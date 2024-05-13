Las abadías y los monasterios más majestuosos de Austria
Lugares de energía y paz

Las abadías y los monasterios centenarios de Austria se consideran lugares de introspección, tienen un valor cultural incalculable y sirven como lugares de energía y paz.

Encuentra la paz, descubre la naturaleza y siente la historia

En Austria hay numerosos destinos de excursiones que parecen literalmente celestiales: las abadías y los monasterios más majestuosos están repartidos por todo el país; cada construcción es una joya sagrada de la arquitectura y contiene extensos tesoros culturales. Las bibliotecas de gran valor, las salas de mármol o los museos repletos de arte atraen a las personas interesadas en la historia (del arte). Unos lugares históricos que satisfacen la necesidad de introspección, paz y retiro espiritual y permiten vivir el entusiasmo por el arte y la arquitectura.

En la Edad Media se fundaron muchas abadías y monasterios. La agitada historia de las diferentes épocas se puede ver en las remodelaciones, que en su mayoría tuvieron lugar en el período barroco. Numerosas abadías y monasterios son lugares populares para la organización de eventos culturales contemporáneos, mientras otros ofrecen seminarios de Cuaresma y otros son famosos por su cerveza casera, sus delicias gastronómicas o sus magníficos jardines de hierbas aromáticas.

Las abadías y los monasterios más bonitos de la Baja Austria

Abadía de Melk

La Abadía de Melk fue fundada en el siglo XI y se erige majestuosamente sobre el Danubio. Es conocida por su espectacular biblioteca y sus encantadores jardines.

Abadía de Melk

Abadía de Göttweig

La Abadía de Göttweig, centro barroco del siglo XVIII, se alza en una colina sobre el valle del Danubio. No te pierdas sus vistas panorámicas y su decoración barroca.

Abadía de Göttweig

Abadía de Klosterneuburg

La Abadía de Klosterneuburg une herencia imperial y arte sacro. Construida en el siglo XII y rediseñada en barroco, es ideal para una excursión desde Viena.

Abadía de Klosterneuburg

Abadía de Heiligenkreuz

Fundada en el siglo XII y rodeada por el bosque Wienerwald, la Abadía de Heiligenkreuz continúa su tradición musical de cantos gregorianos hasta el día de hoy.

Abadía de Heiligenkreuz

Abadía de Altenburg

La Abadía de Altenburg, fundada en el siglo XII, alberga una impresionante biblioteca. El "Jardín de las religiones" es un símbolo del intercambio intercultural.

Abadía de Altenburg

Abadía de Seitenstetten

La Abadía de Seitenstetten, situada en Mostviertel, presenta una arquitectura barroca del siglo XVIII y unos amplios jardines.

Abadía de Seitenstetten

Abadía de Geras

La Abadía de Geras, fundada en el siglo XII, está inmersa en el tranquilo paisaje del distrito de Waldviertel. Es muy apreciada como retiro para seminarios de Cuaresma.

Abadía de Geras

Monasterio de Pernegg

El Monasterio de Pernegg, del siglo XII, ofrece paz y armonía mediante el ayuno y la meditación. Un sendero recorre el tranquilo jardín del lugar.

Kloster Monasterio de Pernegg

Abadía de Herzogenburg

Fundada en el siglo XIII, la Abadía de Herzogenburg se encuentra en la histórica ruta del Camino de Santiago y presenta conciertos de órgano y colecciones de arte.

Abadía de Herzogenburg

Las abadías y los monasterios más bonitos de la Alta Austria

Abadía de San Florián

La Abadía de San Florián rinde homenaje a Anton Bruckner con un órgano que lleva su nombre y destaca por su extensa biblioteca histórica de 150,000 volúmenes.

Abadía de San Florián

Abadía de Schlägl

Los muros de la abadía, que incluyen una iglesia gótica, una cripta románica y una biblioteca neobarroca, albergan más de 800 años de historia.

