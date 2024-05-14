Hoher Wasserfall stürzt in eine Felsschlucht mit türkisblauem Gewässer, bemooste Felswände und Nadelbäume.
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Gewässer in Österreich
Naturerlebnisse an Seen, Wasserfällen, Klammen und Flüssen

Wasser bestimmt viele Landschaften in Österreich: Seen, Wasserfälle, Schluchten und Klammen sowie Flüsse sind der Rahmen für Wanderungen, Radtouren, Rafting und Badetage.

Wasser prägt Österreich seit Jahrtausenden. Es formt Klammen und Schluchten, sammelt sich in Seen, fließt durch Täler und stürzt als Wasserfall über Felsstufen in die Tiefe. Heute führen viele begehbare Wege nah ans Wasser: zu Fuß durch Klammen, mit dem Rad entlang von Seeufern, im Kajak auf Flüssen oder beim Rafting im Wildwasser.

An Badeseen beginnt der Tag mit einem Sprung ins Wasser, an Wasserfällen genießt ihr die erfrischende Gischt auf der Haut, an Flussufern tretet ihr in die Pedale im eigenen Tempo. Seen, Flüsse, Wasserfälle und Klammen zeigen Österreich aus unterschiedlichen Perspektiven – mal ruhig, mal kraftvoll. Die Gewässer begleiten eure Wanderungen, Radtouren und Ausflüge und lassen euch das Element auf vielfältige Weise spüren und erleben.

Erlebnis Wasser: Ausflüge und Aktivitäten

Wie fühlt sich Wasser an? Mal still und klar, mal kraftvoll und wild. In Österreich wird es zur Bühne für besondere Erlebnisse – beim Eisbaden, Kanu- oder Kajakfahren, auf einer Schifffahrt, beim Tauchen, Rafting, Angeln oder auf Wegen, die Seen und Flüsse begleiten.

Eisbaden: Faszination Kaltwasser und Winterschwimmen

Baden im Fluss: Schwimmen gegen den erfrischenden Strom

Wandern entlang wilder Wasser: Klamm, Schlucht, Wasserfall

Tauchen in Österreichs Seen: Geheimnisvolle Unterwasserwelt

Kanufahren, Kajakfahren und Flusswandern: Paddelerlebnisse

Schifffahrt: Unterwegs auf den schönsten Flüssen und Seen

Angeln und Fischen: Hidden Gems für den Fischerurlaub

Rafting und Canyoning: Action am Fluss und in Schluchten

Eiskalte Erlebnisse: Am Gletscher, am Eis und im Eiswasser

Radfahren und Wandern: Bewegung an Österreichs Seen

Seen zeigen sich auf Rundtouren aus immer neuen Blickwinkeln. Ob Wanderung, Radtour oder Mountainbike-Strecke – die Wege führen entlang der Ufer, durch Wälder und zu Aussichtspunkten rund um Österreichs Seen.

Radtour rund um den Wörthersee

Von Velden aus geht es 48,3 Kilometer entlang dem Wörthersee. Unterwegs wechseln sich Seeufer, Orte und das Keutschacher Seental ab.

Wörthersee

Wanderung rund um den Lünersee

Auf 6,25 Kilometern umrundet ihr den Lünersee im Rätikon. Die leichte Rundwanderung startet an der Bergstation der Lünerseebahn.

Lünersee

Radtour rundum den Mondsee

Die 26,3 Kilometer lange Radtour verbindet das Seeufer mit Ortschaften rundum den Mondsee und eignet sich dank meist flacher Strecken auch für Familien.

Mondsee

Wanderung rund um den Lunzer See

Auf 4,85 Kilometern umrundet ihr den Lunzer See auf einem leicht begehbaren Rundweg. Die Strecke eignet sich auch für Familien.

Lunzer See

Mountainbike-Runde am Weissensee

Auf 31,5 Kilometern umrundet ihr den Weissensee mit dem Mountainbike. Die Strecke erfordert Kondition und Fahrtechnik.

Weissensee

Wanderung rundum den Gosausee

Auf 4,2 Kilometern führt die Wanderung einmal um den Gosausee. Wald, Quellen und der Blick auf den Dachstein begleiten die Strecke.

Gosausee

Lauf- und Wanderrunde um den Wolfgangsee

Die 27 Kilometer lange Lauf- und Wanderrunde verbindet St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl. Die Strecke verläuft am Seeufer und durch das Blinklingmoos.

Wolfgangsee

Wanderung rund um den Achensee

Die 22,2 Kilometer lange Rundtour führt entlang des Ufers, über den Mariensteig zur Gaisalm und mit Blick auf den Achensee zurück nach Pertisau.

