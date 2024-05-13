Las abadías y los monasterios centenarios de Austria se consideran lugares de introspección, tienen un valor cultural incalculable y sirven como lugares de energía y paz.

Encuentra la paz, descubre la naturaleza y siente la historia

En Austria hay numerosos destinos de excursiones que parecen literalmente celestiales: las abadías y los monasterios más majestuosos están repartidos por todo el país; cada construcción es una joya sagrada de la arquitectura y contiene extensos tesoros culturales. Las bibliotecas de gran valor, las salas de mármol o los museos repletos de arte atraen a las personas interesadas en la historia (del arte). Unos lugares históricos que satisfacen la necesidad de introspección, paz y retiro espiritual y permiten vivir el entusiasmo por el arte y la arquitectura.

En la Edad Media se fundaron muchas abadías y monasterios. La agitada historia de las diferentes épocas se puede ver en las remodelaciones, que en su mayoría tuvieron lugar en el período barroco. Numerosas abadías y monasterios son lugares populares para la organización de eventos culturales contemporáneos, mientras otros ofrecen seminarios de Cuaresma y otros son famosos por su cerveza casera, sus delicias gastronómicas o sus magníficos jardines de hierbas aromáticas.