Abadía de Schlägl

Abadía de Kremsmünster

Kremsmünster está considerado como uno de los edificios monásticos barrocos más grandes del país. En este monasterio viven monjes benedictinos y también alberga un museo.

Abadía de Kremsmünster

Abadía de Schlierbach

En esta abadía barroca se reza, lee y trabaja. Y también se trabaja con ganas y de forma creativa en su propia quesería ecológica y en un taller de pintura sobre vidrio.

Abadía de Schlierbach

Monasterio benedictino de Mondsee

El Monasterio benedictino de Mondsee aprovecha su aura histórica a orillas del lago como escenario para eventos culturales.

Monasterio benedictino de Mondsee

Abadía de Engelszell

La Abadía de Engelszell elabora delicias gastronómicas únicas como licores, quesos y cerveza, todo ello en el contexto de una tranquila orden trapense.

Abadía de Engelszell

Abadía de Reichersberg

Esta imponente abadía, fundada en 1084, alberga una extensa biblioteca y manuscritos históricos, además de ofrecer numerosos eventos educativos y culturales.

Abadía de Reichersberg

Abadía de Lambach

El monasterio benedictino de Lambach, fundado en 1056, posee una notable basílica románica y valiosos frescos que se encuentran entre los más antiguos de Austria.

Abadía de Lambach

Las abadías y los monasterios más bonitos de Salzburgo

Abadía de San Pedro

En el casco antiguo de Salzburgo se encuentra la Abadía de San Pedro, el monasterio benedictino más antiguo de la región germánica y un hito en la historia de la ciudad.

Abadía de San Pedro

Abadía de Nonnberg

La Abadía de Nonnberg, fundada en el año 714, es el convento femenino más antiguo del mundo y destaca por su arquitectura románica y gótica en la iglesia.

Abadía de Nonnberg

Monasterio capuchino Kapuzinerkloster

Fundado en 1594 y construido en el Kapuzinerberg de Salzburgo, este sencillo monasterio capuchino es un lugar tranquilo y espiritual con bonitas vistas de la ciudad.

Monasterio capuchino Kapuzinerklost
¿Por qué se fundaron las abadías y los monasterios?

La metáfora de los monasterios de Austria como una cápsula del tiempo de la historia europea lo define a la perfección. El arte y la cultura se han conservado de forma única a lo largo de los siglos en estos venerables edificios sagrados.

En la Edad Media, estas instituciones no eran solo centros espirituales, sino también lugares repletos de comercio y educación. Ubicadas en importantes rutas comerciales, atraían a comerciantes y estaban profundamente entrelazadas con la economía de la ciudad. Originalmente, la vida en los monasterios era una mezcla de oración, lectura espiritual y trabajo físico, lo que permitió a la comunidad sobrevivir y al mismo tiempo fomentó la investigación y la enseñanza. Junto con escuelas y, sobre todo, bibliotecas y salas de escritura, los monasterios fueron puntos neurálgicos para la transferencia de conocimientos.

Las abadías y los monasterios más bonitos del Tirol

Abadía de Stams

La Abadía de Stams, fundada en 1273, tiene una impresionante iglesia barroca. Es conocida por su sala Bernardisaal con sus magníficos estucos y por sus eventos musicales.

Abadía de Stams

Abadía de Wilten

La Abadía de Wilten en Innsbruck data del siglo XII y presenta impresionantes renovaciones barrocas, incluida una iglesia con exquisitos frescos.

Abadía de Wilten

Las abadías y los monasterios más bonitos de Estiria

Abadía de Admont

Fundada en 1074, esta abadía alberga la biblioteca monástica más grande del mundo, construida a finales del barroco, y su galería de arte moderno conecta con el presente.

Abadía de Admont

Basílica de Mariazell

La Basílica de Mariazell, fundada en el siglo XII, es un centro de devoción mariana y es conocida por su arquitectura del barroco tardío y la capilla Gnadenkapelle.

Basílica de Mariazell

Abadía de Rein

Fundada en 1129, la Abadía de Rein es el monasterio cisterciense más antiguo del mundo y presenta construcciones románicas y góticas en su complejo monástico.