Achensee

Wanderung rundum die Langbathseen

Zwischen Vorderem und Hinterem Langbathsee verläuft eine 7 Kilometer lange Rundwanderung durch Wald und entlang der Ufer.

Langbathseen

Neusiedler See

Der Radweg führt entlang dem Steppensee auf einer Strecke von 117,5 Kilometern durch das Burgenland und teilweise durch Ungarn. Achtet auf die Windrichtung!

Neusiedler See

Wasserfälle: Naturkräfte und Felslandschaften

Wasserfälle gehören zu den eindrucksvollsten Gewässern in Österreich. Das Wasser stürzt tosend über Felsstufen, sammelt sich in Becken und verändert mit der Zeit die Landschaft. Wanderwege und Aussichtspunkte führen vielerorts nah an das Naturschauspiel heran.

Krimmler Wasserfälle in Krimml

Mit 380 Metern Fallhöhe zählen die Krimmler zu den höchsten Wasserfällen Europas. Die Wanderung führt entlang mehrerer Aussichtspunkte bis nahe an die drei Fallstufen.

Krimmler Wasserfälle

Stuibenfall im Ötztal

Mit 159 Metern Fallhöhe zählt der Stuibenfall zu den höchsten Wasserfällen Tirols. Der Panoramaweg verläuft über Brücken und Aussichtsplattformen entlang des Wasserfalls.

Stuibenfall

Myrafälle in den Wiener Alpen

Mit einer Gesamthöhe von 125 Metern führen die Myrafälle über mehrere Kaskaden. Der Wanderweg verläuft über Brücken und Stege durch den Wald.

Myrafälle

Wildensteiner Wasserfall am Klopeiner See

Mit 54 Metern Fallhöhe zählt der Wildensteiner Wasserfall zu den höchsten frei fallenden Wasserfällen Kärntens. Er liegt nur wenige Kilometer vom Klopeiner See entfernt.

Wildensteiner Wasserfall

Salza Wasserfall in Schladming-Dachstein

Der 40 Meter hohe Salza Wasserfall ist über eine 3,8 Kilometer lange Wanderung erreichbar. Der Weg verläuft entlang der Salza durch den Wald.

Salza Wasserfall

Grawa-Wasserfall und Sulzenaufall im Stubaital

Die 4,3 Kilometer lange Bergtour führt zu drei Wasserfällen. Höhepunkt ist der Sulzenaufall mit rund 200 Metern Fallhöhe.

Grawa-Wasserfall & Sulzenaufall

Gollinger Wasserfall in Golling

Mit 76 Metern Fallhöhe stürzt der Gollinger Wasserfall in zwei Stufen über die Felsen. Ein kurzer Wanderweg führt bis zum Wasserfall.

Gollinger Wasserfall

Klammen und Schluchten: Wasserwege durch den Fels

Jede Klamm in Österreich erzählt ihre eigene Geschichte – geprägt von jahrtausendalten geologischen Kräften und dem Spiel der Witterung. Stege, Brücken und Wanderwege führen heute durch enge Felspassagen, vorbei an Wasserfällen, Kaskaden und Gumpen.

Bürser Schlucht: Wilder Wald und Konglomerat

Die 5 Kilometer lange Wanderung führt durch die Bürser Schlucht mit ihrem urwaldähnlichen Baumbestand.

Bürser Schlucht

Ysperklamm: Kaskaden und Granit

Die 2 Kilometer lange Wanderung überwindet 300 Höhenmeter und verbindet Kaskaden, Granitformationen und bewaldete Passagen der Ysperklamm.

Ysperklamm

Liechtensteinklamm: Helix und Felsschlucht

Stege und die 30 Meter hohe Helix-Wendeltreppe führen durch die Liechtensteinklamm zwischen bis zu 200 Meter hohen Felswänden.

Liechtensteinklamm

Bärenschützklamm: Leitern und Kaskaden

Die anspruchsvolle Wanderung führt über mehr als 160 Leitern und Brücken durch die Bärenschützklamm, vorbei an Kaskaden und Wasserfällen.

Bärenschützklamm

Dr.-Vogelgesang-Klamm: Holzstege und Moosfelsen

Über 500 Holz- und Steinstufen führen durch die rund 2,7 Kilometer lange Klamm, vorbei an Wasserfällen und Moosfelsen.

Dr.-Vogelgesang-Klamm

Wolfsklamm: Stufen und Wasserfälle

Die 6 Kilometer lange Wanderung führt über zahlreiche Stufen, Stege und Brücken durch die Wolfsklamm bis zum Stift St. Georgenberg.

Wolfsklamm

Tscheppaschlucht: Tschaukofall und Teufelsbrücke

Die 4,4 Kilometer lange Wanderung führt durch die Tscheppaschlucht zum 26 Meter hohen Tschaukofall und über die Teufelsbrücke.

