frei fallenden Wasserfällen Kärntens. Er liegt nur wenige Kilometer vom Klopeiner See entfernt.
Salza Wasserfall in Schladming-Dachstein
Der 40 Meter hohe Salza Wasserfall ist über eine 3,8 Kilometer lange Wanderung erreichbar. Der Weg verläuft entlang der Salza durch den Wald.
Grawa-Wasserfall und Sulzenaufall im Stubaital
Die 4,3 Kilometer lange Bergtour führt zu drei Wasserfällen. Höhepunkt ist der Sulzenaufall mit rund 200 Metern Fallhöhe.
Klammen und Schluchten: Wasserwege durch den FelsJede Klamm in Österreich erzählt ihre eigene Geschichte – geprägt von jahrtausendalten geologischen Kräften und dem Spiel der Witterung. Stege, Brücken und Wanderwege führen heute durch enge Felspassagen, vorbei an Wasserfällen, Kaskaden und Gumpen.
Bürser Schlucht: Wilder Wald und Konglomerat
Die 5 Kilometer lange Wanderung führt durch die Bürser Schlucht mit ihrem urwaldähnlichen Baumbestand.
Ysperklamm: Kaskaden und Granit
Die 2 Kilometer lange Wanderung überwindet 300 Höhenmeter und verbindet Kaskaden, Granitformationen und bewaldete Passagen der Ysperklamm.
Liechtensteinklamm: Helix und Felsschlucht
Stege und die 30 Meter hohe Helix-Wendeltreppe führen durch die Liechtensteinklamm zwischen bis zu 200 Meter hohen Felswänden.
Bärenschützklamm: Leitern und Kaskaden
Die anspruchsvolle Wanderung führt über mehr als 160 Leitern und Brücken durch die Bärenschützklamm, vorbei an Kaskaden und Wasserfällen.
Dr.-Vogelgesang-Klamm: Holzstege und Moosfelsen
Über 500 Holz- und Steinstufen führen durch die rund 2,7 Kilometer lange Klamm, vorbei an Wasserfällen und Moosfelsen.
Wolfsklamm: Stufen und Wasserfälle
Die 6 Kilometer lange Wanderung führt über zahlreiche Stufen, Stege und Brücken durch die Wolfsklamm bis zum Stift St. Georgenberg.
Die längsten Flüsse in Österreich: Aktiv am WasserÖsterreichs längste Flüsse begleiten Radtouren, Kajakfahrten, Stand-up-Paddling und Bootsausflüge. Entlang der Ufer führen Wanderwege zu Badeplätzen, Auen und Flusslandschaften.
Die Donau: Vom Mühlviertel bis ins Marchfeld
Auf 350 Kilometern durch Österreich begleitet die Donau Radtouren am Donauradweg, Schiffstouren durch die Wachau und Ausflüge in die Auen.
Der Inn: Von Tirol bis ins Innviertel
Rund 320 Kilometer des Inns verlaufen durch Österreich. Entlang des Flusses wechseln sich Uferwege, Flussinseln und Möglichkeiten für Bootsfahrten ab.
Die Drau: Von Osttirol bis ins Kärntner Jauntal
Die Drau fließt 264 Kilometer durch Österreich. Sandbänke und Flussinseln prägen ihren Lauf. Radtouren und Bootsausflüge führen ans Wasser.
Die Enns: Von den Radstädter Tauern bis ins Gesäuse
Wildwasser-Rafting, Paddeltouren und Wanderungen sind die Erlebnisse, die es an der Enns zu entdecken gibt, die 254 Kilometer durch Österreich fließt.
Die Salzach: Von den Kitzbüheler Alpen bis in den Flachgau
Naturreservate, der Tauernradweg und die Städte Salzburg und Hallein sind die Hotspots an der Salzach, die auf 225 Kilometern durch Österreich fließt.
Der Kamp: Vom Waldviertel bis ins Weinviertel
Wanderungen durch das Kamptal, Kanutouren auf ruhigem Wasser und Weinverkostungen an den Ufern verbinden Natur, Bewegung und Genuss auf einer Länge von 159 Kilometern.
Die Traun: Durch das Salzkammergut
Vom Salzkammergut bis zur Donau legt die Traun 153 Kilometer zurück. Wanderwege, Paddeltouren und Orte am Wasser begleiten ihren Lauf.
Mehr Raum für Flüsse
Flüsse verändern ihren Lauf von Natur aus. Sie bilden Seitenarme, verlagern Ufer und schaffen Kiesbänke. Viele dieser natürlichen Prozesse wurden in der Vergangenheit durch Begradigungen oder Verbauungen eingeschränkt. An einigen Flüssen in Österreich werden Maßnahmen zur Renaturierung umgesetzt. Ziel ist es, Gewässern dort wieder mehr Raum zu geben, wo dies möglich ist. Dazu gehören etwa die Wiederanbindung von Seitenarmen, die Entwicklung von Auen oder die Gestaltung von Uferbereichen. Ein Vorzeigeprojekt etwa ist die Renaturierung des Liesingbachs in Wien.
Solche Maßnahmen geben Flüssen mehr Raum, damit Wasser sich bei Hochwasser besser ausbreiten und die natürliche Dynamik der Gewässer dort wieder stattfinden kann, wo es möglich ist. Dabei entstehen unterschiedliche Strömungs- und Flachwasserbereiche sowie Auen. Diese Strukturen gehören zu den natürlichen Bestandteilen vieler Flusslandschaften. Je nach Projekt können neue Uferwege, Aussichtspunkte oder Zugänge zum Fluss entstehen und zusätzliche Möglichkeiten, Flusslandschaften zu Fuß, mit dem Rad oder vom Wasser aus zu erleben.
Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)