Abadía de Rein

Abadía benedictina de Seckau

La Abadía benedictina de Seckau, construida en el siglo XII, impresiona por su catedral del románico tardío y es un centro cultural con una colección de arte sacro.

Abadía benedictina de Seckau

Abadía de St. Lambrecht

La Abadía de St. Lambrecht, fundada en el siglo XI, está situada en un parque natural y combina elementos de estilo románico y gótico en el extenso complejo monástico.

Abadía de St. Lambrecht

Münster Neuberg

Edificio gótico en el alto valle de Mürz: Iglesia, claustro gótico, altar renacentista y techo de madera impresionantes.

Münster Neuberg

Las abadías y los monasterios más bonitos de Carintia

Abadía de Ossiach

La Abadía de Ossiach, benedictina del siglo XI, es ahora una academia de música y sede del festival de cine musical en su nave barroca.

Abadía de Ossiach

Abadía de Millstatt

La Abadía de Millstatt, un antiguo monasterio benedictino del siglo XI, presenta arquitectura románica y exhibe un paño cuaresmal de 400 años en Semana Santa.

Abadía de Millstatt

Abadía de Gurk

La catedral de Gurk, terminada en el siglo XII, es una obra maestra de la arquitectura románica. La cripta tiene un diseño impresionante con 100 columnas.

Abadía de Gurk

Información protección medioambiente

Protección del patrimonio: sinónimo de sostenibilidad

La conservación de edificios históricos es una excepcional iniciativa en Austria para la protección del medioambiente. ¿Por qué?

  • La protección del patrimonio nacional puede ayudar a ahorrar recursos. Se conservan los edificios existentes, por lo que no es necesario realizar nuevas construcciones en espacios verdes.

  • La protección del patrimonio nacional desempeña un importante papel sociocultural, ya que contribuye a la conservación de los edificios históricos, refuerza la identidad regional y enriquece la oferta cultural.

  • Muchos edificios históricos se construyeron originalmente con materiales naturales, a menudo procedentes de la misma región. Durante las restauraciones se intenta utilizar estos materiales para preservar la originalidad de los edificios.

  • Permite proteger la flora y la fauna existentes, y su hábitat. Y también a nivel ecológico, la protección del patrimonio nacional es el camino correcto a seguir.

Preguntas frecuentes

Aunque hoy en día ambos términos suelen usarse de forma indistinta, hay diferencias importantes: un monasterio es una comunidad de monjes o monjas que se comprometen a vivir sus vidas según los principios de pobreza, castidad y obediencia. Las comunidades están alojadas en un complejo de edificios separado. Este aislamiento tiene como objetivo fomentar la profundización espiritual y la vida comunitaria.

Una abadía, por otra parte, era originalmente una institución fundada por motivos religiosos o políticos. Por un lado, las abadías debían proteger el bienestar espiritual de sus fundadores mediante oraciones y misas, pero, por otro lado, también cumplían tareas seculares. Influyeron en las relaciones de poder políticas, aseguraron fronteras y derechos y, a menudo, sirvieron como centros educativos. Los miembros de una abadía podían poseer sus propios bienes y tenían la oportunidad de abandonar la comunidad.

La Abadía de San Pedro en el casco antiguo de Salzburgo es el monasterio más antiguo de la región germánica. Desde su fundación en el año 696 por el obispo Ruperto de Worms, sirvió inicialmente como monasterio misionero antes de convertirse en la residencia del arzobispo de Salzburgo. Ahora, esta joya histórica forma parte del DomQuartier de Salzburgo y está rodeada por la colegiata y el cementerio Petersfriedhof con sus catacumbas. La Abadía de San Pedro alberga la biblioteca más antigua de Austria y el restaurante más antiguo de la Europa Central.

La Abadía de Admont en Estiria, fundada en 1074, es la abadía más grande de Austria. Este importante centro espiritual es famoso por su arquitectura barroca y la biblioteca monástica más grande del mundo. 