Tscheppaschlucht

Die längsten Flüsse in Österreich: Aktiv am Wasser

Österreichs längste Flüsse begleiten Radtouren, Kajakfahrten, Stand-up-Paddling und Bootsausflüge. Entlang der Ufer führen Wanderwege zu Badeplätzen, Auen und Flusslandschaften.

Die Donau: Vom Mühlviertel bis ins Marchfeld

Auf 350 Kilometern durch Österreich begleitet die Donau Radtouren am Donauradweg, Schiffstouren durch die Wachau und Ausflüge in die Auen.

Donau

Der Inn: Von Tirol bis ins Innviertel

Rund 320 Kilometer des Inns verlaufen durch Österreich. Entlang des Flusses wechseln sich Uferwege, Flussinseln und Möglichkeiten für Bootsfahrten ab.

Inn

Die Drau: Von Osttirol bis ins Kärntner Jauntal

Die Drau fließt 264 Kilometer durch Österreich. Sandbänke und Flussinseln prägen ihren Lauf. Radtouren und Bootsausflüge führen ans Wasser.

Drau

Die Enns: Von den Radstädter Tauern bis ins Gesäuse

Wildwasser-Rafting, Paddeltouren und Wanderungen sind die Erlebnisse, die es an der Enns zu entdecken gibt, die 254 Kilometer durch Österreich fließt.

Enns

Die Salzach: Von den Kitzbüheler Alpen bis in den Flachgau

Naturreservate, der Tauernradweg und die Städte Salzburg und Hallein sind die Hotspots an der Salzach, die auf 225 Kilometern durch Österreich fließt.

Salzach

Der Kamp: Vom Waldviertel bis ins Weinviertel

Wanderungen durch das Kamptal, Kanutouren auf ruhigem Wasser und Weinverkostungen an den Ufern verbinden Natur, Bewegung und Genuss auf einer Länge von 159 Kilometern.

Kamp

Die Traun: Durch das Salzkammergut

Vom Salzkammergut bis zur Donau legt die Traun 153 Kilometer zurück. Wanderwege, Paddeltouren und Orte am Wasser begleiten ihren Lauf.

Traun

Die Mur: Von den Hohen Tauern bis ins Grazer Becken

Auf 125 Kilometern fließt die Mur durch Österreich. Kajakstrecken, Schotterbänke und Auen begleiten ihren Lauf.

Mur
Renaturierung in Österreich

Mehr Raum für Flüsse

Flüsse verändern ihren Lauf von Natur aus. Sie bilden Seitenarme, verlagern Ufer und schaffen Kiesbänke. Viele dieser natürlichen Prozesse wurden in der Vergangenheit durch Begradigungen oder Verbauungen eingeschränkt. An einigen Flüssen in Österreich werden Maßnahmen zur Renaturierung umgesetzt. Ziel ist es, Gewässern dort wieder mehr Raum zu geben, wo dies möglich ist. Dazu gehören etwa die Wiederanbindung von Seitenarmen, die Entwicklung von Auen oder die Gestaltung von Uferbereichen. Ein Vorzeigeprojekt etwa ist die Renaturierung des Liesingbachs in Wien.

Solche Maßnahmen geben Flüssen mehr Raum, damit Wasser sich bei Hochwasser besser ausbreiten und die natürliche Dynamik der Gewässer dort wieder stattfinden kann, wo es möglich ist. Dabei entstehen unterschiedliche Strömungs- und Flachwasserbereiche sowie Auen. Diese Strukturen gehören zu den natürlichen Bestandteilen vieler Flusslandschaften. Je nach Projekt können neue Uferwege, Aussichtspunkte oder Zugänge zum Fluss entstehen und zusätzliche Möglichkeiten, Flusslandschaften zu Fuß, mit dem Rad oder vom Wasser aus zu erleben.

Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

FAQ

Österreich ist geprägt von Seen, Flüssen, Wasserfällen, Klammen und Schluchten. Sie bieten das ganze Jahr über vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten am Wasser – etwa zum Wandern, Radfahren, Baden, Paddeln, Rafting oder für Schifffahrten.

Die Donau, der Inn, die Drau, die Enns, die Salzach, die Traun, die Mur und der Kamp gehören zu den längsten Flüssen Österreichs. Sie verbinden Alpenregionen, Täler und Ebenen und prägen seit Jahrhunderten die österreichische Kulturlandschaft.

Zu den bekanntesten Wassererlebnissen zählen die Krimmler Wasserfälle im SalzburgerLand, der Grawa-Wasserfall in Tirol sowie Klammen wie die Liechtensteinklamm, die Bärenschützklamm oder die Tscheppaschlucht.

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