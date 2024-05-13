Historia del esquí en Austria
El esquí ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos como una forma engorrosa de desplazarse. Hoy en día es uno de los deportes deportes de invierno que combina aventura, tradición y pasión. Austria, con su rico patrimonio alpino, ha estado a la vanguardia de esta transformación, dando forma al mundo del esquí tal y como lo conocemos.
Una figura central en la historia del esquí es Mathias Zdarskyun austriaco a menudo aclamado como el "padre del esquí alpino" A principios del siglo XX, se convirtió en el primero en descender por empinadas laderas de montaña sobre tablas de maderaformulando la primera técnica de esquí alpino.
Además, diseñó la primera fijación de acero, precursora de las fijaciones de esquí actuales, que hizo factible la navegación por terrenos montañosos escarpados. Utilizaba un bastón largo para cambiar de dirección. No tardaron en celebrarse las primeras carreras de esquí, cuesta abajo, cuesta arriba y en terreno llano.
Varios años más tarde, Hannes Schneider y Toni Seelos perfeccionaron el deporte desarrollando el giro de tallo y el giro paralelo. Fue entonces cuando despegó el esquí alpino. Se fundaron innumerables escuelas de esquí tras la primera creada por Hannes Schneider en Anton am Arlberg anton am Arlberg en 1921. Las enseñanzas de Hannes Schneider revolucionaron el esquí, ampliaron su atractivo y marcaron el inicio de un movimiento mundial. De ahí que la región de Arlberg reciba el acertado nombre de "Cuna del Esquí Alpino"
Austria se convirtió rápidamente en el nuevo Circuito de Esquí Alpino. El "Estilo Austriaco de Esquí" se extendió hasta Japón y Estados Unidos, ya que los instructores de esquí austriacos llevaron el deporte más allá de las fronteras. El esquí volvió a revolucionarse en la década de 1950, cuando un profesor de deportes llamado Stephan Kruckenhauser desarrolló la técnica del "wedel. Esta técnica permite a los esquiadores navegar por la pista con giros cortos y elegantes en los que los pies se mantienen juntos. Pero eso ya es historia: La técnica de esquí más extendida hoy en día es el carving, giros de gran radio realizados sobre los cantos de los esquís.
La escuela austriaca de esquí y sus técnicas son respetadas internacionalmente, entre otras cosas por Profesores de esquí austriacos. Sus enseñanzas han sido símbolo de calidad desde hace décadas. Su profesionalidad y su talento para enseñar a esquiar con humor, encanto y serenidad les hacen populares tanto entre los esquiadores profesionales y visitantes visitantes.
Muchas superestrellas internacionales del esquí proceden de lo que originalmente eran simples pueblos agrícolas de montaña. Desde entonces, estos pueblos han crecido y evolucionado junto con el deporte del esquí. A lo largo de varias décadas, se desarrollaron las infraestructuras y los servicios esenciales para hacer el esquí accesible a todos: se amplió la conectividad ferroviaria, se construyeron los primeros teleféricos, seguidos de remontes y alojamientos para acoger a los visitantes. Las comunidades locales fundaron clubes de esquí y establecieron carreras de esquí, atrayendo cada vez a más visitantes. Poco a poco, los pueblos alpinos evolucionaron hasta convertirse en los populares destinos de esquí que son hoy.
Sin embargo, han conservado su encanto original y - lo que se conoce incluso en inglés - su Gemütlichkeit: el placer de relajarse con los amigos, disfrutar en un ambiente cálido y acogedor y apreciar las cosas buenas de la vida.