Las abadías y los monasterios más majestuosos de Austria
Lugares de energía y paz
Encuentra la paz, descubre la naturaleza y siente la historia
En Austria hay numerosos destinos de excursiones que parecen literalmente celestiales: las abadías y los monasterios más majestuosos están repartidos por todo el país; cada construcción es una joya sagrada de la arquitectura y contiene extensos tesoros culturales. Las bibliotecas de gran valor, las salas de mármol o los museos repletos de arte atraen a las personas interesadas en la historia (del arte). Unos lugares históricos que satisfacen la necesidad de introspección, paz y retiro espiritual y permiten vivir el entusiasmo por el arte y la arquitectura.
En la Edad Media se fundaron muchas abadías y monasterios. La agitada historia de las diferentes épocas se puede ver en las remodelaciones, que en su mayoría tuvieron lugar en el período barroco. Numerosas abadías y monasterios son lugares populares para la organización de eventos culturales contemporáneos, mientras otros ofrecen seminarios de Cuaresma y otros son famosos por su cerveza casera, sus delicias gastronómicas o sus magníficos jardines de hierbas aromáticas.
Las abadías y los monasterios más bonitos de la Baja Austria
Abadía de Melk
La Abadía de Melk fue fundada en el siglo XI y se erige majestuosamente sobre el Danubio. Es conocida por su espectacular biblioteca y sus encantadores jardines.
Abadía de Göttweig
La Abadía de Göttweig, centro barroco del siglo XVIII, se alza en una colina sobre el valle del Danubio. No te pierdas sus vistas panorámicas y su decoración barroca.
Abadía de Klosterneuburg
La Abadía de Klosterneuburg une herencia imperial y arte sacro. Construida en el siglo XII y rediseñada en barroco, es ideal para una excursión desde Viena.
Abadía de Heiligenkreuz
Fundada en el siglo XII y rodeada por el bosque Wienerwald, la Abadía de Heiligenkreuz continúa su tradición musical de cantos gregorianos hasta el día de hoy.
Abadía de Altenburg
La Abadía de Altenburg, fundada en el siglo XII, alberga una impresionante biblioteca. El "Jardín de las religiones" es un símbolo del intercambio intercultural.
Abadía de Seitenstetten
La Abadía de Seitenstetten, situada en Mostviertel, presenta una arquitectura barroca del siglo XVIII y unos amplios jardines.
Abadía de Geras
La Abadía de Geras, fundada en el siglo XII, está inmersa en el tranquilo paisaje del distrito de Waldviertel. Es muy apreciada como retiro para seminarios de Cuaresma.
Monasterio de Pernegg
El Monasterio de Pernegg, del siglo XII, ofrece paz y armonía mediante el ayuno y la meditación. Un sendero recorre el tranquilo jardín del lugar.
Las abadías y los monasterios más bonitos de la Alta Austria
Abadía de San Florián
La Abadía de San Florián rinde homenaje a Anton Bruckner con un órgano que lleva su nombre y destaca por su extensa biblioteca histórica de 150,000 volúmenes.
Abadía de Schlägl
Los muros de la abadía, que incluyen una iglesia gótica, una cripta románica y una biblioteca neobarroca, albergan más de 800 años de historia.
Abadía de Kremsmünster
Kremsmünster está considerado como uno de los edificios monásticos barrocos más grandes del país. En este monasterio viven monjes benedictinos y también alberga un museo.
Abadía de Schlierbach
En esta abadía barroca se reza, lee y trabaja. Y también se trabaja con ganas y de forma creativa en su propia quesería ecológica y en un taller de pintura sobre vidrio.
Monasterio benedictino de Mondsee
El Monasterio benedictino de Mondsee aprovecha su aura histórica a orillas del lago como escenario para eventos culturales.
Abadía de Engelszell
La Abadía de Engelszell elabora delicias gastronómicas únicas como licores, quesos y cerveza, todo ello en el contexto de una tranquila orden trapense.
