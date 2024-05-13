Varios años más tarde, Hannes Schneider y Toni Seelos perfeccionaron el deporte desarrollando el giro de tallo y el giro paralelo. Fue entonces cuando despegó el esquí alpino. Se fundaron innumerables escuelas de esquí tras la primera creada por Hannes Schneider en Anton am Arlberg anton am Arlberg en 1921. Las enseñanzas de Hannes Schneider revolucionaron el esquí, ampliaron su atractivo y marcaron el inicio de un movimiento mundial. De ahí que la región de Arlberg reciba el acertado nombre de "Cuna del Esquí Alpino"

Austria se convirtió rápidamente en el nuevo Circuito de Esquí Alpino. El "Estilo Austriaco de Esquí" se extendió hasta Japón y Estados Unidos, ya que los instructores de esquí austriacos llevaron el deporte más allá de las fronteras. El esquí volvió a revolucionarse en la década de 1950, cuando un profesor de deportes llamado Stephan Kruckenhauser desarrolló la técnica del "wedel. Esta técnica permite a los esquiadores navegar por la pista con giros cortos y elegantes en los que los pies se mantienen juntos. Pero eso ya es historia: La técnica de esquí más extendida hoy en día es el carving, giros de gran radio realizados sobre los cantos de los esquís.