Personajes famosos de Austria
Tras la pista de personas que han creado grandes cosas
Austria es cuna de grandes figuras que han dejado una marca imborrable en la historia del arte, la música, la literatura y la política. La fascinación por la emperatriz Isabel, conocida como Sissi, sigue viva y puede explorarse en el Palacio de Schönbrunn y otros rincones históricos. Los Habsburgo, protagonistas de la política europea durante siglos, reviven en lugares emblemáticos como el Kunsthistorisches Museum y el Hofburg.
En música, genios como Mozart, Schubert, Liszt y Bruckner transformaron el panorama sonoro mundial, y sus obras aún resuenan en prestigiosos escenarios. En el arte, la innovación de Klimt, Schiele y Hundertwasser se aprecia en museos como el Belvedere y el Leopold. La literatura también floreció con autores como Thomas Bernhard y Peter Rosegger, quienes exploraron la complejidad del alma austriaca, dejando un legado profundo y único.
Personalidades célebres de la historia
Emperatriz Elisabeth: la emperatriz indómita
Amante de la libertad y enigmática: la emperatriz Elisabeth de Austria, conocida como Sisi, fascinó por su belleza, su poesía y su carácter rebelde.
Los Habsburgo: dinastía del imperio mundial
Constructores de Europa: la familia gobernante austriaca dio forma a Europa durante siglos con su política, cultura y arquitectura.
Personalidades célebres del mundo de la música
Personajes famosos de la literatura
Thomas Bernhard: el provocador de la literatura
Cronista de la contradicción: El escritor diseccionó el alma de Austria con una crítica aguda y un estilo inconfundible.
Personalidades célebres del mundo de la pintura
Gustav Klimt: El esplendor del modernismo vienés
El alquimista del oro: el artista vienés creó iconos de la historia del arte con sus sensuales retratos y ornamentos.
Egon Schiele: El rebelde expresivo
Radical e intenso: llevó el arte hasta sus límites con sus contundentes representaciones del cuerpo y el alma.
Friedensreich Hundertwasser: el utópico del color intensivo
La ecología se une al arte: el artista y arquitecto vienés abrió nuevos caminos con formas orgánicas y visiones de la protección del medio ambiente.