Abadía de Reichersberg
Esta imponente abadía, fundada en 1084, alberga una extensa biblioteca y manuscritos históricos, además de ofrecer numerosos eventos educativos y culturales.
Las abadías y los monasterios más bonitos de Salzburgo
Abadía de San Pedro
En el casco antiguo de Salzburgo se encuentra la Abadía de San Pedro, el monasterio benedictino más antiguo de la región germánica y un hito en la historia de la ciudad.
Abadía de Nonnberg
La Abadía de Nonnberg, fundada en el año 714, es el convento femenino más antiguo del mundo y destaca por su arquitectura románica y gótica en la iglesia.
La metáfora de los monasterios de Austria como una cápsula del tiempo de la historia europea lo define a la perfección. El arte y la cultura se han conservado de forma única a lo largo de los siglos en estos venerables edificios sagrados.
En la Edad Media, estas instituciones no eran solo centros espirituales, sino también lugares repletos de comercio y educación. Ubicadas en importantes rutas comerciales, atraían a comerciantes y estaban profundamente entrelazadas con la economía de la ciudad. Originalmente, la vida en los monasterios era una mezcla de oración, lectura espiritual y trabajo físico, lo que permitió a la comunidad sobrevivir y al mismo tiempo fomentó la investigación y la enseñanza. Junto con escuelas y, sobre todo, bibliotecas y salas de escritura, los monasterios fueron puntos neurálgicos para la transferencia de conocimientos.
Las abadías y los monasterios más bonitos del Tirol
Abadía de Stams
La Abadía de Stams, fundada en 1273, tiene una impresionante iglesia barroca. Es conocida por su sala Bernardisaal con sus magníficos estucos y por sus eventos musicales.
Las abadías y los monasterios más bonitos de Estiria
Abadía de Admont
Fundada en 1074, esta abadía alberga la biblioteca monástica más grande del mundo, construida a finales del barroco, y su galería de arte moderno conecta con el presente.
Basílica de Mariazell
La Basílica de Mariazell, fundada en el siglo XII, es un centro de devoción mariana y es conocida por su arquitectura del barroco tardío y la capilla Gnadenkapelle.
Abadía de Rein
Fundada en 1129, la Abadía de Rein es el monasterio cisterciense más antiguo del mundo y presenta construcciones románicas y góticas en su complejo monástico.
Abadía benedictina de Seckau
La Abadía benedictina de Seckau, construida en el siglo XII, impresiona por su catedral del románico tardío y es un centro cultural con una colección de arte sacro.
Abadía de St. Lambrecht
La Abadía de St. Lambrecht, fundada en el siglo XI, está situada en un parque natural y combina elementos de estilo románico y gótico en el extenso complejo monástico.
Las abadías y los monasterios más bonitos de Carintia
Abadía de Ossiach
La Abadía de Ossiach, benedictina del siglo XI, es ahora una academia de música y sede del festival de cine musical en su nave barroca.
Abadía de Millstatt
La Abadía de Millstatt, un antiguo monasterio benedictino del siglo XI, presenta arquitectura románica y exhibe un paño cuaresmal de 400 años en Semana Santa.
Información protección medioambiente
La conservación de edificios históricos es una excepcional iniciativa en Austria para la protección del medioambiente. ¿Por qué?
La protección del patrimonio nacional puede ayudar a ahorrar recursos. Se conservan los edificios existentes, por lo que no es necesario realizar nuevas construcciones en espacios verdes.
La protección del patrimonio nacional desempeña un importante papel sociocultural, ya que contribuye a la conservación de los edificios históricos, refuerza la identidad regional y enriquece la oferta cultural.
Muchos edificios históricos se construyeron originalmente con materiales naturales, a menudo procedentes de la misma región. Durante las restauraciones se intenta utilizar estos materiales para preservar la originalidad de los edificios.
Permite proteger la flora y la fauna existentes, y su hábitat. Y también a nivel ecológico, la protección del patrimonio nacional es el camino correcto a seguir.